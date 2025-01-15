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АНАЛІТИКА

ОПЕК трохи підвищила оцінку поставок РВ країн не-ОПЕК+ у 2024 р., зберігши оцінку зростання у 2025 р. в 1,1 млн б/д

 

Постачання рідких вуглеводнів (ПРВ) з країн, які не входять до угоди ОПЕК+, в 2024 році становили 53,17 млн барелів на добу (попередня оцінка була 53,12 млн б/д), що на 1,3 млн б/д вище за рівень 2023 року, йдеться в щомісячному звіті ОПЕК.

Видобуток нафти і конденсату в США в жовтні встановив рекорд у 13,5 млн б/д, що на 0,3 млн б/д вище за попередній місяць, позначений припиненням видобутку через сезонні урагани. При цьому видобуток рідин, що видобуваються з газом, у США сягнув рекорду в 7,2 млн б/д, що на 0,4 млн б/д вище порівняно з 2023 роком. Таким чином, тепер за оцінкою ОПЕК, видобуток РВ у США 2024 року зріс на 740 тис. б/д - до 21,71 млн б/д (попередня оцінка зростання - 670 тис. б/д).

Іншими драйверами зростання у 2024 році стали Канада, Аргентина і Китай (+50 тис. б/д до 2023 року). Видобуток рідких вуглеводнів у Великій Британії, ймовірно, зіткнеться з найбільшим зниженням, вважають в ОПЕК.

У 2025 році ОПЕК очікує, що поставки РВ з країн, що не входять до ОПЕК+, збільшаться ще на 1,11 млн б/д - до 54,28 млн б/д, при цьому у США вони зростуть на 500 тис. б/д - до 22,21 млн б/д. Також зростання передбачається в Бразилії, Канаді, Норвегії, а основне зниження - в Анголі.

ОПЕК уперше представила прогноз на 2026 рік і очікує такої самої динаміки - плюс 1,1 млн б/д, до 55,38 млн б/д, з них виробництво в США збільшиться на 510 тис. б/д - до 22,72 млн б/д.

Основними драйверами зростання стануть США, Бразилія і Канада, падіння - Ангола.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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