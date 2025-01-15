США ввели заборону на імпорт продукції ще 37 китайських компаній

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) додало 37 китайських компаній до списку виробників, імпорт продукції яких заборонено в рамках закону про запобігання примусової праці уйгурів (UFLPA).

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву DHS.

Як свідчить заява, сформований 2022 року список тепер охоплює 144 підприємства.

Тепер під санкції потрапили виробники текстилю та сонячних панелей, а також гірничодобувні компанії, зокрема: Zijin Mining Group, Donghai JA Solar Technology, Hongyuan Green Energy і Huafu Fashion, включно з 25 її дочірніми підприємствами.

"Додаючи 37 компаній до Списку суб'єктів UFLPA і доводячи загальну кількість до майже 150, ми знову демонструємо нашу невпинну боротьбу з жорстокістю примусової праці, нашу непохитну відданість основним правам людини і наш невтомний захист вільного, справедливого і конкурентного ринку", - заявив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

Як зазначається - UFLPA, який набув чинності в червні 2022 року, спрямований на протидію примусовій праці та іншим порушенням прав людини в Китаї, зокрема, в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

З моменту ухвалення UFLPA Служба митного та прикордонного контролю США заблокувала або затримала ввезення в країну товарів загальною вартістю близько $3,67 млрд.

7 січня США внесли до чорного списку найбільшу судноплавну компанію Китаю і двох суднобудівників через ймовірні зв'язки з Народно-визвольною армією Китаю.

9 січня інформували, що Велика Британія створить новий режим санкцій, спрямований проти лідерів мереж, які щороку незаконно ввозять до країни десятки тисяч людей, а також проти китайських виробників човнів і моторів, які вони використовують.