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АНАЛІТИКА

Розробник ігор Electronic Arts остаточно вийшов з Росії

 

1 квітня американська корпорація Electronic Arts остаточно вийшла з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними видання, у Росії ліквідували юридичну особу американської компанії-розробника та видавця компʼютерних ігор Electronic Arts.

5 березня 2022 року компанія припинила продажі в Росії та Білорусі через вторгення до України, тоді ж росіяни та білоруси втратили доступ до покупок на платформі Origin та в застосунку EA app.

Electronic Arts відома такими іграми, як Need for Speed, The Sims, Mass Effect, Dragon Age, симулятори FIFA і NHL.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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