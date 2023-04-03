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Розробник ігор Electronic Arts остаточно вийшов з Росії
17:00 03.04.2023 |
1 квітня американська корпорація Electronic Arts остаточно вийшла з Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
За даними видання, у Росії ліквідували юридичну особу американської компанії-розробника та видавця компʼютерних ігор Electronic Arts.
5 березня 2022 року компанія припинила продажі в Росії та Білорусі через вторгення до України, тоді ж росіяни та білоруси втратили доступ до покупок на платформі Origin та в застосунку EA app.
Electronic Arts відома такими іграми, як Need for Speed, The Sims, Mass Effect, Dragon Age, симулятори FIFA і NHL.
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