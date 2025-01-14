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АНАЛІТИКА

Сі Цзіньпін озвучив ЄС свою позицію щодо врегулювання війни в Україні

 

Китайський лідер Сі Цзіньпін знову повторив свою позицію щодо врегулювання війни в Україні. Вона зводиться до підтримки миру через сприяння переговорам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Китаю за підсумками розмови Сі та президента Європейської ради Антоніу Кошти.

Повідомляється, що Сі запевнив президента Європейської ради в тому, що Китай вважає Європу важливим полюсом у багатополярному світі. А також висловив підтримку стратегічній автономії Євросоюзу.

Він наголосив, що Пекін і Брюссель не мають фундаментальних конфліктів інтересів або геополітичних протиріч. Китайська сторона довіряє Євросоюзу і сподівається посилити стратегічну комунікацію.

Окремо Сі та Кошта обговорили війну в Україні.

"Сторони обмінялися думками з таких питань, як Україна. Сі Цзіньпін детально зупинився на принциповій позиції Китаю, яка полягає в підтримці миру та сприянні переговорам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні Сі Цзіньпін зробив заяву про війну в Україні на зустрічі із заступником голови Ради безпеки РФ Дмитром Медведєвим. За його словами, Пекін наполягає на "трьох принципах деескалації".

Вони полягають у тому, що не повинна розширюватися зона бойових дій, не можна допускати ескалації та провокацій, які призведуть до посилення вогню.

Зазначимо, авторитетне видання Politico вважає, що несподіваний альянс Сі та Дональда Трампа у 2025 році може сприяти завершенню війни в Україні та досягненню миру на прийнятних умовах.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай
 

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