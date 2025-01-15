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АНАЛІТИКА

Німеччина розширить співпрацю з Україною у виробництві дронів - Пісторіус

 

Німеччина продовжить створювати спільні підприємства з Україною в оборонній галузі, зокрема у сфері виробництва дронів, але не ракет.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на пресконференції у Києві, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжимо інвестувати в українську оборонну промисловість», - сказав Пісторіус, нагадавши, що це було темою його зустрічі з колегами з Польщі, Франції, Італії та Великої Британії напередодні у Варшаві.

«Центральну роль будуть відігравати німецько-українські спільні підприємства», - зазначив Пісторіус, уточнивши, що не йдеться про спільне виробництво ракет будь-яких видів, у тому числі Taurus.

«Про це не йшлося», - сказав він, відповідаючи на запитання преси.

Міністр водночас зазначив, що переговори в Києві засвідчили, що виграють від співпраці всі сторони. Він зауважив, що його зустріч з представниками оборонної промисловості показала, наскільки українська "оборонка" є «динамічною і креативною», зокрема в тому, що стосується виробництва дронів.

«Тут для німецьких компаній є багато можливостей для співпраці, зокрема шляхом створення СП», - поінформував глава Міноборони ФРН і натякнув, що конкретні плани вже в процесі.

Що стосується виробництва інших видів озброєнь, то, за його словами, українська промисловість розвивається неймовірно швидко та гнучко реагує на потреби армії.

Про дрони говорили з керівництвом Міністерства цифрової трансформації.

Основною темою переговорів з главою Міноборони було продовження навчання українських військових на території ФРН. Німеччина готує після початку повномасштабної війни близько 10 тисяч українських солдатів щороку.

Пісторіус заявив, що не буде давати порад українському командуванню, що їм робити в питанні мобілізації та вирішення проблем з особистим складом.

Міністр повторив, що, незалежно від того, який уряд очолить ФРН після виборів 23 лютого, німецька підтримка України залишиться потужною. Головним завдання він назвав недопущення «часових провалів» у постачанні зброї Києву.

Відповідаючи на запитання про 3 млрд євро на пакет допомоги, про який останнім часом дуже багато говорять, Пісторіус нагадав, що бюджет ФРН на 2025 рік ще не узгоджений, і якщо наразі зобов'язатися виділити ці гроші, то їх треба десь узяти. Не можна просто забрати їх з інших статей, соціальних, тож треба «шукати інші шляхи», сказав політик і висловив сподівання, що це буде зроблено ближчими днями.

Як повідомляв Укрінформ, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 14 січня відвідав Київ. Він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим, з іншими чиновниками та підприємцями.
 

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