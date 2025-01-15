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АНАЛІТИКА

Сметанін обговорив оборонну співпрацю з послом Японії - зустрілися на підприємстві з виробництва дронів

 

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом Японії в Україні Масаші Накаґоме.

Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Укрінформ.

Наголошується, що зустріч відбулася на одному з українських підприємств, яке виготовляє безпілотні комплекси для Сил оборони.

Під час зустрічі Сметанін та Накаґоме обговорили потенційні напрямки співпраці між оборонними галузями України та Японії. Міністр розповів про досягнення українського ОПК та основні потреби для посилення обороноздатності нашої країни.

«Ми вдячні за всю допомогу, яку надала Японія з початку повномасштабного вторгнення. Та переконаний, ми маємо перспективи для більш тісної співпраці. Український ОПК зацікавлений у спільних проєктах з японськими компаніями, зокрема у сфері обладнання й устаткування для модернізації виробничих процесів», - зауважив міністр.

Своєю чергою посол Японії пообіцяв вивчити можливість залучення японських технологій для промислового розвитку України.
Ключові теги: Японія
 

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