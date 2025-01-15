Фріланд може поборотися за посаду прем'єра Канади, - CBC News

Колишня міністерка фінансів і віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд упродовж тижня може оголосити про намір поборотися за посаду голови Ліберальної партії. Якщо її оберуть, то вона автоматично замінить Джастіна Трюдо в кріслі прем'єр міністра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

За даними CBC News, Фріланд зробить офіційну заяву до того, як обраний президент США Дональд Трамп буде приведений до присяги наступного понеділка, 20 січня.

Зазначимо, Фріланд залишила кабінет міністрів у грудні на тлі розбіжностей із прем'єром. Після цього посилилися заклики про відставку Трюдо.

Пізніше у своєму акаунті в соцмережах вона повідомила, що у неї не було іншого виходу. Бо прем'єр запропонував обійняти посаду міністра без портфеля з обмеженою відповідальністю за відносини між США і Канадою.

Фріланд також розкритикувала дії Трюдо з управління економікою. Вона засудила "дорогі політичні хитрощі" і вимагала від нього тісніше співпрацювати з прем'єр-міністрами провінцій, щоб протистояти запропонованим Трампом тарифам на канадські товари.

Нагадаємо, минулого тижня Джастін Трюдо оголосив про плани піти у відставку на тлі наростаючої кризи, через яку він втратив підтримку всередині своєї Ліберальної партії.

Проте він продовжить виконувати обов'язки прем'єра, поки його партія не визначиться з новим лідером. Зараз Ліберальна партія в пошуках людини, яка зможе очолити партію і поборотися з ключовим опонентом - лідером консерваторів П'єром Пуалівром. Його партія перебуває в опозиції, але має високі рейтинги і всі шанси здобути перемогу на наступних федеральних виборах восени.