Кандидат на посаду глави Пентагону занепокоєний співпрацею між РФ, Китаєм, КНДР та Іраном стосовно України

Росія, Китай, Іран і КНДР координуються, щоб спробувати зменшити вплив США у світі, заявив кандидат на посаду глави Пентагону Піт Гегсет.

"Нещодавні дії, до яких вдаються Китай, Росія, Іран і КНДР стосовно України та інших країн, свідчать про прагнення спільно знижувати вплив США та їхніх союзників у всьому світі", - ідеться в оприлюднених у вівторок письмових відповідях Гегсета на запитання сенаторів.

Відповідаючи на прохання оцінити нинішні військові можливості Росії, Гегсет зазначив, що влада США у 2018 і 2022 роках незмінно наголошувала, що Росія - стратегічна загроза для США і Європи.

Незважаючи на санкції, які запроваджують з 2014 року, "Росія суттєво посилила свій ядерний арсенал, що становить загрозу для території США; крім того, її тактична ядерна зброя - це загроза для сусідніх країн у Європі та Азії", - сказав Гегсет.

На його думку, "особливо сильні прагнення Росії посилитися в Арктиці, космосі, проводити операції в кіберпросторі".