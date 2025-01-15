Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кандидат на посаду глави Пентагону занепокоєний співпрацею між РФ, Китаєм, КНДР та Іраном стосовно України

 

Росія, Китай, Іран і КНДР координуються, щоб спробувати зменшити вплив США у світі, заявив кандидат на посаду глави Пентагону Піт Гегсет.

"Нещодавні дії, до яких вдаються Китай, Росія, Іран і КНДР стосовно України та інших країн, свідчать про прагнення спільно знижувати вплив США та їхніх союзників у всьому світі", - ідеться в оприлюднених у вівторок письмових відповідях Гегсета на запитання сенаторів.

Відповідаючи на прохання оцінити нинішні військові можливості Росії, Гегсет зазначив, що влада США у 2018 і 2022 роках незмінно наголошувала, що Росія - стратегічна загроза для США і Європи.

Незважаючи на санкції, які запроваджують з 2014 року, "Росія суттєво посилила свій ядерний арсенал, що становить загрозу для території США; крім того, її тактична ядерна зброя - це загроза для сусідніх країн у Європі та Азії", - сказав Гегсет.

На його думку, "особливо сильні прагнення Росії посилитися в Арктиці, космосі, проводити операції в кіберпросторі".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2734
  0,0042
 0,01
EUR
 1
 43,3218
  0,1945
 0,45

Курс обміну валют на вчора, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2038  0,05 0,12 42,9888  0,02 0,04
EUR 43,3135  0,07 0,16 44,2038  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,00 0,00 42,3300  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес