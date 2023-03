Суд у Москві відправив американського журналіста WSJ Евана Гершковича до СІЗО на два місяці у справі про «шпигунство»

Лефортовський районний суд Москви в четвер, 30 березня, взяв під варту журналіста The Wall Street Journal (WSJ), громадянина США Евана Гершковича у справі про "шпигунство".

Його відправили до слідчого ізолятора до 29 травня. Засідання відбулося в закритому режимі, адвоката Данила Бермана на нього не пустили. Стаття, яку інкримінують журналістові, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 20 років.

За твердженням російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), репортер "збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу".

Речниця міністерства закордонних справ РФ заявила, що "те, чим займався в Єкатеринбурзі працівник американського видання The Wall Street Journal, не має відношення до журналістики". Свою чергою речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що репортера "затримали на місці злочину".

Після затримання WSJ випустила заяву, в якій наполягає, що Гершкович пише репортажі про Росію як репортер у складі московського бюро видання. Твердження ФСБ там рішуче заперечують та вимагають негайного звільнення журналіста.

Як зауважує Associated Press, Гершкович став першим репортером американського ЗМІ, якого заарештували за звинуваченням у шпигунстві в Росії з часів "холодної війни". За даними агентства, журналіст висвітлював події в Росії та Україні, а його останній репортаж з Москви був присвячений вповільненню темпів розвитку російської економіки на тлі західних санкцій.

Тим часом єкатеринбурзький політтехнолог Ярослав Ширшиков каже, що "кілька тижнів тому" давав інтерв'ю журналістові та знайомив його з іншими героями: "Його цікавило насамперед ставлення до приватної військової компанії "Вагнер" у суспільстві".

Російський журналіст Дмитро Колєзєв також каже, що Гершковича "цікавило все, пов'язане з ПВК "Вагнер". "У Евана ще була ідея поговорити для інтерв'ю з ким-небудь з працівників оборонних підприємств про те, як вони ставляться до війни", - зазначив Колєзєв, уточнивши, що Гершкович "сподівався на вулиці спіймати когось біля прохідної" "Уралвагонзаводу" у Нижньому Тагілі або біля дослідного конструкторського бюро "Новатор" у Єкатеринбурзі.

Гершкович прожив у Москві шість років. До приходу в WSJ він працював у московському бюро агентства AFP. До того був репортером англомовного новинного сайту The Moscow Times. Його матеріали з'являлися в The New York Times, Foreign Policy, Politico Europe. Як зауважує AFP, 31-річний Гершкович володіє російською мовою. Його батьки живуть у США, але походять з СРСР.