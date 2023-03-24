США та Японія хочуть створити систему протиракетної оборони для перехоплення гіперзвукової зброї

Просування Китаю і Росії в розробці гіперзвукової зброї змушує США шукати способи протидії ракетам, здатним розвивати швидкість понад 5 Махів (6174 км/год). У цьому Пентагону може допомогти Японія.

США та Японія почали вивчати можливості спільної роботи над системою протиракетної оборони для перехоплення гіперзвукових повітряних загроз. Пентагон уже розпочав початкові стадії проєкту, фінальним продуктом якого має стати перехоплювач, здатний нейтралізувати гіперзвукові загрози у фазі ковзання.

Віце-адмірал Джон Гілл, голова Агентства протиракетної оборони США (MDA), минулого тижня підтвердив, що організація розглядає можливість співпраці з Японією для роботи над Glide Phase Interceptor (GPI). Наразі розробка перехоплювача є одним із головних пріоритетів агентства.

Японія та США успішно працюють над Standard Missile 3 Block IIA. Фахівці Країни висхідного Сонця відповідають за будівництво другого і третього ступенів ракети. Не виключено, що в новому проєкті Японії буде відведена велика роль.

Однак робота ускладнюється тим, що за право створити GPI змагаються Northrop Grumman і Raytheon. Обидві компанії влітку минулого року отримали нові контракти на розробку перехоплювачів гіперзвукової зброї. Це означає, що Японія має зареєструватися для створення двох різних дизайнів, заздалегідь знаючи, що один із них відправиться у відро для сміття.

Ураження гіперзвукової зброї у фазі ковзання є складною технічною проблемою. Це пов'язано з тим, що ракети можуть рухатися зі швидкістю, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку (343 м/с). Крім того, вони можуть маневрувати в польоті, що створює додаткові складнощі при прогнозуванні траєкторії ракети.

MDA перебуває на ранній стадії розробки GPI. Агентство запросило $209 млн у 2024 фінансовому році на фінансування проєкту. Очікується, що перехоплювач гіперзвукової зброї буде готовий до початку 2030-х років. GPI буде спроєктовано таким чином, щоб вписатися в есмінці ВМС США із системою протиракетної оборони Aegis.