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Єврокомісія представить план зниження цін на енергоносії в ЄС
14:43 22.01.2025 |
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що планує наступного місяця представити план для зниження цін на енергоносії в Європейському Союзі.
Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила у середу, її цитує агентство DPA.
Фон дер Ляєн сказала, що доступні ціни на енергоресурси є пріоритетом, і заходи для досягнення цієї мети будуть оприлюднені наступного місяця.
"Ціни на енергоносії в Європі все ще структурно вищі, ніж у Сполучених Штатах і Китаї, і вони значно відрізняються в межах Європейського Союзу", - сказала фон дер Ляєн.
"Ми повинні знизити їх, поки ми завершуємо поетапну відмову від російського викопного палива", - додала вона.
Диверсифікація постачальників енергії та інвестиції в "технології чистої енергії наступного покоління" є ключовими для зниження цін в ЄС, сказала вона, перерахувавши термоядерний синтез, вдосконалені геотермальні і твердотільні батареї як приклади.
Геотермальна енергія використовує тепло з глибинних шарів гірських порід для виробництва енергії. У термоядерному синтезі, на відміну від реакторів звичайних атомних електростанцій, атомні ядра зливаються при екстремальних температурах, а не розщеплюються.
Фон дер Ляєн заявила, що планує представити план доступної енергетики в лютому.
Єврокомісія вважає порівняно високі ціни на енергоносії в ЄС однією з головних перешкод для відродження економіки і конкурентоспроможності Євросоюзу.
Як раніше повідомляли, Європейська комісія не зафіксувала різких стрибків цін на газ у Європейському Союзі після того, як Україна припинила транзит російського газу на територію ЄС.
Як відомо, Україна з 1 січня припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС та невизнане Придністров'я.
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