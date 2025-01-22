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АНАЛІТИКА

Єврокомісія представить план зниження цін на енергоносії в ЄС

 

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що планує наступного місяця представити план для зниження цін на енергоносії в Європейському Союзі.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила у середу, її цитує агентство DPA.

Фон дер Ляєн сказала, що доступні ціни на енергоресурси є пріоритетом, і заходи для досягнення цієї мети будуть оприлюднені наступного місяця.

"Ціни на енергоносії в Європі все ще структурно вищі, ніж у Сполучених Штатах і Китаї, і вони значно відрізняються в межах Європейського Союзу", - сказала фон дер Ляєн.

"Ми повинні знизити їх, поки ми завершуємо поетапну відмову від російського викопного палива", - додала вона.

Диверсифікація постачальників енергії та інвестиції в "технології чистої енергії наступного покоління" є ключовими для зниження цін в ЄС, сказала вона, перерахувавши термоядерний синтез, вдосконалені геотермальні і твердотільні батареї як приклади.

Геотермальна енергія використовує тепло з глибинних шарів гірських порід для виробництва енергії. У термоядерному синтезі, на відміну від реакторів звичайних атомних електростанцій, атомні ядра зливаються при екстремальних температурах, а не розщеплюються.

Фон дер Ляєн заявила, що планує представити план доступної енергетики в лютому.

Єврокомісія вважає порівняно високі ціни на енергоносії в ЄС однією з головних перешкод для відродження економіки і конкурентоспроможності Євросоюзу.

Як раніше повідомляли, Європейська комісія не зафіксувала різких стрибків цін на газ у Європейському Союзі після того, як Україна припинила транзит російського газу на територію ЄС.

Як відомо, Україна з 1 січня припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС та невизнане Придністров'я.
Ключові теги: ЄС
 

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