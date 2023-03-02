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АНАЛІТИКА

Чехія прагне незалежності від атомного палива з Росії

 

Ще рік тому, коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, 97 відсотків газу Чехія імпортувала з Росії. Натомість уже в січні 2023 року країна не отримала жодного кубічного метру газу з РФ. "Російські поставки через Німеччину були замінено газом з Норвегії, а також СПГ з Бельгії та Нідерландів", - сказав міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела. А на своїй сторінці в Twitter він написав: "І без імпорту газу (з Росії. - Ред.) ми долаємо зиму добре, як ніколи".

Але насправді Чехія змогла пережити зиму лише завдяки російському ядерному паливу, яким забезпечуються обидві АЕС країни - Темелін та Дуковани. Темелін має потужність 2400 мегават та є найбільшим виробником електроенергії в Чехії. Натомість Дуковани, що має чотири старіші ядерні реактори, має потужність майже 2000 мегават. Разом обидві АЕС виробляють майже 40 відсотків електроенергії в Чехії. Завдяки бездоганній експлуатації АЕС Чехія є одним із найбільших експортерів електроенергії в Європі. Більшість експорту йде до Німеччини та Австрії.

Піти від "Росатома" до Westinghouse

Оператором обох АЕС є енергетична компанія CEZ, більшість якої належить чеській державі. Після початку російської війни в Україні в Чехії двічі приземлялися літаки з паливними елементами для АЕС. Але уряд у Празі прагне зменшити залежність від російських поставок. Це рішення не пов'язано з санкціями (вони не поширюються на паливні елементи для АЕС), а має суто політичний характер.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Чехія, Росія
 

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