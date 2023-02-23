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Китай блокує доступ до ChatGPT — через побоювання, що ШІ-чатбот надасть нецензуровані відповіді на «політичні питання»
23:30 22.02.2023 |
Китайські регулятори примушують місцевих техногігантів не надавати публічний доступ до чатбота ChatGPT. Раніше компаніям вже довелось цензурувати результати ШІ-генераторів зображень.
Видання Nikkei Asia з посиланням на власні джерела повідомляє, що китайські регулятори наказали технологічним компаніям Tencent і Ant Group (дочірня компанія гіганта електронної комерції Alibaba) обмежити доступ до ChatGPT, а також звітувати про майбутні запуски та роботу власних ШІ-чатботів.
Це цілком очікуване рішення з огляду на жорсткий підхід китайського уряду до цензури. Минулого місяця, наприклад, країна запровадила нові правила регулювання дипфейків - аби обмежити випадки наслідування інших осіб, а також стримати потенційні загрози до жорстко контрольованого медіасередовища Китаю.
Стаття на тему:
22.02.23 MOSS - китайський аналог ChatGPT, який назавжди відключився через кілька годин після запуску через різкий стрибок трафіку
Китайські вчені створили аналог чат-бота ChatGPT. Він отримав назву MOSS, але зміг пропрацювати лише кілька годин, після чого його довелося відключити назавжди.
Техногіганти раніше були вимушені цензурувати ШІ-інструменти генерації зображень - один з таких, наприклад, нещодавно запущений Baidu, не може створити зображення площі Тяньаньмень.
ChatGPT офіційно недоступний у Китаї, але викликав ажіотаж як серед місцевих вебкористувачів, так і ШІ-компаній. Останні занепокоєнні тим, що не Китай першим розробив цю технологію, а також жорсткою цензурою, яка перешкоджає її розвитку.
Китайські користувачі випробовують ChatGPT через служби VPN або сторонні інтеграції в програми обміну повідомленнями, такі як WeChat. (Хоча, як повідомляється, розробник WeChat, Tencent, вже заборонив кілька таких служб).
На початку тижня найбільша англомовна газета Китаю China Daily попередила, що ChatGPT може бути використаний для поширення західної пропаганди.
«ChatGPT став вірусним у Китаї, але зростає занепокоєння, що штучний інтелект може допомогти уряду США в поширенні дезінформації та маніпулюванні глобальними наративами задля власних геополітичних інтересів», - написав репортер ChinaDaily Мен Чже.
У відео на YouTube інший репортер, Сю-Пан Ію, запитав ChatGPT про Сіньцзян. Чатбот розповів про «порушення прав людини щодо мусульман-уйгурів, включаючи масове інтернування в таборах «перевиховання», примусову працю та інші форми переслідування з боку китайського уряду» - відповідь, яку Сю-Пан описує як таку, що «ідеально узгоджується з темами США».
Джерела в технологічній індустрії повідомили Nikkei, що репресії китайських регуляторів не стали несподіванкою.
«Ми з самого початку розуміли, що ChatGPT ніколи не зможе потрапити в Китай через проблеми з цензурою, і Китаю знадобляться власні версії ChatGPT», - сказав виданню один технічний керівник.
З моменту публічного запуску ChatGPT в листопаді минулого року китайські технологічні гіганти, зокрема Tencent, Baidu та Alibaba, оголосили, що працюють над власними конкурентними сервісами. Буквально сьогодні пошуковий гігант Baidu заявив, що його ШІ-чатбота «ERNIE Bot» незабаром інтегрують в пошукові служби.
Однак китайським технологічним гігантам буде складно конкурувати з ChatGPT - обмеження в тренувальних даних для чатботів знизить їхні здібності порівняно з інструментами західних компаній, і навіть якщо їх введення жорстко регулюється, користувачі все одно зможуть отримати небажані для уряду відповіді, за які компанії, ймовірно, будуть притягнуті до відповідальності.
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