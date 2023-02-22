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АНАЛІТИКА

MOSS - китайський аналог ChatGPT, який назавжди відключився через кілька годин після запуску через різкий стрибок трафіку

16:37 22.02.2023 |

Новини IT

 

MOSS працює на базі алгоритмів штучного інтелекту. Місцеві засоби масової інформації назвали його китайським конкурентом ChatGPT і зазначили, що він краще розумів англійську мову, ніж китайську.

Чат-бот став дуже популярним. Однак ресурсів у розпорядженні вчених Фуданьського університету не вистачило для того, щоб забезпечити нормальну роботу нейромережі в умовах підвищеного трафіку. Через різкий наплив користувачів ученим довелося відключити MOSS. Мало того, він більше ніколи не буде доступний для публічного використання.

Інженери заявили, що подібні системи є цінними для Китаю, про що свідчить високий інтерес громадськості до їхньої генеративної моделі на базі штучного інтелекту. Водночас вони визнали, що MOSS не дотягує до рівня американського ChatGPT, розробленого компанією Open AI.
За матеріалами: gagadget.com
 

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