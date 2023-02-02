Росію позбавили половини ринків збуту нафти та нафтопродуктів, - New York Times

У неділю, 5 лютого, через два місяці після того, як Європейський Союз заборонив постачання більшої частини сирої нафти з Росії, блок поширить ембарго на російські постачання дизельного пального та бензину. У результаті Москва втратить більше половини ринків збуту своєї нафти та нафтопродуктів, які у неї були у 2021 році у натуральному вираженні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Ембарго ЄС спрямоване на подальше придушення російського енергетичного бізнесу, відрізання його від найважливішого експортного ринку. Продаж нафтопродуктів має вирішальне значення для фінансування бюджету країни та, зрештою, її війни в Україні. Захід сподівається поступово зменшити це джерело грошей для Кремля.

"Росія втратила свого найважливішого клієнта", - сказав Фатіх Біроль, виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства.

Як зазначається в публікації, хоча Москві досі вдавалося знаходити нових покупців нафти в Індії, Туреччині та інших країнах, така тактика може мати межі. І Росії може бути важче переконати Індію, яка збільшила закупівлі російської нафти, зробити те саме щодо нафтопродуктів, де вона самодостатня.

"Росія не може просто постачати дизельне пальне до Азії, як вона це робила з нафтою", - сказав Річард Бронз, голова відділу геополітики дослідницької фірми Energy Aspects.

Щоб продавати нафту на кількості ринків, що звужується, російські компанії надали величезні знижки, щоб компенсувати додаткові витрати на більш довгі відстані доставки і конкурувати з відомими постачальниками на азіатські ринки, такими як Саудівська Аравія та Ірак.

Крім того, Європейський Союз і країни "Великої сімки" прагнутимуть обмежити суму доходів, які Росія може отримати від своїх продуктів нафтопереробки, встановивши верхню межу цін, подібно до того, як вони зробили це у грудні на російську нафту. Західним відправникам вантажу та страховикам буде дозволено працювати тільки з тими російськими нафтопродуктами, які продаються за встановленими цінами, які ще не оголошені.

Хоча російський експорт у 2022 році зберігся краще, ніж очікували аналітики, низькі ціни почали скорочувати його доходи наприкінці року. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у грудні Росія заробила на нафті приблизно 12,6 млрд доларів, що приблизно на 24% менше, ніж роком раніше