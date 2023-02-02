Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росію позбавили половини ринків збуту нафти та нафтопродуктів, - New York Times

 

У неділю, 5 лютого, через два місяці після того, як Європейський Союз заборонив постачання більшої частини сирої нафти з Росії, блок поширить ембарго на російські постачання дизельного пального та бензину. У результаті Москва втратить більше половини ринків збуту своєї нафти та нафтопродуктів, які у неї були у 2021 році у натуральному вираженні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Ембарго ЄС спрямоване на подальше придушення російського енергетичного бізнесу, відрізання його від найважливішого експортного ринку. Продаж нафтопродуктів має вирішальне значення для фінансування бюджету країни та, зрештою, її війни в Україні. Захід сподівається поступово зменшити це джерело грошей для Кремля.

"Росія втратила свого найважливішого клієнта", - сказав Фатіх Біроль, виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства.

Як зазначається в публікації, хоча Москві досі вдавалося знаходити нових покупців нафти в Індії, Туреччині та інших країнах, така тактика може мати межі. І Росії може бути важче переконати Індію, яка збільшила закупівлі російської нафти, зробити те саме щодо нафтопродуктів, де вона самодостатня.

"Росія не може просто постачати дизельне пальне до Азії, як вона це робила з нафтою", - сказав Річард Бронз, голова відділу геополітики дослідницької фірми Energy Aspects.

Щоб продавати нафту на кількості ринків, що звужується, російські компанії надали величезні знижки, щоб компенсувати додаткові витрати на більш довгі відстані доставки і конкурувати з відомими постачальниками на азіатські ринки, такими як Саудівська Аравія та Ірак.

Крім того, Європейський Союз і країни "Великої сімки" прагнутимуть обмежити суму доходів, які Росія може отримати від своїх продуктів нафтопереробки, встановивши верхню межу цін, подібно до того, як вони зробили це у грудні на російську нафту. Західним відправникам вантажу та страховикам буде дозволено працювати тільки з тими російськими нафтопродуктами, які продаються за встановленими цінами, які ще не оголошені.

Хоча російський експорт у 2022 році зберігся краще, ніж очікували аналітики, низькі ціни почали скорочувати його доходи наприкінці року. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у грудні Росія заробила на нафті приблизно 12,6 млрд доларів, що приблизно на 24% менше, ніж роком раніше
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1724
  0,5777
 1,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7906  0,03 0,07 40,4972  0,05 0,12
EUR 42,7791  0,20 0,48 43,9078  0,21 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес