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АНАЛІТИКА

Польща, яка була найбільшим імпортером російського скрапленого газу (LPG), скоротить його закупівлі на 80%

 

Про це з посиланням на Польську асоціацію скрапленого газу (POGP) пишуть Reuters і WNP.pl.

20 грудня 2024 року набуло чинності ембарго ЄС на імпорт російського скрапленого газу. Не всі види LPG підпадають під санкції (чистий бутан та ізобутан виключені з санкцій, які використовуються переважно як сировина для нафтохімічної промисловості), тому Польща не припинить імпорт повністю.

Проте очікується різке падіння імпорту - зі 100 000 тонн на місяць у 2024-му до приблизно 20 000 тонн у 2025-му.

Тим часом enkorr з посиланням на власне джерело на ринку пише, що нові санкції США можуть завадити постачанню й бутану/ізобутану в Польщу. Один із латвійських трейдерів сказав виданню, що "банки відмовляються відправляти платежі за бутан з Кіришів, а отже - буде пошук альтернатив".

Кіриші - місто біля Санкт-Петербурга, де розташований завод Кіришінєфтєоргсинтез, що входить до складу Сургутнєфтєгазу. 10 січня Сургутнєфтєгаз разом із "дочками" та Газпром Нєфтью потрапив до санкційного списку США.

Польща активно готувалася до санкцій, диверсифікуючи джерела постачання ще до їх впровадження: збільшився автомобільний імпорт з Німеччини та Нідерландів та морські постачання зі США та Британії.

Російський LPG тепер переорієнтовується на азійські ринки, особливо в Туреччину, де імпорт з Росії у 2020-2023 роках зріс з 43 500 до 656 000 тонн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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