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Резервний фонд Путіна зменшився за три роки війни на $76 мільярдів, він може вичерпатися вже цього року
17:43 16.01.2025 |
Обсяг Фонду національного добробуту (ФНБ) Росії, створеного під керівництвом Володимира Путіна, станом на 1 січня 2025 року становив 11,88 трильйона рублів або $116,84 млрд в еквіваленті.
За рік він зменшився на $16,6 млрд, свідчать дані російського Мінфіну.
Втім, 8,07 трлн рублів із загального обсягу ФНД фактично витрачені або інвестовані у різні проєкти. При цьому обсяг ліквідних, тобто не використаних коштів фонду, зменшився торік на третину (на $18,4 млрд) - до $37,5 млрд. Це найнижчий рівень з 2008 року, коли фонд був створений, зауважує The Moscow Times.
Обсяг ліквідних активів ФНБ станом на початок 2022 року обсяг оцінювався у $113,5 млрд, на початок 2023 року - $87,19 млрд, а до початку 2024 року він зменшився до $55,88 млрд.
Наразі ліквідні активи ФНБ становлять лише 164 млрд китайських юанів та 187,7 тонни золота на рахунках у центробанку РФ. У грудні їх обсяг зменшився на 55,5 млрд юанів і 59 тонн золота, які уряд РФ продав, щоб влити 1,3 трлн рублів до бюджету і компенсувати його дефіцит.
Таким чином, за три роки війни проти України російський уряд витратив дві третини грошей ФНБ, або $76 млрд, спрямувавши 6,5 трлн рублів на покриття дефіциту бюджету та вливши сотні мільярдів рублів у держкорпорації, яким знадобилися порятунок від санкцій та кошти на мегапроєкти Кремля.
Поточні темпи видатків із ФНБ (у середньому по $25 млрд за один рік війни) свідчать, що фонд може бути практично вичерпаний вже 2025 року, зазначає старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд.
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