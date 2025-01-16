Фінансові новини
- |
- 16.01.25
- |
- 18:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна постачатиме водень до ЄС - підписали меморандум про створення коридору
17:26 16.01.2025 |
Оператор ГТС України разом із кількома ключовими організаціями та компаніями підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо створення та підтримки реалізації «Водневого коридору Україна - ЄС».
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба компанії.
"Підписання відбулося за участі представників Оператора ГТС України, Stadtwerke München, Wien Energie, Open Grid Europe, bayernets, NET4GAS, eustream, CWP Europe, Hydrogen Ukraine, UDPR Hydrogen та кількох інших компаній. Меморандум про взаєморозуміння окреслює спільні зусилля, спрямовані на використання в майбутньому потенціалу відновлюваної енергетики України та її інтеграцію в європейський енергетичний ринок", - ідеться у повідомленні.
азначається, що ініціатива передбачає розвиток відновлюваної енергетики і виробництва водню в Україні та сприяння його транспортуванню трубопроводами через Словаччину, Чехію, Австрію та Німеччину для використання в цих країнах після 2030 року.
Планується, що вироблений в Україні відновлюваний водень буде транспортуватися через існуючу мережу трубопроводів, частину яких перепрофілюють під водень.
Меморандум також підкреслює важливість спільних зусиль у сфері інвестицій в інфраструктуру та узгодження нормативно-правової бази для забезпечення успішної реалізації проєкту.
Створення консорціуму було ініційовано Платформою зеленого промислового відновлення України, яку очолює компанія Systemiq, за підтримки Breakthrough Energy, McKinsey and Company та за підтримки Міністерства економіки та Міністерства енергетики України.
«Водневий коридор Україна - ЄС є свідченням нашої прихильності до сталої енергетики та регіонального співробітництва. Ми дякуємо всім залученим організаціям, які сприятимуть просуванню необхідних проєктів та інфраструктури. Це довгостроковий проєкт, але підготовку до нього можна і потрібно починати вже зараз», - зазначив Дмитро Липпа, генеральний директор Оператора ГТС України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Британія домовилися про $3,6 млрд щорічної військової допомоги
ТОП-НОВИНИ
|Британія передасть Україні 150 стволів артилерії та нову мобільну систему ППО
|Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство
|Порошенко заявляє, що його знову не випустили у відрядження до Брюсселя
|Рада відновила штрафи підрядникам за затримку поставок зброї і виконала маяк МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Как открыть компанию в Польше?
У РУБРИЦІ
|Україна має час до 12 березня, щоб погодити купівлю у Болгарії реакторів для ХАЕС
|Обсяг накопиченого українцями «Нацкешбеку» досяг 1 млрд грн - Мінекономіки
|Вперше в умовах війни можна говорити про прибуток при вирощуванні всіх видів зернових - УКАБ
|Україна постачатиме водень до ЄС - підписали меморандум про створення коридору
|ЄБРР цьогоріч хоче інвестувати в Україну €1,5 мільярда
|Німецька Knauf купила нове родовище гіпсу на Тернопільщині. Його запасів вистачить на 84 роки
Бізнес
|Уряд Великої Британії створить «Зони зростання штучного інтелекту» та хоче залучити £14 млрд інвестицій
|Asus анонсувала першу у світі зовнішню відеокарту з Thunderbolt 5: ціна $2200 за RTX 5090
|Lenovo представила бездротову мишу з кнопкою для штучного інтелекту та підтримкою кількох пристроїв на CES 2025
|BMW Group створила замкнуту систему переробки високовольтних акумуляторів електромобілів
|Китайські урядовці обговорюють можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску
|Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla через Маска
|Італійський будинок моди Versace продадуть. Його хоче купити Prada