Україна постачатиме водень до ЄС - підписали меморандум про створення коридору

Оператор ГТС України разом із кількома ключовими організаціями та компаніями підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо створення та підтримки реалізації «Водневого коридору Україна - ЄС».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба компанії.

"Підписання відбулося за участі представників Оператора ГТС України, Stadtwerke München, Wien Energie, Open Grid Europe, bayernets, NET4GAS, eustream, CWP Europe, Hydrogen Ukraine, UDPR Hydrogen та кількох інших компаній. Меморандум про взаєморозуміння окреслює спільні зусилля, спрямовані на використання в майбутньому потенціалу відновлюваної енергетики України та її інтеграцію в європейський енергетичний ринок", - ідеться у повідомленні.

азначається, що ініціатива передбачає розвиток відновлюваної енергетики і виробництва водню в Україні та сприяння його транспортуванню трубопроводами через Словаччину, Чехію, Австрію та Німеччину для використання в цих країнах після 2030 року.

Планується, що вироблений в Україні відновлюваний водень буде транспортуватися через існуючу мережу трубопроводів, частину яких перепрофілюють під водень.

Меморандум також підкреслює важливість спільних зусиль у сфері інвестицій в інфраструктуру та узгодження нормативно-правової бази для забезпечення успішної реалізації проєкту.

Створення консорціуму було ініційовано Платформою зеленого промислового відновлення України, яку очолює компанія Systemiq, за підтримки Breakthrough Energy, McKinsey and Company та за підтримки Міністерства економіки та Міністерства енергетики України.

«Водневий коридор Україна - ЄС є свідченням нашої прихильності до сталої енергетики та регіонального співробітництва. Ми дякуємо всім залученим організаціям, які сприятимуть просуванню необхідних проєктів та інфраструктури. Це довгостроковий проєкт, але підготовку до нього можна і потрібно починати вже зараз», - зазначив Дмитро Липпа, генеральний директор Оператора ГТС України.