Фінансові новини
- |
- 16.01.25
- |
- 18:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Велика Британія виділяє Україні GBP40 млн на розвиток економіки та GBP100 млн - на гуманітарні потреби - МЗС
16:25 16.01.2025 |
Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії оголосило про надання GBP100 млн на гуманітарну допомогу для України та GBP40 млн - на підтримку української економіки.
"Підтримка Великої Британії для України триває: 100 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, зокрема для Управління ООН із координації гуманітарних питань та Українського Червоного Хреста; 40 млн фунтів стерлінгів на підтримку економіки, що дасть змогу розблокувати мільйони у вигляді приватного кредитування для збільшення зростання і торгівлі", - повідомляється у соцмережі Х міністерства в четвер.
У відомстві також згадали підписання історичної угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією.
Як раніше повідомили в британському уряді, програма економічного відновлення, на яку спрямовано GBP40 млн, створить можливості для британських компаній, підтримуючи ключові сектори зростання в Україні, відкриваючи розширені можливості торгівлі та інвестицій.
Крім того, очікується ухвалення в довгостроковій перспективі програми TIGER (Triggering Investment Growth and Economic Resilience), яка знизить залежність українських громад від гуманітарної підтримки та допоможе підвищити економічну стійкість.
"Сьогоднішнє оголошення ґрунтується на пакеті підтримки розміром 12,8 млрд фунтів стерлінгів, який Велика Британія надала Україні", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув із візитом до Києва в четвер уранці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Британія домовилися про $3,6 млрд щорічної військової допомоги
ТОП-НОВИНИ
|Британія передасть Україні 150 стволів артилерії та нову мобільну систему ППО
|Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство
|Порошенко заявляє, що його знову не випустили у відрядження до Брюсселя
|Рада відновила штрафи підрядникам за затримку поставок зброї і виконала маяк МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Как открыть компанию в Польше?
У РУБРИЦІ
|Велика Британія виділяє Україні GBP40 млн на розвиток економіки та GBP100 млн - на гуманітарні потреби - МЗС
|Україна та Британія домовилися про $3,6 млрд щорічної військової допомоги
|Британія передасть Україні 150 стволів артилерії та нову мобільну систему ППО
|Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство
|Україна обговорює з Норвегією інтеграцію вітчизняних засобів ППО у систему NASAMS
|Порошенко заявляє, що його знову не випустили у відрядження до Брюсселя
Бізнес
|Уряд Великої Британії створить «Зони зростання штучного інтелекту» та хоче залучити £14 млрд інвестицій
|Asus анонсувала першу у світі зовнішню відеокарту з Thunderbolt 5: ціна $2200 за RTX 5090
|Lenovo представила бездротову мишу з кнопкою для штучного інтелекту та підтримкою кількох пристроїв на CES 2025
|BMW Group створила замкнуту систему переробки високовольтних акумуляторів електромобілів
|Китайські урядовці обговорюють можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску
|Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla через Маска
|Італійський будинок моди Versace продадуть. Його хоче купити Prada