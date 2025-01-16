Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Велика Британія виділяє Україні GBP40 млн на розвиток економіки та GBP100 млн - на гуманітарні потреби - МЗС

 

Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії оголосило про надання GBP100 млн на гуманітарну допомогу для України та GBP40 млн - на підтримку української економіки.

"Підтримка Великої Британії для України триває: 100 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, зокрема для Управління ООН із координації гуманітарних питань та Українського Червоного Хреста; 40 млн фунтів стерлінгів на підтримку економіки, що дасть змогу розблокувати мільйони у вигляді приватного кредитування для збільшення зростання і торгівлі", - повідомляється у соцмережі Х міністерства в четвер.

У відомстві також згадали підписання історичної угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією.

Як раніше повідомили в британському уряді, програма економічного відновлення, на яку спрямовано GBP40 млн, створить можливості для британських компаній, підтримуючи ключові сектори зростання в Україні, відкриваючи розширені можливості торгівлі та інвестицій.

Крім того, очікується ухвалення в довгостроковій перспективі програми TIGER (Triggering Investment Growth and Economic Resilience), яка знизить залежність українських громад від гуманітарної підтримки та допоможе підвищити економічну стійкість.

"Сьогоднішнє оголошення ґрунтується на пакеті підтримки розміром 12,8 млрд фунтів стерлінгів, який Велика Британія надала Україні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув із візитом до Києва в четвер уранці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1729
  0,0930
 0,22
EUR
 1
 43,3200
  0,2097
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0870  0,04 0,10 42,8067  0,11 0,25
EUR 43,4259  0,01 0,03 44,2222  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1800  0,09 0,21 42,1950  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес