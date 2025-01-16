Велика Британія виділяє Україні GBP40 млн на розвиток економіки та GBP100 млн - на гуманітарні потреби - МЗС

Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії оголосило про надання GBP100 млн на гуманітарну допомогу для України та GBP40 млн - на підтримку української економіки.

"Підтримка Великої Британії для України триває: 100 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, зокрема для Управління ООН із координації гуманітарних питань та Українського Червоного Хреста; 40 млн фунтів стерлінгів на підтримку економіки, що дасть змогу розблокувати мільйони у вигляді приватного кредитування для збільшення зростання і торгівлі", - повідомляється у соцмережі Х міністерства в четвер.

У відомстві також згадали підписання історичної угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією.

Як раніше повідомили в британському уряді, програма економічного відновлення, на яку спрямовано GBP40 млн, створить можливості для британських компаній, підтримуючи ключові сектори зростання в Україні, відкриваючи розширені можливості торгівлі та інвестицій.

Крім того, очікується ухвалення в довгостроковій перспективі програми TIGER (Triggering Investment Growth and Economic Resilience), яка знизить залежність українських громад від гуманітарної підтримки та допоможе підвищити економічну стійкість.

"Сьогоднішнє оголошення ґрунтується на пакеті підтримки розміром 12,8 млрд фунтів стерлінгів, який Велика Британія надала Україні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув із візитом до Києва в четвер уранці.