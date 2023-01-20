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Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
21:39 20.01.2023 |
Нові національні поради органів охорони здоров'я Канади твердять, що ризику від вживання алкоголю можна уникнути тільки повністю відмовившись від нього.
Але якщо ви таки хочете випити, то ліміт вичерпується двома чарками на тиждень, - про це йдеться у нових рекомендаціях, затверджених урядом.
Це суттєві зміни у позиції національних органів охорони здоров'я відтоді, як у 2011 році були ухвалені попередні рекомендації щодо безпечного вживання алкоголю.
Донині безпечними вважалися 10 "дрінків" на тиждень для жінок та 15 для чоловіків.
Нові рекомендації засновані на дослідженні, профінансованому Health Canada - національною системою охорони здоров'я.
У ньому також міститься порада обов'язкових попереджень про шкоду для здоров'я на усіх горілчаних виробах.
"Головним висновком (дослідження) є те, що будь-яка кількість алкоголю шкодить вашому здоров'ю", - каже Ерін Гобін, старший науковий співробітник Public Health Ontario та член групи експертів, які працювали над розробкою рекомендацій згідно із новим дослідженням.
"І якщо ви вже п'єте, то що менше - тим краще", - каже вона.
Висновки щодо дослідження, проведеного Canadian Centre on Substance Use and Addiction (CCSA), викладені майже на 90 сторінках. Дослідники особливо зосередилися на ризиках для здоров'я, пов'язаних із тим, що раніше вважали низькими дозами алкоголю.
Згідно із CCSA, все, що перевищує дві стандартні дози (близько 341 мл пива міцністю у 5% або 142 мл вина міцністю 12%), підвищує ризики негативних наслідків для здоров'я, таких, як рак грудей та рак товстої кишки.
Такі застереження можуть стати "холодним душем" для 80% дорослих канадців.
Як зауважує доктор Гобін, для більшості жителів Канади три чарки на тиждень - не така вже й велика доза алкоголю. Але для тих, хто їх випиває, це означає, наприклад, що ризик раку мозку та горла зростає на 15%.
Експерти твердять, що кардинальні зміни в рекомендаціях щодо вживання алкоголю - фактично, від двох склянок на день до двох на тиждень - є результатом ретельних і тривалих досліджень.
А як у інших?
Нові рекомендації щодо вживання алкоголю в Канаді суттєво відрізняються від більшості інших західних країн.
В Австралії нові національні рекомендації, запроваджені у 2020 році, допускають 10 стандартних "дрінків" на тиждень. У Франції існують схожі рекомендації.
В США органи охорони здоров'я радять пити не більше двох чарок на день чоловікам та по одній - жінкам.
У Британії безпечними вважаються 14 "доз" алкоголю - близько 6 склянок вина чи кухлів пива на тиждень.
З іншого боку, із запровадженням нових алкогольних рекомендацій Канада не буде й унікальною. Наприклад, ще у 2015 році органи охорони здоров'я в Нідерландах рекомендували відмовитися від алкоголю взагалі, або ж пити не більше двох стандартних доз на день.
Відкритим також залишається і питання про те, чи дослухаються канадці, які люблять пиво майже так само, як і хокей, до нових порад, і чи стануть вони пити менше.
"Алкоголь є значною частиною національної культури в Канаді, - каже доктор Гобін. - Алкоголь є і на днях народження, і на весіллях, і коли ви дивитеся хокейну ніч по телевізору".
Але почати можна не зі зменшення доз, а із обов'язкових застережень на горілчаних пляшках - таких, що стали вже нормою для пачок цигарок, кажуть у CCSA.
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