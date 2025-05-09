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У мирних переговорах можуть з’явитися інші посередники - Сікорський назвав країни
23:48 08.05.2025 |
Якщо мирні зусилля США не матимуть успіху, то є інші кандидати, які можуть долучитися до цього процесу, наприклад Туреччина чи Китай. Росія не зробила жодних поступок у мирних переговорах, тому її треба змусити змінити позицію за допомогою тиску.
Про це під час спільної пресконференції у Варшаві з високою представницею ЄС із закордонних справ і безпекової політики Каєю Каллас за результатами неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС у Варшаві заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає кореспондент Укрінформу.
«Звичайно, ми бажаємо успіхів Сполученим Штатам у посередницьких зусиллях. Але якщо їхні зусилля не досягнуть успіху, то з'являться інші кандидати. Є Туреччина, яка підтримує канали зв'язку (з обома сторонами - ред.), але насамперед Китайська Народна Республіка, яка має унікальні можливості, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів і змінити свої вимоги», - наголосив глава польської дипломатії.
За його словами, призупинення участі США у процесі створення спецтрибуналу (щодо злочину агресії проти України - ред.) є однією з майже десяти важливих поступок, які нова адміністрація США зробила Путіну.
«Я не бачу жодної поступки з боку Путіна, і сподіваюся, що президент Трамп, будучи відомим переговірником, зробить правильний висновок і почне заохочувати Володимира Путіна до більшої розсудливості як за допомогою тиску, так і за допомогою негативних стимулів», - заявив Сікорський.
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