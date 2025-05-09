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Трамп хоче залучити Китай до врегулювання війни між Україною та Росією
23:51 08.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий залучити Китай до мирного процесу між Україною та Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.
На питання журналіста про можливу допомогу Китаю в "ліквідації розриву між Україною та Росією", президент США відповів, що вважає це доцільним і сподівається на успіх.
Він зазначив, що припинення бойових дій стало б великим досягненням, і що США активно працюють у цьому напрямку, будучи близькими до досягнення цієї мети.
"Якщо ми зможемо припинити бойові дії, це буде великим досягненням. Ми дуже стараємося, і я думаю, що ми близькі до цього", - додав він.
Роль Китаю у війни РФ проти України
Зауважимо, що Пекін нібито підтримує зусилля, спрямовані на мирне врегулювання війни в Україні, та закликає сторони зосередитися на пошуку причин конфлікту.
Наприкінці минулого місяця Пекін закликав Україну та Росію з'ясувати "коріння конфлікту".
Варто зазначити, що попри міцні торгівельні зв'язки між Росією та Китаєм, офіційний Пекін неодноразово заперечував постачання зброї жодній зі сторін конфлікту.
Тим часом і китайські представники стверджують, що не мають відношення до війни РФ проти України.
Проте існує чимало доказів, що свідчать про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції, що, зокрема, підтримує військові зусилля Кремля.
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