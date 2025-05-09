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Трамп назвав Віткоффа «справжнім професіоналом» у переговорах між Україною та Росією
23:45 08.05.2025 |
Американський президент Дональд Трамп високо оцінив роботу спецпосланця США Стіва Віткоффа щодо війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.
"Віткофф постійно говорить туди-сюди. Він справжній професіонал. У нього чудові стосунки з обома країнами, і я думаю, що у нас є хороші шанси", - заявив Трамп.
Роль Віткоффа в досяненні миру в Україні
Нагадаємо, що Стів Віткофф представляє США на переговорах щодо завершення війни в Україні та напряму спілкується з кремлівським лідером Володимиром Путіним.
За матеріалами:
РБК-Україна
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