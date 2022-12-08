Президентом Перу вперше стала жінка після драматичної зміни влади в країні

Президентом Перу стала Діна Болуарте після того, як експрезиденту Педро Кастільйо оголосили про імпічмент через кілька годин після того, як він спробував розпустити парламент.

Діна Болуарте, яка раніше була віцепрезидентом, склала присягу ввечері у середу після драматичних політичних подій у Лімі.

Парламент Перу оголосив імпічмент президенту країни Педро Кастільйо після того, як той спробував розпустити парламент. Пізніше колишній лідер країни з'явився на фотографіях в поліцейській частині - повідомляється, що його затримали.

Раніше Кастільйо оголосив, що замінює Конгрес Республіки (так офіційно називається перуанський парламент) надзвичайним тимчасовим урядом.

Однак законодавці проігнорували цей крок і скликали власні екстрені збори, на яких ухвалили рішення про імпічмент президента.

Після цього перуанська поліція опублікувала у Твіттері фотографії, на яких Кастільйо перебуває у поліцейській дільниці. У повідомленні правоохоронці називали його "колишнім президентом" і писали, що були змушені втрутитися в ситуацію, щоб виконати свої обов'язки. Пізніше знімки було видалено.

Потім було опубліковано кадри, на яких Кастільйо підписує якісь документи.

Мартія Баррето, представниця групи прокурорів із розслідування корупції в уряді, заявила, що Кастільйо заарештовано. Джерела агентства Франс прес повідомляють, що його підозрюють у заколоті.

Тим часом парламент як тимчасового лідера привів до присяги діючого віце-президента Діну Болуарте, яка негайно закликала до політичного перемир'я на користь подолання національної кризи.

60-річна Болуарте стала першою жінкою на посту президента Перу, вона заявила, що залишиться на цій посаді до липня 2026 року, коли мало закінчитися президентство Кастільйо.

Боротьба президента та парламенту

Події в Перу почали стрімко розвиватися після того, як Педро Кастільйо виступив зі зверненням по національному телебаченню, в ході якого оголосив у країні надзвичайний стан.

Кастільйо повідомив, що розпускає парламент, більшість у якому складають представники опозиції, що викликало шок у країні та за кордоном. Декілька міністрів перуанського уряду негайно подали у відставку, а глава конституційного суду звинуватив президента у спробі держперевороту.

США наполегливо закликали Кастільйо скасувати своє рішення, віцепрезидент Болуарте звинуватила його в підриві конституційного порядку, а перуанська поліція та збройні сили в спільній заяві наголосили, що й надалі поважатимуть конституцію країни.

Спробу розпустити парламент Кастільйо зробив як превентивний захід - він зробив це всього за кілька годин до того, як законодавці мали проголосувати за процедуру його імпічменту (голосування з цього питання мало стати вже третім з моменту обрання Кастільйо в липні 2021 року).

Президент звинуватив своїх противників у підриві демократичних засад і, пославшись на вимоги населення по всій країні, заявив про створення надзвичайного тимчасового уряду та скликання нового парламенту, який має створити нову конституцію.

Проте парламент відмовився підкоритися і переважною більшістю проголосував за імпічмент, якого президент усіма силами намагався уникнути.

Перу - факти про країну

Перу - другий у світі виробник міді. Там добувають також золото, срібло, олово, цинк та нафту.

У середині XVI століття конкістадори відкрили у Перу найбільше срібне родовище Потосі, яке стало символом незліченного багатства. Воно давно вичерпалося, але в іспанській мові досі існує вираз "коштувати Потосі".

Однак, значна частина 32-мільйонного населення країни страждає від бідності та безробіття.

Перу мала найвищий у світі показник смертності від коронавірусу. З початку пандемії там померло близько 200 тисяч людей.