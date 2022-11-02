Нетаньягу перемагає на виборах в Ізраїлі. Як це вплине на Україну

В Ізраїлі на виборах у вівторок може перемогти колишній прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу, свідчать результати екзитполів.

Опитування на виході з виборчих дільниць, що передбачають результат до офіційних даних, дають його правому блоку на чолі з партією Лікуд незначну більшість місць.

Такий результат означав би повернення Нетаньягу, який пішов минулого року після 12 років при владі.

Ці вибори широко розглядалися в Ізраїлі як голосування за або проти повернення Нетаньягу.

Офіційні результати, які все ще можуть призвести до іншого результату, очікуються найближчим часом.

Екзитполи ізраїльського телебачення припускають, що блок Нетаньягу отримає 61 або 62 місця у 120-місцевому кнесеті (парламенті).

Згідно з опитуваннями, Лікуд може стати найбільшою партією в кнесеті з 30-31 місцем і має більшість за підтримки націоналістичних та релігійних партій.

Очікується, що лівоцентристська партія чинного лідера прем'єр-міністра Яїра Лапіда, який переміг Нетаньягу на виборах минулого року, здобуде 24 місця.

Якщо опитування підтвердяться, це відсуне перспективу шостих виборів лише через чотири роки після того, як аналітики передбачали безвихідь.

Перемога стане помітним поворотом для Нетаньягу, на політичному майбутньому якого ставили хрест після того, як Лапід сформував малоймовірний альянс ідеологічно різних партій, щоб прийти до влади у червні 2021 року.

73-річний Нетаньягу є одним із найсуперечливіших політичних діячів Ізраїлю, якого ненавидять багато центристів і лівих, але обожнюють низові прихильники Лікуда.

Він є переконаним прихильником будівництва Ізраїлем поселень на Західному березі річки Йордан, окупованому після війни на Близькому Сході 1967 року. Поселення там вважаються незаконними згідно з міжнародним правом, хоча Ізраїль це заперечує.

Він виступає проти створення палестинської держави на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа як вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту - формули, яку підтримує більшість міжнародної спільноти, зокрема адміністрація Байдена у США.

Нетаньягу зараз перебуває під судом за звинуваченнями у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою - звинувачення, які він категорично заперечує.

Його можливі партнери в коаліційному уряді на чолі з Лікудом заявили, що реформують закон, що призведе до припинення суду над ним.

Ультранаціоналістичний союзник Лікуда, Релігійний Сіонізм, схоже, отримав 14 місць, що зробить його третьою за величиною партією. Її лідери здобули сумну популярність завдяки використанню антиарабської риторики та підтримці депортації "нелояльних" політиків або цивільних.

Політолог Гаїль Талшир з Єврейського університету в Єрусалимі зазначив, що якщо екзитполи "відбивають реальні результати, Ізраїль на шляху до того, щоб стати Угорщиною Орбана".

Нетаньягу і Україна

У 2018 році Нетаньяху відвідав парад на Червоній площі у Москві

Беньямін Нетаньягу - експрем'єр, відомий тривалою співпрацею з Путіним.

Як вказувала ВВС експертка Ксенія Свєтлова, політика урядів Біньяміна Нетаньягу (2009-2021) була досить дружня до Росії.

"У 2014 році, коли адміністрація Обами вимагала від Нетаньягу засудити анексію Криму, той відмовився це робити. Росії тоді ще не було в Сирії у військовому плані. Обама був розлючений, бо найбільший реципієнт американської військової допомоги відмовився підтримати політику США".

На думку Свєтлової, якщо Лапід залишиться прем'єр-міністром, можливість передачі якихось оборонних технологій Україні буде більшою. Особливо якщо внаслідок поразок російської армії в Україні у Сирії зменшиться військова присутність Росії.

Прихід до влади Нетаньягу, за її словами, навряд чи покращить відносини з Україною й призведе до активізації допомоги Ізраїля Києву.

Передвиборчий банер партії "Лікуд" з Нетаньяху та Путіним, 2019 рік

"А якщо до влади повернеться Беньямін Нетаньяху, який виставляв свої фотографії з Путіним під час передвиборчої кампанії, то в цьому випадку це повністю виключено", - вважає Ксенія Свєтлова.

Так само не очікує якихось позитивних змін від ймовірного повернення Нетаньягу до влади експерт Ігор Семиволос.

"Є тільки один спосіб для України впливати на ізраїльське суспільство - перетворити українське питання на політичне всередині Ізраїлю, щоб ізраїльські політики могли отримувати від цього голоси, місця в Кнесеті. Тоді політика Ізраїля зміниться", - вважає він.

Водночас експерт Ігаль Левін припускає, що якщо співпраця з Путіним перестане бути корисною для Нетаньягу, він її зречеться.

"Найближчим часом радикальних змін не буде, але буде дедалі більший дрейф в бік України. Нетаньягу дружив з Росією, щоб вона не втручалася, коли Ізраїль завдає ударів по цілях на Близькому Сході. Але для Бібі (Нетаньягу. - Ред.) вчорашні друзі можуть легко перестати бути друзями", - вважає він.

Левін нагадує, що у вересні Україну відвідав один з найближчих соратників Нетаньягу - ексмер Єрусалиму Нір Баркат, який заявив про необхідність підтримки України, хоча і нагадав про безпекові ризики від союзників Росії на Близькому Сході.

"У мирний час ми хотіли б розвивати відносини з усіма. Однак у неспровокованій війні, а це вторгнення у вільну країну, ми повинні бути на боці України", - наголосив Баркат в нещодавньому інтерв'ю.

"Можливо, що Бібі цим візитом соратника натякає, що підтримка України буде можливою", - припускає Ігаль Левін.