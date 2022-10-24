Джорджа Мелоні стала прем'єркою Італії. Хто вона і чого від неї чекати Україні

Лідерка правої партії "Брати Італії" Джорджа Мелоні стала новим прем'єр-міністром країни. У суботу вранці Мелоні та міністри її коаліційного уряду були приведені до присяги.

Вона досить дружня до України і рішуче підтримує її у війни проти Росії. Проте її союзники мали раніше складну історію стосунків з Росією та Путіним.

Володимир Зеленський вже привітав Мелоні й висловив сподівання на плідну співпрацю.

Напередодні президент Італії Серджо Маттарелла офіційно доручив Джордже Мелоні сформувати коаліційний уряд країни, що вона і зробила, оголосивши пізніше у п'ятницю імена всіх 24 міністрів. До нового уряду увійшли три партії: окрім "Братів Італії", це "Ліга" Маттео Сальвіні та "Вперед, Італія!", яку офіційно очолює Антоніо Таяні, а неофіційно - експрем'єр Сільвіо Берлусконі, який має тісні стосунки з Путіним.

Сальвіні та Таяні стали віцепрем'єрами. Таяні, крім того, обійняв посаду міністра закордонних справ, а Сальвіні - міністра інфраструктури.

Главою МВС став Маттео П'янтедозі, який вважається прихильником Сальвіні та борцем проти нелегальної імміграції. Міністром юстиції стане Карло Нордіо (партія "Брати Італії"), міністром оборони - Гуїдо Крозетто ("Брати Італії").

Міністерство економіки очолив представник "Ліги" Джанкарло Джорджетті, міністерство економічного розвитку - Адольфо Урсо ("Брати Італії"), міністерство енергетики - Паоло Дзангрілло з партії "Вперед, Італія!".

Італія підтримувала Україну

Італія спочатку війни надала Україні велику гуманітарну допомогу, 400 млн фінансової підтримки, зокрема, 200 млн євро кредиту під нульовий процент на зарплати вчителям, виділила 900 млн євро на прийом українських біженців.

До кінця серпня до Італії приїхали 159 тисяч українських біженців, 150 тисяч з них подали заявки на отримання тимчасового захисту. 60% українських біженців - 61 тисячі дорослих та 33 тисячі неповнолітніх отримали допомогу у 300 євро та 150 євро на місяць протягом трьох місяців, повідомляло IlSole24Ore.

Також Італія, яка завжди у своїй політиці в Східній Європі оглядалася на позицію Москви, цього разу відкрито допомогла Україні зброєю.

Вже наприкінці лютого уряд Італії ухвалив рішення поставити Україні ПЗРК Stinger, міномети та протитанкові комплекси "Мілан", великокаліберні кулемети Браунінг та легкі кулемети. Обсяг першого пакету допомоги складав 100-150 млн євро.

Окрім того, в Україну надіслали каски, бронежилети та пристрої виявлення мін.

22 квітня вийшов другий таємний декрет про постачання озброєнь Україні.

13 травня газета La Reppublica повідомила, що у третьому пакеті збройної допомоги Україні можуть бути причіпні гаубиці FH70 (з радіусом дії понад 20 кілометрів) та броньовані позашляховики Iveco Lince, маловразливі для мін. Влітку ці гаубиці та позашляховики вже були на озброєнні ЗСУ.

Дві партії урядової коаліції - Ліга на чолі з Маттео Сальвіні та "Рух п'ять зірок" Джузеппе Конте - з травня критикували поставки зброї Україні. Проте і третій пакет зброї Україна отримала.

Вже тоді Джорджа Мелоні чи не єдина з опозиції підтримувала надання допомоги Україні.

Праві при владі

Ключові політики правої коаліції - Сільвіо Берлусконі, Джорджа Мелоні та Маттео Сальвіні

Джорджа Мелоні, яка очолює "Братів Італії", займається політикою зі школи і їй досі згадують молодість.

У 15 років вона вступила до "Молодіжного фронту" ультраправої партії Італійський соціальний рух, а пізніше стала президенткою студентського відділення Національного альянсу - наступника Італійського соціального руху. Тоді ж у 90-і, вона дала інтерв'ю, в якому назвала Муссоліні "хорошим політиком", бо він "все робив для Італії".

У 2008-2011 роках була міністеркою молоді в останньому уряді Сільвіо Берлусконі. В останні кілька років вона стала найбільш популярною серед правих виборців - не в останню чергу через свою опозицію протягом останніх 10 років і втому італійців від традиційних правих.

"Для італійців голосування за Мелоні - це голосування за щось нове. У 2018 році вони так само голосували за Рух 5 зірок, популістів, які виступали проти істеблішменту", - пояснює викладачка Міланського університету, публіцистка Ярина Груша-Поссамай.

Але на відміну від Руху 5 зірок, яка за 5 років при владі втратила більшість своїх виборців, партія Мелоні спирається на чітку ідеологію. Це консерватизм, підтримка традиційної родини та євроскептицизм - без закликів залишити ЄС, але з критикою євробюрократії та підтримкою Віктора Орбана.

Чи зміниться політика щодо України?

Політолог Вітторіо Емануеле Парсі розповідає, що війна Росії проти України не була серед ключових тем під час передвиборчої кампанії. Італійців більше цікавили економічні проблеми, податки, інфляція, ціни на енергоносії, дискусії навколо традиційної родини та ЛГБТ, демографічна криза та міграція.

"На цих виборах про війну не говорив ніхто. Всі говорили про ціни на газ, електроенергію. Тема війни не підіймається, немає логіки, що це підвищення цін сталося через Росію. Італійське суспільство підтверджує, що не хоче відігравати провідну роль у Європі, про яку мріяв Драгі", - відзначає Ярина Груша-Поссамай.

Хоча війна Росії та України досі турбує більшість італійців, а питання санкцій та поставок зброї розколює суспільство.

Опитування Ipsos 25-27 липня показало, що війною занепокоєні 75% італійців, проте лише кожен десятий вважає, що вона може перерости у нову світову.

Україна має більшу підтримку в італійському суспільстві, ніж Росія - 44% проти 9%, проте 47% італійців в цьому опитування назвали себе рівновіддаленими.

На виборах у спільній програмі партій, які складали праву коаліцію, прописана підтримка України, але водночас пошук дипломатичного вирішення конфлікту:

"Повага до зобов'язань, взятих перед НАТО, також у цьому відношенні коригування оборонних асигнувань, підтримка України на тлі вторгнення РФ і підтримка будь-якої дипломатичної ініціативи, спрямованої на вирішення конфлікту".

Різниця у ставленні Мелоні та Сальвіні й Берлусконі до Росії та України є досить помітною.

"Вторгнення в Україну є агресією проти Європи, демократії та суверенітету націй. Ми усвідомлюємо, що наше майбутнє і наша свобода також залежать від мужності українського народу протистояти російському неоімперіалізму", - у березні заявила партія "Брати Італії", яку очолює Мелоні.

Співзасновник цієї партії ексміністр оборони Іньяціо ла Русса заявив, що Україні потрібна зброя, бо "солідарність не може бути лише на словах" і відзначив, що зараз Захід виправляє помилки 1968 року в Чехословаччині та 1956 року в Угорщині, коли західні країни не запобігли радянській інтервенції, повідомляє affaritaliani.

В одному з останніх своїх дописів у фейсбуку Джорджа Мелоні написала про те, що захоплюється загиблими захисниками Маріуполя Віталієм та Аллою Таранами:

"Вони скріпили своє кохання під бомбами, хоробро боролися до кінця, захищаючи Маріуполь, щоб забезпечити краще майбутнє для своєї землі та своєї дитини".

Мелоні застерігала, що поразка України у війні може призвести до небаченого посилення Китаю.

"Якщо Україна капітулює, то справжнім переможцем завтра стане не путінська Росія, а капіталістично-комуністичний Китай Сі Цзіньпіна. Захід став би значно ослабленим, а всередині Заходу ті, хто слабше, тобто Європа, виявилася б підлеглою Китаю. І я не хочу опинитися під владою комуністичного Китаю, мої друзі", - пояснила лідерка "Братів Італії" у своєму квітневому виступі, повідомляє Secolo d'Italia.

У серпні Мелоні зазнала критики після публікації відео, на якому африканський мігрант в Італії ґвалтує українську жінку. Вона опублікувала заблюрене відео у твіттері, заявивши, що не може мовчати, коли коїться таке жорстоке сексуальне насильство. Твіттер відео видалив.

Через кілька тижнів, вочевидь натякаючи на Польщу та Україну, Мелоні відзначила, що країни Східної Європи важливі для ЄС, аби протистояти експансіонізму та міграції.

"Для мене актуальне вчення Івана Павла ІІ: Європа повинна дихати двома легенями, західною і східною. А на сході є країни, які, звільнившись від радянського ярма, найбільше піддаються експансіоністським цілям Путіна і які роблять те, що вимагає ЄС щодо управління міграційними потоками: захищають зовнішні кордони", - пояснила Мелоні в інтерв'ю Avvenire.

Напередодні виборів в Італії однопартієць Мелоні Адольфо Урсо, який одночасно є головою комітету парламенту Італії з безпеки, здійснив візити в Варшаву, Київ та Вашингтон, аби запевнити у підтримці України, Польщі та НАТО.

"Я запевнив Андрія Єрмака... та Дмитра Кулебу, у тому, що Італія виконає свої зобов'язання на цьому дуже складному перехідному етапі і, тим більше, з новим урядом", - заявив Урсо в інтерв'ю Il Gazettino.

Він пообіцяв, що зовнішня політика Драгі буде збережена, як і санкції проти Росії, щоб змусити зупинити війну.

Джорджа Мелоні на зустрічі з Віктором Орбаном у 2019 році

Хоча у партнерів Мелоні по коаліції - Сальвіні та Берлусконі - взагалі інший погляд на Росію.

На думку Вітторіо Парсі, Мелоні підтримуватиме координацію зі США та НАТО політики щодо війни, але їй можуть заважати.

"Питання в тому, чи зробить Маттео Сальвіні все можливе (найгірше, насправді), щоб перешкодити цій позиції. Я думаю, що він буде працювати з самого початку, щоб підірвати урядову коаліцію. Це не лише через його лояльність до Путіна. Він не хоче приймати лідерство пані Мелоні, тому що вона забирає його виборців".

Лідер "ЛІги" Маттео Сальвіні неодноразово виступав проти санкцій щодо Росії через анексію Криму та навіть одягав футболку з зображенням Путіна в Європарламенті.

У 2018 році МЗС України висловило протест через кримські заяви Сальвіні, на той момент міністра закордонних справ, в інтерв'ю The Washington Post.

"Був референдум, і 90% людей проголосували за повернення Криму до складу Російської Федерації", - сказав Сальвіні у відповідь на ремарку журналіста про незаконність псевдореферендуму в 2014 році.

"Порівняйте його з фальшивою революцією в Україні, яка була псевдореволюцією, що фінансується іноземними державами, подібно до арабських революцій. Є деякі історично російські зони з російською культурою і традиціями, які законно належать Російській Федерації", - заявив політик.

Після початку повномасштабної агресії Сальвіні засудив напад Росії, але вже у травні почав виступати проти поставок зброї Україні.

Ще одна ключова людина коаліції - експрем'єр Берлусконі - є давнім другом Путіна, і саме за його правління зросла залежність Італії від російських енергоресурсів. У 2015 році він зустрічався з Путіним в Криму і пив з ним вино 240-річної давнини з колекції захопленого росіянами українського держпідприємства Масандра. Після цього СБУ на 3 роки заборонила Берлусконі в'їзд до України.

Він теж засудив Путіна за війну, але вже 20 травня заявив: "Я вважаю, що об'єднана Європа має зробити пропозицію про мир, аби змусити українців прийняти вимоги Путіна".

Тож чи зможе Україна переконати новий уряд Італії більше підтримувати Україну?

Крістіан Рокка сумнівається, що це вийде, якщо уряд сформували праві.

"Мелоні підтримувала Україну, бо розумніша за Сальвіні і мала виглядати серйозною кандидаткою на посаду прем'єр-міністра", - вважає він.

На його думку, спонукають потенційну прем'єрку підтримувати Україну зв'язки з правлячою у Польщі партією "Право та справедливість" Ярослава Качинського, яка рішуче виступає проти Росії і домінує у Європейській партії консерваторів та реформістів. Мелоні є керівницею цього об'єднання консервативних партій різних країн Європи.

Ярина Груша-Поссамай припускає, що ймовірно можна буде впливати на позицію уряду Мелоні через її зв'язки з керівною партією Польщі.

"Можливо, поляки будуть тиснути на неї, але ніхто зараз не скаже, якою буде її політика щодо України після виборів".

Ще одним фактором впливу може стати успішний контрнаступ ЗСУ.

"Після виборів багато залежить і від того, наскільки успішним буде контрнаступ України. Якщо дотиснуть Росію, ніхто на її боці не лишиться", - вважає експертка.