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Німеччина готова витратити 91 млрд євро для зниження цін на енергоносії
09:17 11.10.2022 |
У Німеччині в понеділок, 10 жовтня, представили двоступеневий план щодо пом'якшення наслідків різкого зростання цін на газ для споживачів.
Як пояснила Вероніка Ґрімм (Veronika Grimm) - голова експертної комісії, яка підготувала цей проєкт, - на першому етапі, у грудні 2022 року, держава повинна буде повністю компенсувати витрати на очікуваний за цей місяць рахунок за газ, орієнтуючись на суму, яку споживач сплатив за газ у вересні. Ця виплата, своєю чергою, має стати "фінансовим містком на шляху до запровадження "гальма" для ціни на газ", - зазначила економістка.
На другому етапі реалізації плану, з березня 2023 року по квітень 2024 року, для 80 відсотків від очікуваного обсягу споживання газу ціну знизять до 12 центів за кіловат-годину. За енергію понад цей обсяг споживачеві доведеться розплачуватися за вказаною в договорі з постачальником ціною.
За словами Вероніки Ґрімм, яка також є членкинею Ради економічних експертів при уряді Німеччини, цей проєкт має дві мети: полегшення тягаря для споживачів і створення стимулу для економії газу. "Я думаю, що експертна комісія розробила гарну і водночас досяжну пропозицію", - додала вона.
Для промислових компаній, тобто клієнтів із високим споживанням газу та спеціальними контрактами, обсяг блакитного палива, що оплачуватиметься за зниженою ціною, буде еквівалентний 70 відсоткам від їхнього споживання у 2021 році. За цей обсяг газу з компаній стягуватиметься ціна в сім центів за кіловат-годину. За обсяги газу, витрачені понад цю норму, здійснюватиметься оплата за ринковою ціною. Очікується, що під дію такого принципу розрахунку в Німеччині потраплять близько 25 тисяч підприємств.
Як пояснили експерти, загальна вартість реалізації двоступеневого плану становитиме 91 мільярд євро. З них 66 мільярди євро підуть на субсидії домогосподарствам і малому бізнесу і 25 мільярдів євро - на пом'якшення фінансового навантаження на великі промислові підприємства.
При цьому з отриманих субсидій доведеться заплатити податки. Тож фактична вартість програми для німецької держави виявиться дещо нижчою.
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