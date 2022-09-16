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АНАЛІТИКА

Росія нарощує оборонне виробництво. Це компенсує спад промисловості – Bloomberg

 

Зростання військової промисловості в Росії компенсує спад промислового виробництва у країні за умов тиску західних санкцій. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані статистики Росії.

Видання зазначає, що у липні виробництво "готових металевих виробів" у Росії зросло на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року після різкого спаду в попередні місяці. До цієї категорії входить виробництво зброї, бомб ы різних типів боєприпасів.

По-друге, зазначає видання, категорія виробництва "транспортних засобів й обладнання", до якої входять кораблі, літаки та бронетехніка, також перебуває серед лідерів промислового комплексу Росії.

Аналітикиня Oxford Economics Тетяна Орлова заявила виданню, що виробництво працювало б набагато гірше, якби не війна.

На думку аналітиків, мобілізація Росією військового промислового виробництва більше схожа на кампанію, що вийде далеко за межі цього року.

Наприклад, виробництво на одному з об'єктів військової промисловості - "Уралвагонзавод" - набирає обертів. Працівники перейшли на 12-годинний робочий день і добровільно працюють у восьмигодинну зміну щосуботи.

Bloomberg зазначає, що економічне піднесення оборонної промисловості, швидше за все, виявиться недовгим, особливо якщо санкції послаблять російську військову машину, позбавивши її компонентів і технологій.

Разом з тим інші індикатори російської промисловості сигналізують про спад: опитування менеджерів із закупівель, проведене S&P Global, показало, що виробники зазнали шестимісячного спаду виробництва, що закінчився тільки в серпні.

Проте офіційні дані показали, що з урахуванням сезонних коливань і кількості робочих днів обсяг виробництва не знижувався з квітня і фактично почав зростати у липні.

Провідний економіст у Росії в банку "ЦентроКредит" Євген Суворов заявив, що липневому відновленню виробництва, ймовірно, сприяли військові замовлення.

За даними високопосадовця в Кремлі, цього року бюджет оборонних закупівель має збільшитися на $11 млрд. У 2021 році всі військові витрати Росії досягли приблизно $65,9 млрд.

"Важко розрахувати, як довго військові витрати можуть підтримувати промислове зростання, бо дані закрито. Може, рік, а може, й більше ", - цитує видання незалежну російську економістку Олександру Осмоловську-Сусліну.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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