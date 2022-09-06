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В ЄС можуть переглянути ціноутворення на ринку електроенергії «на добу наперед»
12:28 06.09.2022 |
Агентство з питань співробітництва енергетичних регуляторів (Agency for the Cooperation of Energy Regulators - ACER) закликає ЄС переглянути методологію ціноутворення на ринку "на добу наперед" через високі ціни на європейських ринках.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Такі заходи, на думку європейського регулятора, дозволять споживачам та учасникам ринку краще адаптуватися до кризової ситуації на європейському ринку електроенергії.
До компетенції ACER входить забезпечення належного функціонування європейського ринку електроенергії та координація роботи національних операторів за необхідності.
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