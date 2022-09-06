Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В ЄС можуть переглянути ціноутворення на ринку електроенергії «на добу наперед»

 

Агентство з питань співробітництва енергетичних регуляторів (Agency for the Cooperation of Energy Regulators - ACER) закликає ЄС переглянути методологію ціноутворення на ринку "на добу наперед" через високі ціни на європейських ринках.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Такі заходи, на думку європейського регулятора, дозволять споживачам та учасникам ринку краще адаптуватися до кризової ситуації на європейському ринку електроенергії.

До компетенції ACER входить забезпечення належного функціонування європейського ринку електроенергії та координація роботи національних операторів за необхідності.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2614
  0,2725
 0,75

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8950  0,12 0,29 40,6891  0,20 0,48
EUR 39,5638  0,07 0,18 40,6191  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,01 0,03 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес