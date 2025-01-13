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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Данія надіслала команді Трампа приватні повідомлення щодо Гренландії

 

Нещодавно Данія надіслала команді новообраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, в яких висловила готовність обговорити посилення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності США на острові.

Про це повідомили виданню Axios два джерела, обізнані з цим питанням, пише "Європейська правда".

Трамп неодноразово заявляв, що контроль над Гренландією - найбільшим островом у світі - необхідний для національної безпеки США на тлі загроз від Росії і Китаю. Цього тижня його син відвідав острів.

Натомість уряд Данії хоче переконати Трампа, в тому числі за допомогою повідомлень, переданих його радникам цього тижня, що його занепокоєння з приводу безпеки можна вирішити, не приєднуючи Гренландію до США.

Джерела повідомили, що данський уряд хоче уникнути публічного зіткнення з новою адміністрацією США і звернувся до членів команди Трампа за роз'ясненнями щодо того, що саме новообраний президент мав на увазі у своїх коментарях на початку цього тижня.

У повідомленнях, переданих команді Трампа, данський уряд чітко дав зрозуміти, що Гренландія не продається, але висловив готовність обговорити будь-який інший запит США щодо острова, повідомили джерела.

США вже мають військову базу на Гренландії та угоду з Данією від 1951 року про захист острова, в рамках якої можна легко обговорити збільшення американського контингенту.

Данські офіційні особи вже заявили, що розглядають подальші заходи щодо збільшення інвестицій у військову інфраструктуру і можливості в Гренландії, консультуючись з гренландським урядом.

Трамп раніше відмовився виключити використання військової або економічної сили для отримання контролю над Гренландією, назвавши це питанням національної безпеки США.
Ключові теги: Данія, США
 

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