Як у ЄС готуються заощаджувати газ і пережити зиму

Надзвичайний план Євросоюзу зі скорочення споживання природного газу, який набув чинності у вівторок, 9 серпня, передбачає, що всі країни-члени ЄС добровільно з початку серпня до березня наступного року скоротять його використання на 15 відсотків порівняно з середнім рівнем за останні п'ять років у цей період.

Мета плану - знизити ризики, які можуть виникнути у разі повного припинення постачань газу з Росії, які останнім часом різко скоротилися. Тим часом держави-члени вживають відповідних заходів і на національному рівні.

Греція кличе до себе німецьких пенсіонерів

Ймовірно, найкращу пораду з енергозбереження жителям Німеччини, яка залежить від постачання російського газу сильніше, ніж будь-хто інший в ЄС, дала Греція. Як щодо того, щоб німецьким пенсіонерам, багато з яких із тривогою очікують нових рахунків за комунальні послуги, просто вирушити на зиму на Кріт, запропонував грецький міністр туризму Василіс Кікіліас.

Або ще краще: чому їм взагалі відразу не осісти в Греції? Сонце, море, пляжі та грецька кухня - і все це замість того, щоб викладати величезні суми за опалення та гарячу воду в Німеччині під час її сирої та похмурої зими.

Передісторія пропозиції, яку було озвучено Кікіліасом, цілком серйозна: Афіни набагато краще за Берлін підготовлені до виконання надзвичайного плану ЄС із добровільного скорочення споживання газу на 15 відсотків. Усі грецькі острови, окрім Евбеї, не мають централізованого газопостачання, опалення будинків здійснюється з використанням гасу чи електрики. А якщо стане холодніше, то у багатьох квартирах є й каміни.

В'їдливий натяк німцям з Іспанії

Іспанія, як і Португалія з Грецією, спочатку виступила проти запропонованого Єврокомісією плану жорсткої економії газу. Іспанська міністерка енергетики Тереза ​​Рібера так підсумувала ставлення до нього держав ЄС з півдня континенту: "На відміну від багатьох інших країн, іспанці не живуть не за коштами, коли справа стосується енергопостачання".

Мадрид міг дозволити собі такий в'їдливий натяк, спрямований до Німеччини: останніми роками уряд Іспанії вклав багато коштів в інфраструктуру, необхідну для прийому великих танкерів зі зрідженим газом зі США та інших регіонів світу.

Найбільший в Європі завод з регазифікації скрапленого газу розташований в Барселоні, а третина всіх таких установок, які є зараз в ЄС, розташовані в Іспанії. Тим не менш, Рібера оголосила, що у разі надзвичайної ситуації Іспанія добровільно скоротить споживання лише на 7-8 відсотків.

"Загальна мобілізація" у Франції

Франція також має чотири термінали для прийому зрідженого природного газу. З середини червня вона більше не отримує трубопровідний газ напряму з РФ, але при цьому стала одним з найбільших імпортерів російського зрідженого газу. Місяць тому керівники трьох найбільших місцевих компаній-постачальників електроенергії звернулися до населення з проханням її економити. Париж також оголосив так званий "помаранчевий рівень" енергозабезпечення, що означає наявність напруженої ситуації. А президент Еммануель Макрон пішов ще далі: 14 липня, у день національного свята, він назвав французький план енергозбереження "загальною мобілізацією".

Влада Франції планує й надалі диверсифікувати енергопостачання, швидше нарощувати використання поновлюваних джерел енергії та заповнювати газосховища. При цьому французів закликають вмикати посудомийну машину лише раз на день і не забувати гасити світло.

Кондиціонери в Італії більше не працюють на повну потужність

Італія, яка до російського вторгнення в Україну отримувала 48 відсотків імпортованого газу з РФ, відкладає, як і Німеччина, заплановану поетапну відмову від використання вугілля. У країні є сім вугільних електростанцій, деякі з них раніше були зупинені або працюють в режимі заощадження.

А ось у громадських будівлях в Італії з 1 травня стало трохи тепліше: вирішено, що за допомогою кондиціонерів більше не можна охолоджувати повітря в приміщеннях нижче 27 градусів за Цельсієм (плюс-мінус два градуси). Взимку вони опалюватимуться так, щоб температура не перевищувала 19 градусів. Порушникам зазначених норм загрожують штрафи від 500 до 3000 євро.

Бельгія заохочує енергозбереження зниженням ПДВ

Зі свого боку, Бельгія матеріально стимулює своїх співгромадян та компанії, які економлять електроенергію. З березня там знижено ставки ПДВ (з 21 до 6 відсотків) для будматеріалів та надання послуг, таких як знесення та реконструкція будівель, а також встановлення сонячних панелей, теплових насосів та водонагрівальних котлів, які працюють на сонячній енергії. Гасло бельгійського уряду звучить так: "Теплоізолюючи свої будинки, ви ізолюєте Путіна".

На частку газу, що імпортується з РФ, припадає всього 6 відсотків споживаного в Бельгії цього виду палива, а в порту Зебрюгге побудований величезний термінал для прийому зрідженого природного газу. Незважаючи на це, бельгійська влада вирішила не зупиняти в 2025 році два атомні реактори Tihange 3 і Doel 4, а залишити їх в експлуатації ще на десять років.

Нідерланди та Австрія повертаються до вугілля

Нідерланди також відходять від принципів, які, як і в Німеччині, ще кілька місяців тому здавалися непорушними: вугільні електростанції, потужність яких через кліматичну кризу була знижена на третину, тепер мають працювати на повну потужність до 2024 року.

А в Австрії закриту електростанцію компанії Verbund буде переобладнано для відновлення роботи на кам'яному вугіллі, тоді як електростанції, які використовують газ, можуть бути переведені на рідке паливо.

А що Південно-Східна Європа? Хорватія збільшує свої потужності з прийому зрідженого природного газу, Болгарія шукає нафту та газ у Чорному морі, а парламент Румунії схвалив поданий урядом законопроєкт, який полегшує видобуток газу на чорноморському шельфі і має зробити його прибутковим.

Дивні поради від британської енергокомпанії

Країни-члени ЄС, схоже, усвідомили всю серйозність ситуації, що складається. Чого точно не скажеш про британську енергетичну компанію SSE, яка розіслала своїм клієнтам електронного листа з переліченими "простими та економічними способами зігрітися взимку" і не збанкрутувати через опалення.

Серед них - кілька стрибків на місці, навариста вівсянка, обійми з домашніми тваринами чи членами родини, змагання з дітьми з крутіння хулахупу (спортивного обруча великого діаметру. - Ред.) та споживання імбиру.

Поради викликали обурення в країні, де, за даними благодійних організацій, до 6 мільйонів домогосподарств, ймовірно,будуть змушені робити вкрай неприємний вибір - витратити взимку ту малу суму грошей, що вони мають, на продукти харчування або на газ і електрику. Вибачення від SSE пішли негайно, лист був визнаний "ганебним" - у тому числі, і рекомендація, що містилася в ньому, зігрітися під час наведення порядку і прибирання житла.