У Чорногорії ініціювали вотум недовіри уряду через таємну угоду з сербською церквою

Декілька політичних партій ініціювали в парламенті вотум недовіри уряду Чорногорії після того, як у середу він підписав суперечливий договір, який регулює відносини країни з впливовою Сербською православною церквою.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Дрітан Абазович наполягав на тому, що угода вирішить давню внутрішню проблему та допоможе усунути глибокі розбіжності між проєвропейськими партіями та прихильниками тісніших відносин із Сербією та Росією.

Угода регулює відносини між Сербською православною церквою, найбільшою церквою в Чорногорії, включаючи її права власності на нерухомість, та державою Чорногорія.

Угоду розкритикували правозахисники та прозахідні політичні партії, які заявили, що вона дає церкві надто багато влади порівняно з іншими релігійними громадами. Вони просили провести подальші експертні консультації із цього питання.

Але Абазович і патріарх Сербської православної церкви Порфирій підписали угоду на урядовій віллі в середу без присутності ЗМІ і без попереднього оголошення.

Після запеклих дебатів на засіданні уряду, що відбулося після церемонії підписання, 36 депутатів від опозиції подали пропозицію про винесення парламентом вотуму недовіри уряду меншості Абазовича.

Вони заявили, що, попри обіцянки, уряду не вдалося досягти прогресу в реформах, необхідних для членства Чорногорії в ЄС, натомість він зосередився на відносинах із Сербською православною церквою, нагнітаючи напруженість у суспільстві.

Парламент проведе засідання щодо вотуму недовіри 19 серпня.

Для висловлення вотуму недовіри достатньо простої більшості в 81-місному парламенті.