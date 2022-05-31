Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-мастеру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Шаг навстречу ЕС: удастся ли Польше уладить резкий конфликт с Еврокомиссией

 Станіслав Желіховський, Юрій Панченко / Європейська правда

Ще донедавна Польщу, через кому після Угорщини, називали одним із ключових порушників правил Євросоюзу.

Зміна ситуації у світі, спричинена російсько-українською війною, змусила Варшаву прискорити пошук компромісу із Брюсселем (на відміну від Будапешта, який пішов протилежним шляхом).

Ключовою проблемою був польський закон про Верховний суд, який у ЄС вважають втручанням у незалежність судової системи. Це рішення не лише заморозило західну допомогу, необхідну Варшаві для постковідного запуску економіки, але й вилилося у штрафні санкції для країни.

І от після тривалих дебатів та суперечок Сейм ухвалив зміни до цього скандального законопроєкту. Проте не все так просто - проєкт змінено таким чином, що в ЄС все одно залишилися претензії.

В пошуках останніх комуністів

Про лідера правлячої польської партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського часто кажуть, що в нього є лише дві принципові мети: декомунізація країни та покарання РФ за загибель його брата президента Леха Качинського.

Перша мета може здатися дещо дивною. Про яку декомунізацію може йтися у країні, яка вже більш ніж три десятиліття як вийшла з комуністичного полону? І яка провела декомунізацію ще на початку 1990-х.

Втім, на переконання Ярослава Качинського, ця декомунізація не була повною, адже залишилася сфера, де на керівних посадах досі є колишні комуністи.

Йдеться про суди. Тож судова реформа була одним із пріоритетів чинної влади.

Ця реформа була проведена у 2018 році, і ключовим її елементом стало створення Дисциплінарної палати Верховного суду з повноваженнями звільняти суддів та прокурорів.

Сам по собі крок цілком доцільний, але проблема полягала у тому, що уряд створив для себе можливості впливу на формування Дисциплінарної палати. А це явно суперечить практиці ЄС.

Відразу з'явилися підозри, що цей орган - просто інструмент польської влади для покарання суддів, що приймають неугодні владі рішення.

На новий рівень цей конфлікт вивело минулорічне рішення Суду ЄС, яке наказувало негайно заморозити діяльність Дисциплінарної палати з вимогою ліквідації її як органу, що порушує право ЄС. А також було заборонено розглядати справи про недоторканність суддів і скасовано усі її попередні постанови.

А після того як Варшава відмовилася виконувати цю ухвалу, ЄС прийняв рішення про призупинення виплати Польщі коштів із постковідного Фонду реконструкції, в рамках якого до неї мали відправити 770 млрд злотих.

Навіть після цього Варшава не виконала вимоги Суду ЄС. Наслідком цього став штраф у розмірі 1 мільйон євро на день. Ба більше, на початку цього року Брюссель не погодився на виплату Польщі 36 млрд євро грантів і дешевих кредитів, поки Варшава не почне виконувати рішення Суду ЄС.

А на додачу атака на верховенство права завдала істотного удару по репутації Польщі. Її все частіше стали зображувати як країну з авторитарними замашками, яка відкидає базові цінності ЄС.

Варшава йде на поступки

Конфліктна ситуація між Варшавою та Брюсселем мала всі шанси стати патовою.

Втім, лідерську позицію щодо її вирішення несподівано виявив президент Польщі Анджей Дуда.

Тут треба пояснити, що під час своєї першої каденції Дуда запам'ятався як слухняний виконавець партійної волі. Проте другий президентський термін розв'язав йому руки - і Дуда пішов проти волі своєї партії, внісши до Сейму законопроєкт, який мав розв'язати конфлікт навколо Дисциплінарної палати.

Робота над цим документом рухалася не просто. Не обійшлося без гострих суперечок між "ПіС" віцепрем'єра Ярослава Качинського, "Солідарною Польщею" міністра юстиції Збігнева Зьобро (головного архітектора судової реформи) та канцелярією президента.

Так, євроскептична "Солідарна Польща", молодший партнер правлячої коаліції, різко виступила проти, звинувачуючи президентську ініціативу в паралізації судів. А також у тому, що Дуда піддався шантажу з боку Брюсселя.

Втім, російська агресія проти України дещо знизила градус напруги - стало зрозуміло, що Польща потребує порозуміння з ЄС (як політично, так і фінансово), а досягти цього неможливо без ліквідації Дисциплінарної палати.

"Польща просто заслуговує на ці гроші, а зараз, коли йде війна, Польща потребує іще більше", - заявив одному з видань прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Вагому роль відіграє й виборчий процес, в контексті якого отримання грошей може значно покращити шанси "ПіС" на переобрання у 2023 році.

Саме тому ухвалення змін до законодавства стало вкрай важливою задачею для уряду Польщі. Ба більше, це потрібно було зробити до візиту президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, запланованого на 2 червня.

Тож 26 травня Сейм схвалив відповідні зміни до закону про Вищий суд. За проголосував 231 депутат, 208 були проти, 13 утрималися.

"Думаю, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїде до Польщі, щоб сказати, що Національний план реконструкції схвалений Комісією", - заявив заступник міністра закордонних справ Марчин Пшидач.

Здавалося би, проблему вирішено? Але не все так просто.

Зміни чи їхня імітація?

Показовий момент: польська опозиція, яка гостро критикувала судову реформу, не стала голосувати за її скасування.

"Цей закон лише імітує зміни. А насправді це просто зміна банера, і тому нам було важко голосувати за поганий закон... І я не вірю, що чиновники ЄС не помітять, що це просто великий фейк", - коментує прийняті зміни депутатка Сейму від опозиційної "Платформи" та колишня кандидатка в президенти Малгожата Кідава-Блонська.

Схожі оцінки - і в багатьох юристів.

"Це фейкова операція щодо дотримання вимог. Комісія вдає, що забезпечує верховенство права, а польський уряд прикидається, що дотримується його", - висловив думку професор європейського права Мідлсекського університету в Лондоні Лоран Печ, попередивши, що "демонтаж" Дисциплінарної палати - це лише зміна назви.

Річ у тім, що напередодні голосування до законопроєкту були терміново додані зміни, направлені на збереження теперішньої ситуації.

Так, Дисциплінарна палата буде замінена Палатою професійної відповідальності із суддями, яких призначатиме Національна рада судочинства. Втім, проблема полягає в тому, що 11 із 33 суддів Верховного суду, з яких складатиметься Палата професійної відповідальності, обиратиме не хто інший, як президент. Це дозволяє стверджувати про збереження політичного тиску на новий орган.

А головне, всупереч вимогам Єврокомісії, Сейм не став скасовувати прийняті раніше рішення Дисциплінарної палати. А це означає збереження результатів тих кадрових чисток останніх років, за які Польщу критикували найбільше.

* * * * *

Завершення конфлікту Варшави та Брюсселя є дуже бажаним для України.

Цей конфлікт істотно знизив довіру в ЄС до Варшави, а відповідно, зменшив її можливості в лобіюванні інтересів України.

Тепер завершення цієї кризи залежатиме від позиції Єврокомісії - чи задовольняться там половинчастою реформою, чи підуть на принцип, вимагаючи її повного завершення.

Слід також розуміти, що проблема перейшла і в політичну площу. Тож не виключено, що Єврокомісія піде на поступки, розблокувавши гроші для Польщі без повного виконання Варшавою всіх вимог.

Поки євроінституції мовчать, адже процес ухвалення законопроєкту ще не завершено. Попереду ще голосування у Сенаті (верхній палаті) польського парламенту, де більшість має опозиція, а тому існує велика ймовірність, що законопроєкт буде відправлено на доопрацювання.

Тому ця історія ще матиме своє продовження.

Головне, щоб у фіналі Варшава та Брюссель все ж дійшли порозуміння та нарешті завершили цей конфлікт, розрубавши надто заплутаний гордіїв вузол.

Автори:

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, провідний фахівець Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка,

Юрій Панченко, редактор "Європейської правди"
 

ПО РУБРИКАМ

10:30 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 31.05.22

10:23 Остаток средств на корсчетах банков 31.05.22

10:21 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 30.05.2022

08:11 Евро снижается 31 мая, но настроен на самый большой месячный прирост за год

07:51 Азиатские акции растут 31 мая, но опасения по поводу устойчивой инфляции и данных по Китаю сохраняются

30.05 Глава НБУ призывает постепенно переходить к рыночным механизмам из-за вызываемых длительным «ручным» управлением проблем

30.05 Курс доллара падает к евро 30 мая на ожиданиях повышения учетной ставки в США

30.05 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 27.05.22

30.05 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.05.22

30.05 Остаток средств на корсчетах банков 30.05.22

30.05 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.05.2022

30.05 Стоимость золота растет 30 мая на ослаблении доллара

30.05 Банки Бельгии с 1 июня начнут обменивать гривны на евро

30.05 Еврооблигации Украины за неделю подешевели на 3,5%

30.05 «Чистая» продажа валюты Нацбанком на прошлой неделе подскочила до $1,43 млрд

• дальше…

10:30 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 31.05.22

09:15 Оптовый рынок топлива передает сигналы стабилизации

08:46 Еврокомиссия за несколько недель может подключить Украину к программе LIVE с бюджетом EUR5,5 млрд - глава Минприроды

08:33 Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд евро

08:06 Цены на нефть продолжают расти после того, как ЕС запретил большую часть импорта нефти из России

30.05 Глава НБУ призывает постепенно переходить к рыночным механизмам из-за вызываемых длительным «ручным» управлением проблем

30.05 НБУ ожидает инфляцию в мае на уровне 17% - Шевченко

30.05 Кабмин передал арестованные облгазы Фирташа в управление «Нафтогаза»

30.05 Количество импортеров дизтоплива с начала мая возросло более чем вдвое - директор «А-95»

30.05 После введения льгот в Украину ввезли 120 тысяч автомобилей, - нардеп

• дальше…

09:30 Лидеры ЕС на июньской встрече рассмотрят заявку Украины на членство

09:25 Шаг навстречу ЕС: удастся ли Польше уладить резкий конфликт с Еврокомиссией

08:33 Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд евро

08:25 Референдум об объединении Южной Осетии с РФ отложен

08:19 Работу на российском рынке свернули 1037 компаний

08:14 Санкции против РФ затронули более 86 процентов российских компаний

08:00 ЕС согласовал шестой пакет санкций против России: частичное эмбарго на нефть и отключение Сбербанка от SWIFT

30.05 «Газпром» прекращает поставки газа в Нидерланды

30.05 «Политические цены». Россия будет поставлять Сербии газ по 400 долларов

30.05 Спектакль Кирилла и Онуфрия. Чего ждать после фиктивного развода УПЦ МП с РПЦ

30.05 Запасы драгметаллов в российских банках сократились на 20% за два месяца

30.05 В Британии хотят отложить закрытие угольных электростанций

30.05 Глава МИД Франции анонсировала новые поставки Украине САУ Caesar в скором времени

30.05 Байден: США не будут передавать Украине ракеты, «способные ударить по России»

30.05 Послы ЕС в очередной раз не согласовали шестой пакет санкций - СМИ

• дальше…

30.05 Украину будут восстанавливать в три этапа – Шмыгаль рассказал детали

27.05 Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа

25.05 «Дия» запустила опрос о владении оружием

24.05 Учителя получат 43 тысяч ноутбуков от Google – Минцифры

24.05 Лишь 10% украинцев готовы к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, 82% против – КМИС

24.05 Украина приостановила международное усыновление – омбудсмен

23.05 Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа

20.05 Для разминирования территории Украины понадобится 5-7 лет, заявляют в МВД

18.05 В Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей

11.05 На восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен, - Укравтодор

09.05 Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта

05.05 В Киеве хотят вернуть плату за проезд с 16 мая

27.04 Укравтодор: Россия повредила 23 тыс. км дорог в Украине, 500 км – уже расчищены

25.04 Отчет SIPRI: Россия – пятая по военным расходам, Украина – в четвертом десятке

22.04 Украинцы, выехавшие за границу без документов, смогут оформить удостоверение для возвращения бесплатно

• дальше…

09:30 Лидеры ЕС на июньской встрече рассмотрят заявку Украины на членство

08:33 Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд евро

08:00 ЕС согласовал шестой пакет санкций против России: частичное эмбарго на нефть и отключение Сбербанка от SWIFT

30.05 Спектакль Кирилла и Онуфрия. Чего ждать после фиктивного развода УПЦ МП с РПЦ

30.05 Глава МИД Франции анонсировала новые поставки Украине САУ Caesar в скором времени

30.05 Словакия передаст Украине восемь САУ Zuzana 2

30.05 Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц KRAB - СМИ

30.05 Япония передаст Украине гуманитарную помощь еще на 166 млн долларов

30.05 Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой поддержки

30.05 Скандал вокруг Порошенко играет на руку противникам членства Украины в ЕС – евродепутат

27.05 Пентагон говорит, что еще не принял решение о поставках в Украину MLRS

27.05 «Ненужный» Конституционный суд. Зачем заместитель Ермака подставляет Зеленского

27.05 Экс-глава КС Тупицкий объявлен в розыск – прокуратура

27.05 Порошенко примет участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО и саммите Европейской народной партии

27.05 Российским олигархам могут разрешить откупиться от санкций: деньги пойдут на восстановление Украины – AP

• дальше…

10:36 В ОАЭ потерявшие $30 млн «инвесторы» ограбили криптовалютного эксперта

09:49 DeLorean вернулся в виде электрокара с огромными «крыльями чайки»

09:11 В Китае на воду был спущен первый беспилотный корабль со 50 дронами на борту

08:39 Сделка по продаже «Челси» завершена. Клуб продан за 4,24 млрд фунтов

30.05 Mercedes-Benz отказывается от компактных моделей в пользу роскоши

30.05 Sony: смартфоны превзойдут по качеству зеркальные камеры не позднее 2024 года

27.05 Количество спама в криптоиндустрии выросло почти в 40 раз за два года

27.05 Mercedes-Benz откажется от механической коробки передач в 2023 году

27.05 Harley-Davidson сделал электровелосипед для бездорожья

27.05 Airbus открыла в Великобритании центр разработки водородных технологий для авиалайнеров

27.05 Мировые автопроизводители переходят с палладия на платину из-за ситуации вокруг России

27.05 Bentley запускает спецсерию автомобилей для любителей комфорта, а не быстрой езды

27.05 Учёные из Оксфорда научились выращивать живые ткани в роботизированном скелете

27.05 В США намерены запретить Google и Apple поддержку приложений, допускающих расчёты в цифровых юанях

27.05 У купленных за пределами России смартфонов Samsung есть проблемы с добавлением некоторых карт «Мир» в Samsung Pay

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно