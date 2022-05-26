Поставка российской нефти в Китай все чаще происходит с перегрузкой в море, несмотря на небольшое расстояние между странами

Как пишет Bloomberg, это происходит вынужденно: из-за санкций все меньше судовладельцев готовы давать свои танкеры под погрузку в России, так что схема с перегрузкой в море позволяет увеличить количество рейсов теми судами, которые имеются в наличии.

Она выглядит так: небольшие танкеры типа "Афрамакс" или Long Range-2 загружают нефтью на терминале у Владивостока, а затем перекачивают на супертанкеры на рейде возле порта Йосу в Южной Корее.

Такой маршрут увеличивает время доставки нефти к получателю, но вместе с тем возрастает эффективность этого канала: чем короче рейсы, тем чаще можно загружать имеющиеся танкеры.

С супертанкерами типа VLCC, на которые грузится нефть в море, сейчас проблемы нет из-за вспышки ковида в Китае и сокращения спроса на них.

Почти всю танкерную нефть сибирского сорта ESPO сейчас забирает Китай.

В схеме, описанной Bloomberg, задействованы, по меньшей мере, две китайские компании: судовладелец Cosco Shipping и трейдер Unipec.