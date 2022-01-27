В Германии растет интерес органов безопасности к Telegram

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) проявляет все больше интереса к популярному мессенджеру Telegram. Пандемия COVID-19 особенно способствовала тому, что пользователи мессенджера радикализуются, угрожают другим и даже публикуют призывы к убийствам, заявил глава BKA Хольгер Мюнх (Holger Münch) в среду, 26 января. Ведомство организовало особую группу с целью расследовать подобные противоправные деяния, добавил Мюнх. По его словам, цель властей - идентифицировать и привлечь к ответственности подозреваемых в них.

Кроме того, в будущем в делах о политически мотивированных преступлениях BKA намерено внимательно изучать, как Telegram реагирует на запросы властей касательно удаления данных. "Мы стремимся работать с Telegram, но примем свои меры", если руководство мессенджера не будет сотрудничать, пояснил глава ведомства.

Глава МВД Германии грозила заблокировать Telegram

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в середине месяца пригрозила заблокировать популярный мессенджер. Однако политик подчеркнула, что выступает за общеевропейское решение с целью принудить Telegram к сотрудничеству.

В Германии Telegram до сих пор удавалось уклоняться от необходимости модерировать контент благодаря тому, что с момента основания в 2013 году приложение декларировалось как мессенджер, а не как соцсеть. Таким образом, на него не распространялось действие так называемого закона о защите прав в социальных сетях (Netzwerkdurchsuchungsgesetz, NetzDG). Этот закон, вступивший в силу в 2018 году, предписывает соцсетям отслеживать и удалять противоправный контент.