Насколько важен природный газ для Германии? Статистика и новый прогноз

Природный газ является для Германии принципиально важным энергоносителем и сырьем - и еще довольно долго им останется, несмотря на планируемую новым правительством ФРГ ускоренную декарбонизацию немецкой экономики. Скорее, даже благодаря ей. Такой вывод следует из свежих статистических данных и из новейших расчетов немецких экономистов. Они были опубликованы 6 декабря, за два дня до вступления в должность нового канцлера и членов его кабинета.

Химической промышленности ФРГ газ нужен как энергоноситель и сырье

Сообщение Федерального статистического ведомства ФРГ в Висбадене (Destatis) посвящено энергопотреблению немецкой индустрии. В нем указывается, что в 2020 году главным энергоносителем для промышленных предприятии Германии, причем с большим отрывом, вновь стал природный газ. Его доля составила почти треть - 31%. Затем идут электроэнергия (21%), нефть и нефтепродукты (16%) и уголь (16%).

Destatis поясняет, что 88% потребляемых промышленностью энергоносителей используются для производства электричества или тепла, остальные 12% - в качестве сырья для выпуска, в частности, химической продукции или удобрений.

Соответственно, главным индустриальным потребителем энергоносителей (и тем самым природного газа) с долей в 29,3% является в Германии химическая промышленность. Другие крупные немецкие промышленные потребители энергоносителей: металлургия и металлообработка (21,9%), коксохимия и нефтехимия (10%), а также производители стекла, бумаги и картона, продуктов питания и кормов.

Статистическое ведомство подчеркивает, что более трети (35%) тех энергоносителей, которые потребляет химическая промышленность Германии, она использует в качестве сырья, а не как источник энергии.

BASF - главный индустриальный потребитель российского газа

На представленной Destatis интерактивной карте видно, что больше всего газа во всей ФРГ требуется промышленности города Людвигсхафена на Рейне. Там находится головной завод крупнейшего в мире химического концерна BASF. Через свою дочернюю компанию Wintershall (ныне Wintershall Dea) он еще в 1990 году договорился о стратегическом сотрудничестве с российским "Газпромом", в 2005 году стоял у истоков газопровода "Северный поток", затем стал финансовым инвестором еще и "Северного потока-2".

На втором месте среди ведущих промышленных потребителей природного газа идет округ Виттенберг в восточногерманской земле Саксония-Анхальт с несколькими крупными химическими и агрохимическими предприятиями, на третьем - портовый город Гамбург, где, в частности, высоко развито производство бытовой химии.

С учетом всех этих данных и в целом того большого значения, которое имеет для Германии химическая отрасль, напрашивается довольно очевидный вывод. Курс нового правительства ФРГ на форсированное сокращение выбросов CO2, скорее, приведет к снижению роли угля и нефти как сырья и тем более в качестве энергоносителей для промышленных предприятий, но вряд ли пошатнет позиции природного газа. По меньшей мере в среднесрочной перспективе, до более широкого внедрения "зеленого" водорода, что до 2030 года вряд ли произойдет.

Наоборот, и так уже ведущая роль природного газа в индустриальном секторе может еще больше вырасти, как только, к примеру, им станут активно заменять уголь в металлургических процессах, что позволит существенно снизить выбросы CO2.

Эксперты EWI: Германии нужно много новых газовых электростанций

А вот в немецкой электроэнергетике, в отличие от промышленности, доля природного газа пока весьма скоромная. По данным Destatis за 1-е полугодие 2021 года, она составила 14,4%. Для сравнения: уголь обеспечил 27,1% произведенного в Германии электричества, ветряная энергия - 22,1%, возобновляемая энергетика в целом - 44%.

Однако уже к концу 2022 года ФРГ окончательно прекратит использовать атомную энергию, к тому же новое правительство будет стремиться к закрытию всех угольных электростанций до 2030 года. При этом потребность в электроэнергии будет быстро расти.

В Институте по изучению экономики энергетики при Кельнском университете (Energiewirtschaftliches Institut, EWI) задались вопросом, что необходимо сделать, чтобы достичь амбициозных целей нового правительства ФРГ, продиктованных Парижским соглашением по климату. 6 декабря эксперты обнародовали результаты проведенного исследования.

Их вывод: параллельно с ускорением в разы прежних темпов развития ветряной и солнечной энергетики Германии для намеченного отказа от угля необходимо до 2030 года построить новых газовых электростанций суммарной мощностью 23 гигаватт (ГВт). Это сопоставимо с 23 новыми АЭС.

В конце октября с аналогичным предложением выступило Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) - головная организация деловых кругов ФРГ. Оно представило концепцию достижения целей 2030 года, а затем и климатической нейтральности, разработанную совместно с международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG) и экспертами более 80 немецких компаний и предпринимательских союзов.

Новые ТЭС будут работать сначала на газе, а потом на "зеленом" водороде

Правда, BDI пришло к выводу, что Германии потребуются новые газовые ТЭС суммарной мощностью 43 ГВт. Ранее государственное Немецкое энергетическое агентство (DENA) подсчитало, что достаточно будет дополнительных 15 ГВт. И вот теперь EWI говорит о 23 ГВт. Разброс огромный, но одно совершенно очевидно: речь идет о широкомасштабном сооружении очень большого числа газовых электростанций. И новое правительство Германии прописало эту цель в своей программе - коалиционном договоре.

Однако этот документ содержит существенную оговорку: все многочисленные новые газовые ТЭС должны быть приспособлены к использованию водорода, причем "зеленого" водорода, полученного методом электролиза с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Такой же посыл содержит и прогноз ученых EWI.

Таким образом, курс Германии на декарбонизацию экономики и климатическую нейтральность к 2045 году означает, что как минимум в ближайшее десятилетие спрос на природный газ со стороны немецкой электроэнергетики значительно вырастет. Что будет потом, зависит от темпов создания "зеленой" водородной энергетики.