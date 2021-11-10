Поражение сепаратистов: что изменили 4 года после референдума о независимости Каталонии

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Поражение сепаратистов: что изменили 4 года после референдума о независимости Каталонии

11:30 10.11.2021 |

Мир

 Віталій Власюк, Оксана Бурячок / Європейська правда

Ще чотири роки тому фото Карлеса Пучдемона прикрашали перші шпальти світових видань, однодумці пишалися його мужністю, йому пророкували велике майбутнє.

Цей каталонський політик після того, як очолив уряд Каталонії, став іконою тамтешніх сепаратистів, що прагнуть від'єднання від Іспанії свого регіону, центр якого розташований у Барселоні, та проголошення нової держави, що стала би домом для представників каталонської нації.

Далі був "референдум про незалежність", статус та результати якого кожна зі сторін трактувала протилежним чином; кримінальне переслідування Пучдемона; його втеча з країни та оголошення у розшук; потім - обрання у Європарламент. Цієї осені Карлес Пучдемон повернувся до новин: його затримали на Сардинії за іспанським запитом про екстрадицію, але суд відклав рішення по суті та дозволив політику вільно подорожувати.

Втім, якби не ці новини, екслідер сепаратистів продовжив би рух до політичного забуття.

У чому ж причина?

Річ у тім, що його учорашні соратники ще у рік "спроби референдуму" почали розуміти, що Карлес геть не скидається на месію. Що він насправді боїться наслідків своїх не завжди обдуманих кроків. Це стало початком завершення його на той момент вдалої "сепаратистської кар'єри".

Обличчя руху за незалежність

Пучдемон - колишній журналіст з Жирони, який став політиком у 2006 році. Пізніше він став мером Жирони, а у 2016 році 70 голосами "за" та 63 голосами "проти" Карлеса Пучдемона обрали президентом Женералітату, тобто уряду Каталонії.

Політична партія "Конвергенція та єднання", під прапорами якої майбутній "заколотник" пішов у політику, мала за мету отримання для регіону Каталонії максимально можливої автономії у Іспанії. Оскільки королівство Іспанія є федерацією, де різні регіони можуть мати різний рівень автономності, це прагнення було законним.

Однак з часом його дії явно вийшли за межі Конституції.

Від початку політичної кар'єри Пучдемон публічно висловлював негативне ставлення до усього, що відбувається у Іспанії - мовляв, Каталонії треба жити своїм розумом.

Отримавши посаду, він ще більше радикалізувався (Пучдемон тоді ще був сміливий!), проводив сепаратистську політику та відкрито декларував, що його головна мета - зробити Каталонію незалежною та вільною.

Цікаво, що центральна влада у Мадриді спершу не надто активно цьому протидіяла, мабуть, не усвідомлюючи загрози. Аж ось, як грім серед ясного неба, 6 вересня 2017 року парламент Каталонії оголосив про проведення референдуму за незалежність. Це рішення призупинив Конституційний суд Іспанії (як неконституційне), але організатори дійства, на чолі з Пучдемоном, все одно провели всенародне голосування, причому дуже швидко, вже 1 жовтня.

За незалежність Каталонії проголосували 90,09% каталонців, проти - 7,87%.

Але тут треба зазначити, що ці цифри не мають вводити в оману. Це не означає, що майже усі тамтешні мешканці прагнуть відокремлення.

Це місцева специфіка: у Каталонії і раніше проводили "консультативні опитування" про відокремлення, що відбувалися, по суті, за процедурою референдуму, але в іншому статусі. Щоразу на них приходили тільки прибічники відокремлення, а інші ігнорували голосування. Схоже, те саме сталося і у жовтні 2017 року, коли на дільниці прийшло лише 42,3% виборців.

Усі опитування свідчили, що прибічників та противників відокремлення від Іспанії - приблизно порівну.

Варто також відзначити, що й цей незаконний референдум проводився не в усіх населених пунктах та з численними порушеннями, а голосування супроводжували зіткнення його учасників голосування з цивільними гвардійцями, яких перекинули до Каталонії за рішенням центральної влади. Протягом референдуму національна поліція та цивільна гвардія застосовували силу проти учасників референдуму. Натомість Автономна поліція Каталонії (Mossos d'Esquadra) фактично бездіяла, продемонструвавши таким чином підтримку сепаратистських настроїв у регіоні.

А на Пучдемона багато хто тоді дивився як на сміливця, що готовий йти до кінця.

Падіння "лідера"

Варто ще раз наголосити, що у Каталонії справді є значна підтримка руку за незалежність. Для когось це світоглядне питання (каталанська мова є відмінною від іспанської; є ті, що ідентифікують свою національність як "каталонську"). Хтось послуговується радше економічними аргументами (Каталонія - багатий регіон, що є одним із наповнювачів бюджету Іспанії, і голоси на кшталт "досить годувати..." є вагомими).

Однак так далеко, як у жовтні 2017 року, прибічники відокремлення ще не заходили. Багатьом тоді здавалося, що наступним кроком стане проголошення незалежності Каталонії.

Однак у найвідповідальніший момент Пучдемон вирішив бути обережнішим.

Він зробив заяву про потребу домовитися з Мадридом, що звучала наступним чином: "Представляючи парламенту та нашим громадянам підсумки референдуму, приймаю мандат перетворити Каталонію на незалежну державу у формі республіки. З такою ж урочистістю пропоную парламенту призупинити дію декларації про незалежність (Каталонії. - ЄП), аби протягом наступних тижнів розпочати діалог із Мадридом, без якого досягнути узгодженого рішення неможливо".

Тобто наче і задекларував незалежність, а наче й призупинив, такий собі правничий виверт.

У цей момент Пучдемон вперше постав боягузом в очах своїх прибічників та тих, хто прагнув незалежності.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой відчув сумніви й слабкість Пучдемона та надіслав йому офіційного листа, в якому встановив дедлайн для відповіді: "То ви проголошуєте незалежність чи ні?".

Це ж питання немов висіло в повітрі, його ставили собі усі ті каталонці, що проголосували на референдумі, його щодня ставили Пучдемону журналісти. І що довше на запитання не було чіткої відповіді, то більше сепаратисти втрачали підтримку. Тому коли 27 жовтня - майже за місяць після оголошеного незаконним референдуму - більшість каталонського парламенту нарешті проголосувала за незалежність, це прозвучало слабко.

Офіційний Мадрид відреагував моментально. В хід пішла стаття 155 Конституції Іспанії, яка дала можливість запровадити пряме управління автономією з Мадрида. Далі каталонське керівництво разом із парламентом були розпущені, а дострокові автономні вибори призначили на 21 грудня.

Гарант Конституції король Феліпе звернувся до іспанців із такою промовою: "Конституційний порядок має бути відновлений на усій території країни. Дії місцевої влади Каталонії говорять про неприпустиму нелояльність. Намагаючись зломити єдність та національний суверенітет Іспанії, вони чітко поставили себе за межами закону та демократії. Своєю безвідповідальною поведінкою вони ставлять під удар економічну та соціальну стабільність Каталонії та всієї Іспанії".

Іспанці повірили вчасній заяві молодого короля.

Дісталася вона й свідомості сепаратистів, чиї позиції танули на очах.

Тим часом Пучдемон остаточно перелякався. Привід для цього був - Мадрид не приховував наміру арештувати лідера автономії, як і усіх його соратників-сепаратистів. Тож замість роботи у звичному режимі, як він і обіцяв виборцям, Пучдемон поїхав у невідомому напрямку та об'явився тільки 30 жовтня.

У Брюсселі.

В європейській столиці, втім, на нього дивились як на людину, яка дуже сильно заплуталася, яка не знає, як правильно закінчити цю гру, і не викликає підтримки.

Утім, Карлес на залишках свого політичного капіталу зумів обратися до Європейського парламенту та, як наслідок, отримати імунітет.

Натомість частина лідерів каталонських сепаратистів натомість повернулися до Іспанії, де їх судили за проведення незаконного референдуму та державний переворот і багатьох визнали винними. Отже, поки Пучдемон був у безпеці і для когось навіть лишався "лідером у вигнанні", інші відсиджували термін за ґратами.

Чому ж на місце Пучдемона не прийшли нові гравці? Відповідь дещо несподівана.

 Незалежність вже не в моді?

Формально партії, що схильні підтримувати незалежність, і досі є популярними.

На виборах 2017 року у Каталонії перемогу знову здобули три політсили, що виступають за незалежність, які разом отримали 70 із 135 місць у новому парламенті. 14 лютого 2021 року у регіоні знову відбулися вибори, і знову перемогла коаліція партій, що виступають за незалежність Каталонії.

Попри це, чітко простежується затишшя сепаратизму.

Нові вибори хоч і демонструють значну підтримку сепаратистів, але при цьому вони поводяться значно помірніше у порівнянні з попередньою владою.

Єдиною помітною протестною дією була спроба регіонального парламенту знову обрати лідером регіону Карлеса Пучдемона, або ж одного з ув'язнених на той час політиків-сепаратистів, Жорді Туруля - однак обидва цих рішення заблокував Мадрид.

Річ у тім, що ідея здобути незалежність за будь-яких умов вже не така популярна.

У 2017 році Пучдемон не дарма намагався провести референдум якнайшвидше (підготовка до нього оголошена 7 вересня, а вже 1 жовтня відбулося голосування). Це звело до мінімуму дискусію про наслідки такого кроку.

А ці наслідки - непересічні.

Перспективи вилетіти з ЄС (а нова держава не отримує членство в союзі автоматично!), втратити офіси великих компаній, загострити внутрішнє протистояння та пожертвувати економікою виявились зовсім непривабливими для каталонців.

Тому сьогодні тема незалежності Каталонії вже не є такою актуальною, як декілька років тому. 11 вересня 2021 року вперше в історії, за останнім дослідженням NC Report для газети LA RAZÓN, 80% іспанців відмовились виходити на маніфестації в Національний день Каталонії (La Diada), аби продемонструвати свої права та свободи, і лише 13,6% опитуваних мали намір взяти в них участь.

У опитуваннях із прямим запитанням "чи підтримаєте ви проголошення незалежності Каталонії" від 2019 року стало більше тих, хто відповідає "ні" (до того, з кінця 2017 року, прибічники незалежності були у відносній більшості). А в останній рік деякі опитування почали показувати розрив у 10% на користь єдиної Іспанії.

Та зовсім вбивчим є інший показник: лише 10,5% опитуваних хотіли б знову бачити Карлеса Пучдемона на посаді глави регіону.

Ще одна поразка Пучдемона відбулася в Брюсселі: уже в березні-2021 Європарламент позбавив імунітету Карлеса та його соратників-втікачів. 24 вересня Пучдемона затримали на Сардинії на підставі іспанського ордера. І хоча зрештою суд відклав рішення про його екстрадицію до завершення судової тяганини, яку екслідер сепаратистів веде з Брюсселем - не багато сумнівів, що рано чи пізно Пучдемон опиниться в Іспанії. А там на нього чекає суд за порушення Конституції та ув'язнення.

І далеко не факт, що його засудження матиме наслідком народне обурення чи протести. Адже ті, хто прагнуть незалежності Каталонії і готові відстоювати своє право, мають свою претензію до колишнього лідера через те, що у 2017 році той не використав історичний шанс, втративши його суто через власну слабкодухість і невпевненість.
 

ПО РУБРИКАМ

14:30 Игра против доллара. Как аграрии и «Укрэнерго» поддержали курс гривны

13:13 Курс доллара растет к евро и иене 10 ноября перед выходом статистики по инфляции в США

12:37 Фондовые индексы АТР 10 октября закрыли торги снижением на данных о росте инфляции в Китае

12:30 Справочный курс гривны 10 ноября повышен на 2,29 коп до 26,0627 грн/$1

12:04 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 09.11.21

10:50 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.11.21

09:55 Остаток средств на корсчетах банков 10.11.21

09:41 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 09.11.2021

09:23 Украина за 10 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 80%

09:19 В ноября на первичном рынке жилья ожидается сокращение спроса на 20%

08:45 Банк Швейцарии сообщил о технической готовности CBDC

08:11 Стоимость золота 10 ноября несколько снижается на фоне коррекции и укрепления курса доллара

07:55 Биржи США 9 ноября закрылись снижением основных индексов

09.11 На межбанке 9 ноября существенного перевеса предложения иностранной валюты над спросом не наблюдалось

09.11 Минфин продал гособлигаций на 11,7 миллиарда

• дальше…

13:38 Google проиграл знаковое дело в Европе, но отбился от тяжбы в Британии

11:30 Поражение сепаратистов: что изменили 4 года после референдума о независимости Каталонии

09:51 Смерть из-за запрета абортов: почему Польша снова поднялась на антиправительственные протесты

09:33 Мигрантские войны: Направит ли Лукашенко свою армию беженцев в сторону Украины

08:17 Десятки мигрантов прорвались через границу Беларуси с Польшей

09.11 Россия отказывается от встречи в «нормандском формате»

09.11 Верховный суд в Минске ликвидировал Общество белорусского языка

09.11 Беларусь на 25 лет продлила размещение в стране двух военных объектов РФ - росСМИ

09.11 Сенаторы в США вновь призвали к санкциям по «Северному потоку - 2»

08.11 Реальные доходы населения в ОЭСР во II кв. упали, несмотря на сильный рост ВВП

08.11 В Чехии либеральные партии подписали коалиционное соглашение

08.11 США отправили в Украину два патрульных катера Island - новую часть помощи для безопасности

08.11 Беларусь об огромной группе мигрантов на границе Польши: «Самоорганизовались»

08.11 В Польше созывают войска территориальной обороны на помощь пограничникам

08.11 При покушении на иракского премьера использовались три дрона, два удалось сбить - МВД Ирака

• дальше…

05.11 Бустерная доза вакцины от COVID-19 станет доступна украинцам после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан - Ляшко

05.11 В ЕС согласовали исключение Украины из «зеленого списка» на следующей неделе - СМИ

04.11 Кабмин внедрил возможность внутренне перемещенным лицам подавать заявления о денежной помощи через «Дию»

04.11 Проверку COVID-19-сертификатов уполномочены проводить Нацполиция, Нацгвардия, местные органы власти - юристы

03.11 В Киеве уже можно «арендовать» публичные паркоместа

02.11 Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца

01.11 Кличко передал законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет Европы

01.11 На Киевщине могут построить шесть мусороперерабатывающих заводов

01.11 Украина поднялась в мировом рейтинге сильнейших армий

29.10 Власти Киева разработали типовые схемы организации велосипедной инфраструктуры

29.10 Украина в воскресенье перейдет на «зимнее время»

28.10 С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом - Кличко

28.10 Битва за Киев или Зеленский против Кличко: Что предусматривает новый закон о столице

27.10 Украинцы смогут распечатывать СOVID-сертификаты с одной дозой вакцины без биометрического паспорта

27.10 Приватизация «Большевика». Василий Хмельницкий рассказал, что построят на месте завода

• дальше…

14:21 Аваков: я не планирую своего участия в партии Разумкова

12:34 Александр Черненко: "Слуги народа" в нормальном понимании слова «партия» не существует

09:33 Мигрантские войны: Направит ли Лукашенко свою армию беженцев в сторону Украины

09.11 Россия отказывается от встречи в «нормандском формате»

09.11 «Пятый» и «Прямой» уже не закроешь. Как Порошенко отбивает атаку Зеленского

09.11 Kyiv Post мертв. Ситуация с газетой еще раз показала – в Украине есть честная журналистика

09.11 Разрыв между Зеленским и Порошенко во 2-ом туре выборов - около 8% - опрос «Социс»

09.11 Преемник или преемница: Кто возглавит партию «Слуга народа» вместо Корниенко

09.11 Виталий Бала: Арахамия может заменить Корниенко во главе «Слуги народа»

09.11 Список Разумкова: Сможет ли опальный экс-спикер спровоцировать досрочные выборы парламента

08.11 Порошенко передал акции «5 канала» и «Прямого» журналистам, создавшим холдинг «Вільні медіа»

08.11 Двойное дно Разумкова. Сумеет ли «Разумная политика» расколоть «Слугу народа»

08.11 США отправили в Украину два патрульных катера Island - новую часть помощи для безопасности

08.11 Владимир Фесенко: Шурма поможет Зеленскому воевать с Ахметовым

08.11 Разумков обнародовал список нардепов, которые войдут в МФО «Разумная политика»

• дальше…

13:38 Google проиграл знаковое дело в Европе, но отбился от тяжбы в Британии

13:22 Американская Hermeus показала прототип гиперзвукового беспилотника и пообещала пассажирский гиперзвуковой самолёт к 2029 году

11:46 Некоторые BMW лишились сенсорных экранов из-за дефицита микроэлектроники

11:41 Средняя сума уплаченных вымогателям выкупов в США превышает $6 млн

11:04 Мобильные игры Netflix стали доступны на устройствах под управлением iOS

09:09 Сеть Walmart уже несколько месяцев использует в США автономные грузовики без водителей

09.11 Microsoft представила ноутбук всего за 250 долларов

09.11 Microsoft представила упрощённую Windows 11 SE для дешёвых ноутбуков

09.11 Tesla стала поставщиком электроэнергии в Техасе

09.11 Instagram готовится ввести платные подписки на каналы

09.11 Участники второй регулярной миссии SpaceX к МКС вернулись на Землю

09.11 Американский стартап Helion Energy пообещал запустить эффективный термоядерный реактор к 2024 году

09.11 США ослабили санкции в отношении Huawei: компания получила доступ к быстрой ОЗУ LPDDR5 объёмом 12 ГБ

09.11 Европол арестовал семь подозреваемых в связях с хакерами из REvil

09.11 США внесли в черный список хакеров REvil из РФ и Украины

• дальше…

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно