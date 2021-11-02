Не только из-за Ватикана: как в Италии сорвали принятие закона о правах ЛГБТ+

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Не только из-за Ватикана: как в Италии сорвали принятие закона о правах ЛГБТ+

09:45 02.11.2021 |

Мир

 Ярина Груша-Поссамай / Європейська правда

27 жовтня італійський Сенат з танцями та аплодисментами у виконанні депутатів-правоцентристів провалив голосування за закон проти гомофобії та трансфобії. Цей закон у листопаді минулого року підтримала нижня палата італійського парламенту, але завершити законодавчий процес не вдалося.

Отже, Італія, разом з Угорщиною та Польщею, лишається третьою країною в Євросоюзі, яка не має відповідного закону та парламент якої виступає проти його ухвалення. Провал голосування відкладає це питання щонайменше на пів року, але головне - такий результат має мобілізувати правих напередодні дуже важливого обрання президента Італії.

Втім, таке місце Італії у Європі до вподоби не всім. Провал голосування щодо цього законопроєкту викликав і масові протести.

Тож італійська політика, і без того багата на скандали, отримала чергову тему, що розколює суспільство.

Провал з історією

Вперше проєкт закону, який трактував гомофобію як дискримінацію, запропонували (і відхилили) у парламенті Італії у далекому 1996 році: його автором був депутат Нікі Вендола від "Комуністичної відбудови". Згодом парламент кожного скликання намагався у той чи інший спосіб працювати над законом, але щоразу без успіху.

Здавалося, що цього разу закономірність перерветься.

У травні 2018 року з'явився новий законопроєкт проти транс- та гомофобії, або "Проєкт закону Дзана", за прізвищем автора, депутата від Демократичної партії Алессандро Дзана, представника асоціації Arcigay. Довгий час проєкт лежав без руху, і це видавалося природним, адже 2018 року парламентська більшість складалася з правих популістів "Ліга" Маттео Сальвіні та лівих популістів "Рух 5 зірок", які особливо не переймаються питаннями дискримінації та гомофобії.

У жовтні 2019-го, коли змінився склад парламентської більшості і місце "Ліги" зайняла проєвропейська лівоцентристська Демократична партія (PD, Partito Democratico), закон все ж потрапив на розгляд парламентської комісії, хоча й там стикнувся з проблемами. Проти нього виступали праві партії - "Ліга", Fratelli d'Italia ("Браття Італії") та партія Сільвіо Берлусконі Forza Italia ("Італіє, вперед").

Каменем спотикання стали дві запропоновані норми закону.

Ключова правка: визначення категорії "гендеру". Законопроєкт передбачав внесення поправок до статей кримінального кодексу, де поруч з відповідальністю за дискримінацію за расою, етнічною приналежністю та релігією вводилися додаткові пункти можливої дискримінації: за статтю, гендером, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентифікацією та інвалідністю.

Друга норма, що викликала суперечки - обов'язкове запровадження у школах "Дня проти транс- та гомофобії".

Папа Римський проти "інстаграмерів"

Влітку до обговорення закону приєднався Ватикан, який вимагав переглянути вищезазначені пункти закону, адже вони суперечили релігійній католицькій доктрині. На думку Святого престолу, закон порушував свободи та права католицьких вірян.

І це не була проста занепокоєність.

Уперше в історії республіки Ватикан відправив офіційну ноту до парламенту Італії та відкрито втрутився у законодавчий процес.

Одночасно діяли ті, хто виступав за зміну законодавства.

Алессандро Дзана та його проєкт підтримали ікони італійської молоді: інстаграм-інфлюенсери, співаки та актори, що привернули увагу молодих виборців до законопроєкту та до політики загалом.

Та хоча лист з Ватикану став прецедентом сучасної Італії, вплив католицької церкви на політику республіки, звісно ж, мав місце й раніше.

У 2016 році була схожа ситуація навколо закону про одностатеві союзи та всиновлення дітей одностатевими парами; противниками цього були католицькі виборці та правоцентристські партії, які представляють їхні інтереси.

Втім, тоді церква програла. У 2016 році такий закон ухвалили, хоча й з обмеженням процедури усиновлення дітей одностатевими парами. Причому визнання одностатевих союзів, що доповнили існуючі в Італії форми шлюбу (церковний та цивільний), парламент підтримав з шаленим запасом голосів: у Сенаті 173 депутати проголосували за, 73 - проти; у Палаті представників закон підтримали 372 парламентарі й лише 52 були проти.

Одним з аргументів, що переконав італійських парламентарів, стало рішення Європейського суду з прав людину: у 2015 році він визнав, що італійське законодавство, яке забороняє ЛГБТ-парам утворювати родини, порушує Європейську конвенцію з прав людини.

(Про аргументи Суду, а також про відмінність між "шлюбом" та "партнерством" читайте у статті ЛГБТ святкують перемогу в Страсбурзі: рішення, що змінює Європу та Україну)

Блок від "своїх"

Ще рік тому здавалося, що Італія піде вже протореним шляхом.

У листопаді 2020 проєкт закону підтримала нижня палата парламенту (265 голосів "за", 193 - "проти"), і закон переходить у Сенат, до верхньої палати. Це голосування було таємним, але деякі депутати від Forza Italia Берлусконі висловилися публічно про свою підтримку, тому багато хто чекав на позитивний сценарій голосування в Сенаті, попри те, що верхня палата парламенту має дещо інший склад сил.

Закон застряг на розгляді в Сенаті майже на всю зиму. На це вплинули друга хвиля пандемії, становлення нового уряду та зміна політичного лідера Демократичної партії - на місце Ніколи Дзінгаретті приходить Енріко Летта, адженда якого виводить закон проти транс- та гомофобії у пріоритети. І це, здавалося б, мало додати голосів на підтримку ініціативи.

Та сталося інакше. У тому числі з боку демократів, нинішніх та колишніх.

Сенат відхилив пропозицію. За неї проголосував 131 сенатор, проти - 154.

Голосування у Сенаті також відбувалося у таємному режимі, тож про тих, хто виступив проти, відомо лише з джерел, за заявами окремих сенаторів та за "внутрішніми підрахунками".

Forza Italia, попри очікування, не дала голосів. Кілька сенаторів від Демпартії, від яких чекали голосування "за", теж висловилися проти. Але головне - те, що закон вирішили "завалити" соратники експрем'єра Італії Маттео Ренці (донедавна члена Демпартії, а тепер лідера новоствореної партії Italia Viva).

На попередньому голосуванні Italia Viva одностайно підтримала закон, але згодом вирішила змінити позицію.

Це голосування, втім, може мати серйозні наслідки для політичної карти Італії.

Вже наступного дня після провалу антидискримінаційного закону лідер демократів Енріко Летта заявив, що, зважаючи на "політичну зраду" партії Маттео Ренці та деяких представників "Руху 5 зірок", лівоцентристській коаліції доведеться провести серйозну внутрішню роботу, аби вийти на парламентські вибори у 2023 році "з надійними союзниками".

Летта сподівається збільшити підтримку своєї партії на "антидискримінаційній історії".

Лівоцентристи вважають, що провал закону не відображає справжніх настроїв у суспільстві. І не виключено, що вони праві: вже наступного дня після провалу закону десять тисяч прихильників "закону Дзана" у Мілані вийшли на мирний протест. До Мілана приєдналися Рим, Турин, Болонья і Флоренція.

За законом, Сенат зможе повторно повернутися до розгляду антидискримінаційного закону лише за шість місяців, а тим часом категорії італійців, про яких йшлося в проєкті, знову не отримають належного захисту від дискримінації та агресії. Але з точки зору політики важливо ще й те, що всі ці шість місяців у прибічників закону буде привід критикувати правих та правоцентристів, звинувачуючи їх у тому, що їхні дії відкидають Італію в минуле і ставлять її в один ряд з урядами Угорщини та Польщі, які мають у Брюсселі дедалі гірший імідж.

Перетягування каната впливу між політичними силами та заяви лідерів після кожного раунду підігрівають атмосферу напередодні голосування за майбутнього президента Італії, яке відбудеться в січні 2022 року.

Хоча Італія і є парламентсько-президентською республікою, саме перед президентом стоїть завдання вирішення внутрішніх політичних криз, коли в парламенті розпадається більшість. Чинному президентові Серджо Маттареллі за свою семирічну каденцію доводилося двічі вирішувати політичні кризи - влітку 2018 і взимку 2020-го, остання привела в крісло прем'єра технократа Маріо Драгі з проєвропейськими прогресистськими настроями.

А виходячи з поляризації політичного дискурсу, нова криза може бути вже не за горами.
 

ПО РУБРИКАМ

10:57 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 01.11.21

10:47 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.11.21

10:46 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 02.11.2021

10:02 Остаток средств на корсчетах банков 02.11.21

09:58 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 01.11.2021

08:11 Мемная криптовалюта по «Игре в кальмара» оказалась аферой: сегодня её курс упал с $2800 до нуля

08:00 Стоимость золота стабильна 2 ноября в преддверии заседания ФРС США

07:57 Евро стабилен к доллару 2 ноября в ожидании статистики по еврозоне

07:51 Фондовые индексы АТР 2 ноября в основном снижаются на опасениях по поводу COVID-19

07:45 Фондовые индексы США 1 ноября закрылись ростом

01.11 Ход торгов на межбанке 2 ноября будет определяться настроениями иностранных покупателей ОВГЗ

01.11 Кредитный портфель украинских банков в сентябре возрос на 0,2%, NPL сократился на 4,8% - НБУ

01.11 Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 8,5% поддержали 7 членов комитета НБУ, еще трое высказались за повышение до 9%

01.11 Украинская «дочка» Сбербанка России сменит название на МР Банк

01.11 Курс доллара 1 ноября растет к иене в преддверии заседания ФРС США

• дальше…

09:45 Не только из-за Ватикана: как в Италии сорвали принятие закона о правах ЛГБТ+

09:31 Правительство талибов договорилось с Туркменистаном о газопроводе ТАПИ

01.11 США и ЕС достигли соглашения в «войне тарифов»

01.11 Китай намерен проверять компании, передающие данные за рубеж

01.11 Джо Байден признал неуклюжесть действий США по отношению к Франции

01.11 «Евротройка» и США призвали Иран вернуться к переговорам о ядерной сделке

01.11 Новый молдавский контракт с Газпромом: без политических условностей, цена 450 долларов

01.11 Лидеры G20 поддержали введение минимального глобального корпоративного налога - СМИ

01.11 Не спасенные Саакашвили: оппозиция всухую проиграла выборы в Грузии, но продолжит борьбу

29.10 Молдова договорилась с «Газпромом» на условиях Кишинева – МИД

29.10 Новый блеф Кремля. Зачем Путин опять пугает Зеленского броском на Киев

29.10 Британия вызвала посла Франции из-за рыболовного спора

29.10 Израиль хочет пригласить до двух тысяч строителей из Украины - посольство

29.10 Талибам можно доверять? На что надеются соседи Афганистана

29.10 План Байдена. Президент США объявил, что убедил всех демократов потратить 1,75 трлн долларов

• дальше…

08:21 Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца

01.11 Кличко передал законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет Европы

01.11 На Киевщине могут построить шесть мусороперерабатывающих заводов

01.11 Украина поднялась в мировом рейтинге сильнейших армий

29.10 Власти Киева разработали типовые схемы организации велосипедной инфраструктуры

29.10 Украина в воскресенье перейдет на «зимнее время»

28.10 С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом - Кличко

28.10 Битва за Киев или Зеленский против Кличко: Что предусматривает новый закон о столице

27.10 Украинцы смогут распечатывать СOVID-сертификаты с одной дозой вакцины без биометрического паспорта

27.10 Приватизация «Большевика». Василий Хмельницкий рассказал, что построят на месте завода

27.10 Справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса начнут выдавать с 8 ноября - Ляшко

20.10 В Киеве вырастет плата за проезд в транспорте

20.10 Ситуация с коронавирусом самая сложная за время пандемии, но локдауна не будет, – Шмыгаль

13.10 Пассажиров не будут пропускать в поезда без COVID-сертификата или отрицательного теста, – «Укрзализныця»

12.10 Украина и ЕС подписали долгожданное соглашение об «открытом небе»

• дальше…

11:15 Глава Минэкономики Любченко подал в отставку

09:17 Зародыш сепаратизма на Одесчине. Короткие итоги выборов 31 октября

01.11 Андрей Рыженко: Корабли НАТО в Черном море – ответ на российские маневры у наших границ

01.11 Шуфрич купил очередной телеканал

01.11 Кличко передал законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет Европы

01.11 «Слуга народа» поддержала кандидатуру Верещук на пост министра реинтеграции - спикер фракции

01.11 «Слуга народа» поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны

01.11 Пиррова победа Терехова: Будет ли руководить Харьковщиной олигарх Ярославский

01.11 Резников подал заявление об отставке

01.11 Зеленский и Порошенко прошли бы во второй тур президентских выборов – опрос Центра Разумкова

01.11 «Внешний заказчик и «балоган»: Почему Тищенко устроил на Закарпатье плач Ярославны

01.11 В Харькове на выборах мэра в первом туре побеждает Терехов, – экзит-пол

01.11 К закрытию участков явка избирателей составила 21,39 % в округе № 184 и 25,57 % в округе № 197

01.11 Украина поднялась в мировом рейтинге сильнейших армий

01.11 Склонение к переговорам с ОРДЛО и Газпромом. Энергетическая ловушка для Зеленского

• дальше…

09:50 Новая стратегия оказалась выигрышной: Redmi Note 10 Pro отлично продаётся и после выхода Redmi Note 11 Pro

08:58 Тысяча долларов за громкий выхлоп: в Нью-Йорке ввели беспрецедентный штраф

08:11 Мемная криптовалюта по «Игре в кальмара» оказалась аферой: сегодня её курс упал с $2800 до нуля

01.11 IBM научила автомобили Maserati «заглядывать» за угол

01.11 В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu новый лидер и с большим отрывом

01.11 Мировые расходы на облачные сервисы в третьем квартале 2021 года достигли рекордной суммы 49,4 млрд долларов

01.11 Jaguar Land Rover заплатит Tesla, чтобы избежать крупного штрафа

01.11 Названы автомобили, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет

29.10 У нового Kia Sportage появилась «внедорожная» версия

29.10 Британские учёные придумали оптическую запись с плотность в 10 тыс. раз выше, чем на дисках Blu-ray

29.10 TCL представила первый в мире дисплей 8К с частотой обновления 265 Гц

29.10 В США испытывают вакцину от самой опасной разновидности рака груди

29.10 Toyota официально представила электрический аналог RAV4

29.10 Meta, бывшая Facebook, представила платформу для создания качественной смешанной реальности для гарнитур Oculus Quest

28.10 Компания Facebook переименовалась в Meta

• дальше…

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно