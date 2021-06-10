Объем финансовых активов в мире в 2020г достиг рекордных $250 трлн - BCG

Мировое финансовое благосостояние в прошлом году достигло исторического максимума в $250 трлн при росте сбережений населения и неожиданной устойчивости рынков на фоне затянувшейся пандемии COVID-19, сообщается в ежегодном отчете международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

По сравнению с предыдущим годом рост составил 8,3%.

Несмотря на продолжительное влияние пандемии на финансовую сферу, обеспеченность и благосостояние во всем мире существенно увеличились во время всего кризиса и, как ожидается, продолжат заметно расти в следующие пять лет по мере намечающегося восстановления экономики. Мировое благосостояние будут в основном генерировать регионы Северной Америки, Азии (кроме Японии) и Западной Европы: на них будет приходиться 87% роста финансовых активов в мире в период до 2025 года, говорится в сообщении.

Какие-либо отдельные данные об Украине в публикации отсутствуют. Приведено 12 крупнейших рынков: от США ($5,8 трлн), материкового Китая ($3,6 трлн) и Германии ($1,4 трлн) до Италии, России, Канады (по $0,5 трлн), Швейцарии и Тайваня (по $0,4 трлн). Между ними расположились Гонконг ($1 трлн), Франция ($0,7 трлн) и Индия с Великобританией (по $0,6 трлн).

ФИНАНСОВЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Рост финактивов в два последних года в Восточной Европе составил 12% против 8,3% среднемировых при прогнозе роста на 2020-2025 гг. в 7% и 5% соответственно.

Многие клиенты в области управления частным капиталом в прошлом году заинтересовались альтернативными инвестициями, пытаясь получить более высокую прибыль, и ушли из низкодоходных долговых ценных бумаг. В рамках этой тенденции реальные активы, прежде всего владение недвижимостью, достигли рекордного показателя в $235 трлн. Тем не менее, в Азии, где благосостояние больше всего концентрируется в реальных активах ($84 трлн, 64% общего объема), в предстоящие годы увеличение финансовых активов будет опережать рост реальных (7,9% против 6,7%). В частности, инвестиционные фонды станут наиболее быстрорастущим классом финактивов в регионе.

Финансовые активы включают в себя наличные деньги и депозиты, облигации, акции и доли в ПИФах, а также страхование жизни и накопления в рамках пенсионных фондов. В реальные активы входит недвижимость, дорогостоящие товары длительного пользования, например, слитки золота и других драгоценных металлов.

ДОЛГИ

Общий объем частного долга в мире в прошлом году увеличился до $53 трлн по сравнению с $41 трлн в 2015 году. Ожидается, что через пять лет показатель повысится до $67 трлн. Сюда входят кредиты по банковским картам, ипотека и другие кратко- и долгосрочные кредиты. При этом BCG отмечает тенденцию к снижению темпов роста задолженности для региона Восточной Европы.

С точки зрения классов активов, в среднем по миру денежные средства и депозиты составили 28%, а доля акционерного капитала - 38%, причем она остается самой крупной с прогнозом увеличения до 40% в 2025 году.

ПЕНСИОНЕРЫ КАК ИСТОЧНИК ИНВЕСТИЦИЙ

Пенсионеры, одна из наиболее активно растущих демографических групп в мире, составляют один из привлекательных сегментов для управляющих частными капиталами компаний, отмечается в обзоре. Многие из них недополучают качественное обслуживание и испытывают негативный опыт в силу недостатка консультационных услуг, что характерно для пенсионного периода жизни.

К 2050 году 1,5 млрд людей в мире попадут в категорию 65+, и это огромный источник благосостояния.

На данный момент физические лица старше 65 лет располагают финансовыми активами, доступными управляющим частными капиталами, в размере $29,3 трлн. Этот показатель будет расти в среднем на 7% в год в течение следующих пяти лет, что позволит управляющим частными капиталами по всему миру таргетировать финансовые активы почти на $41,1 трлн в 2025 году.

СВЕРХБОГАТЫЕ: У КОГО БОЛЬШЕ

Китай близок к тому, чтобы к концу текущего десятилетия обогнать США по количеству сверхбогатых людей (физлица с совокупными активами свыше $100 млн), прогнозирует BCG.

Если годовые темпы роста инвестируемого благосостояния сохранятся на текущем уровне в 13%, активы сверхбогатых людей в Китае составят $10,4 трлн в 2029 году - больше, чем в любой стране.

США будут вплотную следовать за КНР. Как ожидается, благосостояние данной категории в стране достигнет $9,9 трлн.

В 2020 году количество сверхбогатых людей в мире увеличилось на 6 тыс. - примерно до 60 тыс. Среднегодовые темпы прироста за последние пять лет составляют 9%.