Рим вспомнил о лидерстве: как новый премьер изменил внешнюю политику Италии

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рим вспомнил о лидерстве: как новый премьер изменил внешнюю политику Италии

22:50 14.04.2021 |

Мир

 Вікторія Вдовиченко / Європейська правда

"У самотності немає переваги", - заявив Маріо Драгі у своєму виступі в італійському Сенаті, після якого отримав схвальні голоси за свою кандидатуру прем'єр-міністра.

Тоді, у лютому, здавалося, що йдеться про італійський принцип багатовекторності, який має доповнювати прихильність європейським та євроатлантичним цінностям.

Повернення до західних цінностей Драгі демонструє на практиці: зокрема, італійський міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо став першим представником держави-члени ЄС, що здійснює офіційний візит у США з моменту вступу на посаду адміністрації Джо Байдена.

Зовсім інша ситуація сталася у відносинах Рима з іншими світовими та регіональними центрами.

І хоча формально позиція Італії залишається незмінною - пріоритетні відносини із ЄС та США не мають зачиняти вікно діалогу з Москвою, Анкарою та Пекіном, - за нового уряду Рим усе частіше став згадувати про такі речі, про які в цих столицях не люблять чути, наприклад про права людини.

Новий курс вже встигла відчути РФ, коли Італію сколихнув гучний шпигунський скандал, названий "найбільшим з часів закінчення холодної війни".

Настав час відчути новий стиль італійського прем'єра й іншим авторитарним країнам. В першу чергу - Туреччині.

"Диктатор" Ердоган

Справжньою сенсацією став перший дипломатичний скандал уряду Драгі. Адже об'єктом його критики став не хтось інший, а президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Маріо Драгі відреагував на нещодавній дипломатичний казус в Анкарі, коли президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн не дісталося крісла під час переговорів із турецьким лідером.

Таке ставлення до фон дер Ляєн не сподобалось прем'єр-міністру Драгі, який не соромлячись вказав на це за першої публічної нагоди.

Визначивши президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана як "диктатора, з яким ми повинні співпрацювати", Драгі став новим лідером зовнішньої політики Європейського Союзу.

Однак слова підтримки голові Єврокомісії стали для Італії дороговказом затяжної політичної та економічної кризи у відносинах з Туреччиною. І це - в ситуації, коли торгівля між Італією та Туреччиною минулого року досягла 17 млрд євро.

Першим, хто відчув турецьку "образу" в дії, став італійський холдинг "Леонардо".

Він спеціалізується на товарах для авіакосмічної галузі, оборони та безпеки, посідаючи місце у топ-10 у цьому секторі і присутній у майже 40 країнах, із виробничими потужностями в Італії, Великій Британії, США та Польщі та значною присутністю у Франції та Німеччині.

Придбання Туреччиною десяти навчальних вертольотів AW169 - перший транш на суму понад 70 мільйонів євро - призупинено; ця угода мала бути першою серед багатьох з довгостроковим виграшем для "Леонардо" на суму понад 150 мільйонів євро.

Наразі "не відбулося жодного переривання термінів виконання контрактів; йдеться винятково про подовження строку перемовин" - так коментує ситуацію інформаційній агенції La Presse Гуїдо Крозетто, президент Федерації італійських компаній з аерокосмічної галузі безпеки та оборони.

Однак повідомлення про припинення інших видів діяльності між італійськими та турецькими компаніями з минулого тижня почали надходити до інших італійських компаній. Видання Repubblica також пояснює, що це, зокрема, компанія Ansaldo Energia, яка вже більше року веде перемовини з турецькою владою щодо управління понад 100 мільйонами боргів, накопичених електростанцією Гебзе (в промисловій зоні Стамбула), та компанія Ferrero, яка закуповує фундук (зокрема і для популярних в Україні цукерок "Рафаелло").

На початку цього тижня уже кілька турецьких міністрів виступили з відвертими заявами проти Італії. Наприклад, Мустафа Варанк, міністр промисловості Туреччини, заявив, що "не приймає уроки демократії від тих, хто винайшов фашизм". Потім він розповів про імміграцію, зазначивши, що "Італія дозволяє шукачам притулку помирати".

Натомість у цьому протистоянні Італію уже підтримали Франція та Німеччина.

Міністр з питань європейських справ Франції Клеман Бон заявив, що Туреччина влаштувала "пастку" для фон дер Ляєн, і ця справа є "навмисним вчинком проти нас", "образою".

"Перезавантаження" Лівії

Гостре висловлювання на адресу Ердогана лише посилило протистояння навколо Лівії, обраної Драгі для свого першого закордонного відрядження.

Візит італійського прем'єра до Тріполі показав, що Риму хотілося б "перезавантажити" двосторонні відносини з Лівією. "Цей момент - унікальний для відбудови нашої давньої дружби", - так пояснює свій вибір Маріо Драгі.

А перезавантажувати є що. Італія втратила свою ключову роль у Північній Африці за декілька каденцій попередніх урядів.

І це в країні, де Італія завжди мала власні інтереси: від нафти до контролю нелегальної імміграції, спрямованої до Європи, але неминуче через її південні кордони.

А вже з 2019 року Лівія стала ареною протистояння Росії та Туреччини. Москва направила до Кіренаїки спеціальні війська ("бригади Вагнера") на підтримку генерала Хафтара, а Анкара зробила те саме на допомогу Аль-Серраю в Тріполі.

Маріо Драгі у супроводі міністра закордонних справ Ді Майо 6 квітня зустрівся в Тріполі зі своїм колегою Абделем Хамідом Дбейбою, головою перехідного уряду, якому доручено підготувати країну до голосування 24 грудня.

Візиту Драгі передував візит керівників консорціуму ENI та італійського агентства з авіаперевезень ENAV. Ставки доволі високі - відкриття аеропорту Тріполі, відновлення повітряних сполучень між двома країнами, а також між Лівією та Європою, і як же тут без італійського економічного інтересу.

Проте якщо Рим твердо вирішив повернути собі роль першого стратегічного та економічного партнера Лівії, йому неминуче доведеться зіткнутися з аналогічними амбіціями Анкари.

Той самий Дбейба, що минулого тижня зустрічався з Драгі, цього летить до Анкари у супроводі чотирнадцяти міністрів та п'ятьох своїх заступників, де їх прийматиме Ердоган.

Прессекретар уряду Туреччини оголосив, що переговори в президентському палаці із Дбейбою зосереджені на партнерських відносинах у секторах енергетики та охорони здоров'я, а також на поверненні турецьких компаній до економічної діяльності у Лівії.

Отримавши дипломатичний ляпас від Італії, Туреччина може взяти реванш в економіці.

* * * * *

За неповних два місяці свого урядування Маріо Драгі встановлює цілком нові та потужніші пріоритети Італії у зовнішній політиці.

Неприйняття авторитарного лідерства посилюється протистоянням за контроль над Лівією, де конкуренцію Італії складають РФ та Туреччина.

Перемогти їх Італія може лише за умови підтримки з боку ЄС та США. А відповідно, є всі підстави очікувати, що за нового прем'єра Італія стане більше задіяна у європейських та євроатлантичних справах, причому діючи разом із союзниками, а не всупереч їм, як було раніше.

Автор: Вікторія Вдовиченко, кандидат історичних наук, асоційований експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"
 

ПО РУБРИКАМ

14.04 Курс гривни резко укрепился на межбанке после новостей о переговорах между Байденом и Путиным

14.04 Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки минимум до 7% с перспективой дальнейшего роста

14.04 Депозитные ставки для физлиц 14.04.21

14.04 Кабмин одобрил законопроект о включении Ощадбанка в ФГВФЛ вопреки критике НБУ

14.04 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 13.04.21

14.04 Азиатские биржи 14 апреля закрылись в основном в плюсе на фоне роста рынков США

14.04 Справочный курс гривны 14 апреля повышен на 0,38 коп до 28,0021 грн/$1

14.04 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.04.21

14.04 Остаток средств на корсчетах банков 14.04.21

14.04 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 13.04.2021

14.04 Цена на золото снижается 14 апреля в рамках коррекции

14.04 Доллар дешевеет к евро и иене 14 апреля на снижении опасений по инфляции

14.04 Nasdaq установила справочную цену в $250 для прямого листинга Coinbase, что дает ей оценку в $65 млрд

14.04 Против Крейга Райта подали иск после претензий на авторство white paper биткоина

14.04 Dow закрылся снижением 13 апреля, S&P вырос до рекордной отметки

• дальше…

14.04 Нафтогаз пожаловался АМКУ на «компанию-клона», которая запутывает потребителей

14.04 Нацкомиссия лишила лицензии «Донецкоблгаз»

14.04 Зеленский подписал законы, ужесточающие ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности

14.04 Доходы от депозитов и покупка валюты будут учитываться при назначении субсидий

14.04 Цены на бензин на украинских АЗС 14 апреля стабильны, автогаз дорожает

14.04 Дефицит внешней торговли Украины товарами за 2 мес. сократился на 55,3% - Госстат

14.04 Семь европейских стран прекратят финансирование экспорта ископаемого топлива

14.04 Госбюджет не выполнен по доходам с начала года на 35 миллиардов, – Счетная палата

14.04 Кабмин перенес регистрацию на получение карантинных 8 тысяч на неделю, – Шмыгаль

14.04 Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на 5 лет и Милованова – и.о. гендиректора Нацинвестфонда

• дальше…

14.04 Рим вспомнил о лидерстве: как новый премьер изменил внешнюю политику Италии

14.04 Эрдоган заявил, что на канал «Стамбул» не будет распространяться конвенция по Босфору

14.04 Силы НАТО планируют синхронно выходить из Афганистана

14.04 Семь европейских стран прекратят финансирование экспорта ископаемого топлива

14.04 В ЕС заговорили о новых санкциях против России из-за Украины - СМИ

14.04 Великобритания выведет большинство военных из Афганистана - СМИ

14.04 ОПЕК ухудшила прогноз нефтедобычи в РФ

14.04 «Талибан» бойкотирует конференцию по Афганистану в Стамбуле

14.04 США перебросят в ФРГ разведчиков, артиллеристов, специалистов по кибероперациям и по РЭБ

13.04 Байден предложил Путину встретиться в третьей стране

13.04 В Иране готовятся обогащать уран до 60% - нового для страны максимума

13.04 Министр обороны: ФРГ готова на уступки США в споре о «Северном потоке - 2»

13.04 Виталий Портников: Путину не нужно общаться с Зеленским

13.04 В Германии экоактивисты подали иск против «Северного потока-2»

13.04 Япония решила слить в океан воду с «Фукусимы». Соседние страны против

• дальше…

14.04 Комиссия ТЭБ и ЧС продлила карантин в Киеве до 30 апреля - Кличко

14.04 Фальшивые справки: как в Украине подделывают тесты на коронавирус

12.04 Коронавирусный шантаж: Как Кличко и центральная власть борются за рейтинги

12.04 Горнолыжный курорт «Буковель» возобновил работу

12.04 В Китае признали низкую эффективность закупленных для украинцев вакцин

09.04 Украина легализовала медицинский каннабис. Что можно

09.04 Жесткий карантин поддерживают 65% украинцев, – опрос

09.04 В Киеве выдали 500 тысяч спецпропусков на транспорт

08.04 Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко

08.04 Киевсовет отменил плату за парковку на время карантина

07.04 Отопительный сезон в Киеве завершится 10 апреля, – Кличко

06.04 USAID предоставит Украине холодильники для хранения вакцины Pfizer

06.04 Часть киевских водителей маршруток отказались работать из-за локдаун

05.04 Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в марте 2021 года составила 33 253 грн/кв.м

02.04 В марте средняя цена 1 кв. м домов в пригороде Киева составила 23 511 грн.

• дальше…

14.04 Ликвидация ОАСК: Что не так с инициативой разогнать скандальное «волчье правосудие»

13.04 Байден предложил Путину встретиться в третьей стране

13.04 Театр абсурда от Зеленского. Как Банковая помогает Кремлю «проверить Запад»

13.04 Виталий Портников: Путину не нужно общаться с Зеленским

13.04 Офис генпрокурора подтвердил расследование против близкого соратника Коломойского

13.04 Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК

13.04 Обострение на границе усиливается: Решится ли Путин снова напасть на Украину

13.04 Зеленский: Если США видят Украину в НАТО, то должны помочь её членству не только на словах

13.04 Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили войска РФ на границах Украины

13.04 «Большая семерка» обеспокоена ростом числа военных РФ у границ Украины

12.04 Коронавирусный шантаж: Как Кличко и центральная власть борются за рейтинги

12.04 Порошенко задекларировал 152 млн грн дивидендов от Rothschild Trust

12.04 Турецкое дежавю: Реализует ли Зеленский договоренности с Эрдоганом

12.04 О переходах из УПЦ МП в ПЦУ и визите патриарха Варфоломея в Украину - интервью с религиоведом Екатериной Щеткиной

12.04 США предупреждают о последствиях возможной агрессии РФ в отношении Украины

• дальше…

14.04 Bentley представила открытую версию Continental GT Speed

14.04 Sony представила середнячок Xperia 10 III — дисплей OLED, защита от воды и 5G

14.04 «Мошенник века» Бернард Мэдофф умер в американской тюрьме

14.04 Sony представила Xperia 5 III — компактный флагман на Snapdragon 888 с продвинутой камерой

14.04 Citroen представил флагманский кроссовер-лифтбек C5 X

14.04 В Китае раскрыли аферу с подменой трупов. Всему виной запрет на похороны

14.04 Количество дипфейков в Сети увеличивается вдвое каждые 6 месяцев

14.04 Представлен компактный флагман Sony Xperia 1 III

14.04 Китайские продавцы объявили об отзыве Radeon RX 580, чтобы выманить видеокарты у их владельцев

14.04 Skoda обновила кроссовер Kodiaq

14.04 Представлена первая мышь Logitech с поддержкой голосового ввода

14.04 На радость автолюбителям: Spotify представила свой первый гаджет

14.04 Microsoft сообщила о росте числа атак на микропрограммное обеспечение

13.04 Huawei заявила, что Harmony OS будет установлена на 100 млн устройств в этом году

13.04 К 2025 году 95% от всех смартфонов в мире будут иметь функционал для обработки биометрических данных

• дальше…

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно