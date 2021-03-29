Объем сделок M&A в мире достиг $1,4 трлн, инвестбанки получили рекордные комиссионные

Объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в мире достиг $1,4 трлн еще до завершения первого квартала, это на вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Dealogic.

Нынешнее начало года является самым активным в данной сфере более чем за два десятилетия, и банкиры не видят причин для изменения ситуации в ближайшее время, пишет MarketWatch.

В результате крупнейшие инвестиционные банки мира в этом году получили рекордные комиссионные за проведение подобных сделок - $30,6 млрд.

"Реальность такова, что текущий уровень рыночной активности просто поражает, - полагает соруководитель отдела глобального банковского обслуживания UBS Хавьер Офичиги. - Активность была высокой повсеместно".

"Мы ожидаем роста числа сделок M&A, поскольку финансирование дешевое, а стоимость компаний высокая. С распространением вакцинации против COVID-19 фундаментальные показатели стали лучше, а корпоративные прибыли выросли. Все это вселяет уверенность", - отмечает соруководитель инвестиционного банкинга JPMorgan в регионе EMEA Конор Хиллери.

Объем IPO специализированных компаний по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) достиг беспрецедентных масштабов, сообщает также Dealogic. В первом квартале было зарегистрировано 297 таких размещений на сумму $94,4 млрд. Это уже выше рекордного объема, зафиксированного по итогам всего прошлого года.

Инвестбанки получили от этого комиссионные в размере $4,7 млрд, что также значительно превышает показатели за любые периоды сравнения.

SPAC (special purpose acquisition company) не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. Поэтому их называют компаниями-пустышками. Они представляют собой, по сути, большие денежные пулы, котирующиеся на бирже. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC на бирже. То есть для покупаемой компании такой способ является "черным ходом" для выхода на открытый рынок. Причем в последнее время из-за вызванной COVID-19 высокой волатильности рынка, рекордно низких процентных ставок и непредсказуемости инвесторов данный способ стал более привлекательным, чем проведение IPO.