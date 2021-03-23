Реальность и мифы о «европейском времени»: почему в ЕС до сих пор переводят часы

Сергей Сидоренко / Европейская правда

В ближайшие выходные Украина должна перевести стрелки часов на так называемое летнее время.

Впрочем, во власти есть те, кто против этого и пытается отменить перевод часов уже в этом году. В конце недели такое решение могла принять Верховная рада - но предложение не набрало большинства голосов. Впрочем, его сторонники не сдаются. В монобольшинстве требуют немедленно отменить летнее время решением правительства и оставить Украину на поясном, "зимнем" времени.

Среди аргументов чаще всего звучит тезис о том, что это приблизит Украину к ЕС.

Поэтому стоит разобраться, чего ожидать в отношениях и в связях с Евросоюзом в случае принятия Украиной такого решения, а также что думают о переводе стрелок в самих государствах-членах ЕС. Часть из которых, к слову, планирует перейти в третий часовой пояс, несмотря на тезисы про "московское время", которые звучат в Украине.

Впрочем, еще неясно, когда именно в ЕС откажутся от перевода часов, ведь это решение откладывают уже третий год подряд. И для этого есть вполне реальные причины.





К отмене авиарейсов - будь готов!

Прежде всего, нужно отметить: этот текст не о том, какой часовой пояс лучше для Украины - летнее время, то есть GMT+3, или зимнее, то есть GMT+2, которое является стандартным, то есть астрономическим поясным временем для центральной части Украины. Во-первых, потому, что это не тематика "Европейской правды". Во-вторых - из-за того, что единственно правильного ответа на этот вопрос просто не существует. Каждый из вариантов имеет своих сторонников и у каждого есть оппоненты, подчеркивающие его минусы.

Те, кто против зимнего времени, сетуют на то, что в этом случае солнце летом будет светить лишний час глубокой ночью, когда все спят. Те, кто против летнего, говорят, что зимой придется вставать по утрам затемно...

Но какое бы решение не приняли - надо быть готовым к последствиям, которые оно будет иметь для наших отношений с ЕС.

Они будут прежде всего в случае, если Украина откажется от перевода стрелок прямо сейчас.

Ведь идея о том, чтобы отменить перевод стрелок уже в 2021 году, не исчезла, несмотря на провал голосования в Верховной раде - депутаты этого не скрывают (1, 2), и это подтверждают также в правительстве. В среду 24 марта Кабмин может своим постановлением оставить Украину на зимнем времени навсегда.

И проблемой станет не только "турборежим" при принятии этого решения. Хотя его в ЕС точно не поймут.

Посудите сами: в Евросоюзе принципиальное решение о том, чтобы отказаться от перевода стрелок, сформировалось еще в 2018-2019 годах, но процесс еще не завершен: продолжаются исследования и дебаты относительно того, какое время - летнее или зимнее - лучше для каждой страны.

Но есть и более ощутимые последствия, чем просто удивление европейских партнеров.

По сути, Украина в этом случае сорвет все трансграничные договоренности, привязанные ко времени.

Самый наглядный пример - авиарейсы.

Сейчас не лучшее время для авиаторов, но самолеты все же летают и билеты на них продаются. В случае срочного отказа от перевода часов все расписание международных рейсов, осуществляемых сейчас или запланированных на летнюю навигацию, потребует замены (иначе не получится попасть в запланированное время прибытия и отправления за границей).

Это также означает, что все уже проданные билеты на регулярные рейсы в ЕС нужно будет перебронировать, то есть потребуется подтверждение согласия со стороны пассажира. А для рейсов в и из ЕС в ближайшие две недели это может повлечь дополнительные проблемы для авиакомпаний из-за штрафных санкций, предусмотренных правом ЕС.

Тем более, что авиация - это только пример. Подобные перепланировки придется делать во всех сферах трансграничного взаимодействия, где есть распланированные события или где тарифы зависят от времени.

Все эти проблемы, конечно же, не критичны и за пару недель будут улажены, но доверия к Украине со стороны международного бизнеса они не добавят, и это нужно учитывать при принятии решения - хотя политики, которые продвигают быстрые решения, о них почему-то не вспоминают.

"Московское время" или миф о нем?

Впрочем, даже в случае, если Кабмин откажется от "турборежима" в этом вопросе, впоследствии вопрос отказа от перевода стрелок, скорее всего, снова возникнет, ведь Евросоюз настроен сделать это рано или поздно.

Как уже говорилось выше, у сторонников и летнего, и зимнего времени есть аргументы в пользу каждого из этих вариантов, и этот текст не призван делать выбор между ними. Но, к сожалению, в политической дискуссии доминирует аргумент, который не является правдивым - что, мол, выбрав летнее время (то есть время по Гринвичу +3 часа), мы отдаляемся от ЕС, а вместо этого сблизимся с Москвой.

В разгар дискуссии посол ЕС в Украине Матти Маасикас даже полушутя прокомментировал эту тему: "Отношения между Украиной и ЕС остаются чудесными, независимо от выбранного времени".

Но в действительности глава представительства ЕС, эстонец по национальности, как никто другой знает, что пояс GMT+3 - не только "московский". Его родная страна, Эстония, является одним из лоббистов того, чтобы часть государств Евросоюза, включая саму Эстонию, остались именно на нем.

Тут надо пояснить некоторые детали европейского подхода. Отказ ЕС от перевода часов будет общим и синхронизированным - государства уже согласовали этот подход, чтобы не создавать беспорядок в контактах и ​​сотрудничестве (собственно, подобную синхронизацию часть политиков предлагают и Украине).

Но при этом - несмотря на одновременность и согласованность решения - каждая страна сможет выбрать, на каком поясе она остается.

Три балтийских государства - Литва, Латвия и Эстония - хотят после отмены перевода остаться в часовом поясе GMT​+3, говорится в пояснениях Минэкономики Эстонии от 2020 года. Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в дискуссии на днях подтвердил, что этот подход сохраняется. "Если мы остановимся на зимнем времени, то теряем время с дневным светом. Солнце будет светить рано утром, когда все спят, а темнеть слишком рано (особенно это будет важно в апреле, августе, сентябре). Поэтому чтобы захватить солнечный свет, будет разумнее перевести часы на летнее время", - пояснил дипломат.

Подобные заявления звучали и от правительства Латвии, и от представителей литовских властей.

Но есть одна деталь, которая теоретически может изменить их решение: соседка Эстонии, Финляндия, которая сейчас находится с ней в одном часовом поясе, может сделать другой выбор. Для Финляндии сохранение дневного света не является критическим, но имеет значение синхронизация со Швецией, поэтому финны склоняются к тому, чтобы остаться на времени своего западного соседа, Швеции, пишет финское издание YLE.

Кто еще останется на "московском времени"? Скорее всего, такой выбор сделают две греческоязычных государства, Кипр и Греция. Кипр расположен на долготе Миргорода, а Греция с большой вероятностью синхронизируется с ним и также выберет свое нынешнее летнее время. Впрочем, в этих двух государствах, в отличие от балтийских, ЕвроПравда не видела активной публичной дискуссии по этому поводу, поэтому с уверенностью утверждать об их выборе сложно - можно только предполагать.

Вот так, вероятно, будет выглядеть карта часовых поясов после отказа ЕС от перевода стрелок. Балеарские острова не случайно нарисованы другим цветом чем остальная Испания - таково решение тамошнего парламента, выбравшего летнее время. А вот Румыния почти точно выберет зимнее время и присоединится к большинству государств ЕС. Впрочем, официальные решения еще не приняты, поэтому распределение может измениться.

Зима или лето?

А вот во многих государствах Западной Европы есть достаточно четкая определенность.

Стоит отметить, что сейчас, пока в Евросоюзе действует правило о переводе стрелок на летнее и зимнее время, все его государства (если не учитывать их заморские территории и отдаленные острова, вроде Гренландии) расположены в трех часовых поясах.

Восемь из них - в одном поясе с Украиной (GMT+2/+3 зимой/летом), семнадцать - в так называемом центральноевропейском поясе (GMT+1/+2), и два самых западных - в одном поясе с Гринвичем (GMT+0/+1).

Сейчас в Верховной раде и в правительстве предлагают Украине остаться на зимнем времени. Но при этом - ирония судьбы - почти все страны ЕС выбирают летнее время как более удобное для себя.

Такое решение приняла не только Польша, где преимущества летнего времени очевидны.

Правительство Австрии четко отдает предпочтение летнему времени, пишет тамошнее издание Kurier. Менее категорична Германия - но там большинство предпочитают летнее время, свидетельствуют исследования, и от представителей власти также звучали заявления в поддержку этого выбора. Но самое интересное то, что четко за летнее время высказываются жители Франции.

Франция - одна за самых западных стран европейского континента, ряд ее регионов расположены даже западнее Гринвича, то есть астрономическим или, как говорят, естественным для них будет время GMT+0. Но в постиндустриальном обществе отношение к естественности существенно изменилось.

Масштабный опрос 2 миллионов граждан, проведенный правительством, показал, что почти 60% из них хотят перейти в пояс GMT+2, то есть оставить свое нынешний летнее время в случае, если придется отказываться от перевода стрелок. Только 37% проголосовали за зимнее время (остальные не определились). В ситуации, когда у правительства и без того имеет массу проблем с общественной поддержкой, идти против воли большинства оно вряд ли решится.

Впрочем, не во всех западноевропейских государствах граждане настолько радикально поддерживают летнее время. В Бельгии голоса распределились как 50% на 45% в пользу зимнего времени, в Нидерландах летнее время имеет минимальное преимущество. Поэтому в этих странах, скорее всего, главным будет другой аргумент: они примкнут то время, которое выберут их соседи, Германия и Франция. А об их выборе (в пользу летнего времени) мы уже рассказали.

Что же делать Украине?

Нужно отметить: несмотря на имеющиеся аргументы в пользу летнего времени и на то, что большинство государств ЕС голосуют за него, опыт Евросоюза не позволяет говорить, что наш выбор предопределен.

Поучителен в этом смысле пример Испании.

Со времен Второй мировой войны, с 1940 года, Испания (большая часть которой расположена к западу от Гринвича) находится в центральноевропейском часовом поясе, который для нее абсолютно неестественен.

Это наложило отпечаток на распорядок жизни испанцев.

В этой стране обеденный перерыв часто начинается в два часа дня, ужинать обычно садятся в девять вечера. То есть делают все ежедневные действия ровно на час позже, чем привыкли делать их коллеги в Италии или Британии. Так сложилось исторически - люди просто подстроились под "не свой" часовой пояс.

Воспользуются ли испанцы нынешним решением об отказе от перевода стрелок, поменяв также свои привычки? Ответа на этот вопрос нет, хотя такой вариант активно обсуждается, пишет испанская The Local. Решение - за правительством и гражданами Испании.

Но этот опыт ценен для Украины.

Если Киев решит выбрать зимнее время, то должен быть готов к вызовам, которые он принесет. Например, сместить с 9:00 на 8:00 обычное время начала работы, и так же на час - начала учебы школьников, студентов и т.д. Это позволит остаться в одном поясе с большинством государств ЕС, но при этом "поймать" больше дневного света. Хотя здесь возникает новая проблема - надо качественно коммуницировать это украинским гражданам, чтобы те не были возмущены перспективой начала работы или учебы на час раньше.

Хотя надо признать: если Украина действительно выберет "зимнее" центральноевропейское время, это создаст пространство от Луганска до Атлантического океана, с протяженностью более 3 полных часовых поясов - который, несмотря на очевидную разницу для жителей Восточной Украины и Франции, решил жить на одном времени. В мире есть только один прецидент подобного (даже еще большего) единого пояса - это Китай. Но там "согласие" жителей Востока и Запада страны на единое время обеспечивается административно.

Словом, выбор не будет простым. И точно так же он непрост для Европы.

Именно поэтому отмена перевода стрелок в Евросоюзе настолько затянулась. Принципиальное решение по этому поводу приняли еще в 2018 году, и тогда ожидали, что 2019 год станет последним, когда в ЕС переводят стрелки часов. Но на практике оказалось гораздо сложнее.

Какое бы решение ни приняли правительства, оно оставит многих недовольных. Поэтому ежегодно эту дату отодвигают все дальше, и сейчас речь идет о том, что новые правила могут заработать только в 2022 году.

Поскольку в ЕС привыкли принимать решения, только когда уверены, что сделали наилучший выбор. И вот это - то, чему Украине точно стоит поучиться.