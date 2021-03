Beatles на службе у полиции или Как полицейские используют копирайт-фильтры в Instagram

Полицейские Беверли-Хиллз (Калифорния, США) нашли креативный способ предотвращения публикаций видеороликов с ними в Instagram. Поскольку алгоритмы сервиса не разрешают публиковать видео с музыкой, охраняемой законом об авторских правах, вступая в диалог с активистами, которые наверняка пожелают снять разговор на телефон и выложить в Сеть, правоохранители включают песни, защищенные авторским правом.

Как сообщает Vice News, полиция Беверли-Хиллз прибегала к такой тактике при общении с активистами как минимум трижды. Один из них произошел 16 января нынешнего года, когда активист из Лос-Анжелеса Сеннет Девермонт (Sennett Devermont) подошел на улице к полицейским с целью задать вопрос. Но как только он обратился к сержанту Билли Фэйру (Billy Fair), раздался голос Пола Маккартни, поющего классические строки «Yesterday... all my troubles seemed so far away».

«Битловский» хит Yesterday включил рядом стоящий офицер Джулиан Рейес (Julian Reyes). Фэйр демонстративно отошел, а Рейес игнорировал Девермонта и упорно молчал, несмотря на наличие у активиста бейджа «Пресса». Девермонт задавал вопросы, полицейские отмалчивались, а Beatles успешно дошли до второго куплета.

По данным Vice News, полицейские Беверли-Хиллз часто прибегает к подобной практике во избежание стрима видео с ними в Instagram. Сервис удаляет ролики с контентом, защищенным авторским правом, а если пользователь публикует на своей странице пиратский контент регулярно, Instagram может ее заблокировать.

Через некоторое время Фэйр несколько смягчился и объяснил Девермонту, что опасается что-либо говорить, поскольку его слова могут быть вырваны из контекста и неверно истолкованы. Затем полицейский спросил у активиста, как много человек сейчас смотрят его стрим.

«Всего 364? Как-то слабовато. Я видел у вас толпу и побольше. У вас получалось лучше», - отметил сержант, когда Девермонт показал ему экран своего телефона.

Спустя месяц Фэйр и Девермонт снова встретились, и на этот раз полицейский «атаковал» активиста музыкой калифорнийской ска-панк группы Sublime. Видимо, сержант решил перейти с рок-н-рольных баллад на что-то более задорное.

В прошлом году исследователи из проекта по изучению нарушений авторских прав в социальных сетях Lumen Database Ник Симмонс (Nick Simmons) и Адам Холланд (Adam Holland) обратили внимание на то, что музыка в видеороликах, снятых во время протестов Black Lives Matter, неоднократно приводила к их удалению из соцсетей на основании авторских прав. По мнению исследователей, хотя эти удаления казались случайными, данный трюк в будущем мог быть использован полицией, что и произошло.