Волтц очікує на розмову Трампа з Путіним найближчим часом

Розмова новообраного президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним може відбутися у найближчі дні або тижні. Про це заявив висунутий Трампом на посаду радника з національної безпеки Майк Волц в інтервʼю американському телеканалу ABC News, у неділю, 12 січня.

У Трампа працюють над тристоронньою зустріччю щодо України

За словами Волца, підготовка зустрічі Трампа з Путіним "триває", а що стосується можливої зустрічі Трампа, Путіна та президента України Володимира Зеленського, то він зазначив, що очікує щонайменше на телефонну розмову між Трампом та Путіним найближчим часом.

"Ми ще не встановили рамки для цього (для тристоронньої зустрічі. - Ред.), але працюємо над цим. Але я очікую щонайменше дзвінка (між Трампом і Путіним. - Ред.) протягом наступних днів і тижнів", - сказав Волц.

Також він підкреслив, що для досягнення угоди щодо російсько-української війни важливо стабілізувати ситуацію на фронті. "Ми хотіли б побачити припинення вогню будь-якої хвилини будь-якого дня. Я думаю, що це б стало надзвичайно позитивним першим кроком для обох сторін", - сказав він.

Волц не вважає реалістичним повне відновлення територіальної цілісності України

Після припинення вогню можна було б розпочати якісь перемовини, додав Волц. "Усі знають, що це має закінчитися якимось дипломатичним шляхом. Я не думаю, що це реалістично - сказати, що ми виженемо росіян з кожного дюйму української землі, включаючи Крим", - сказав Волц. Він також заявив, що українці займають дуже "шляхетну та жорстку позицію, але потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів. Це не лише про боєприпаси, амуніцію". На думку Волца, Україна може отримати "сотні тисяч нових військових", знизивши мобілізаційний вік.

Нагадаємо, 9 січня Трамп заявив, що Путін хоче зустрітися з ним і що зустріч між ними готується. Наступного дня речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що нічого нового у планах Трампа зустрітися з Путіним немає.

Також 10 січня прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий до зустрічі з майбутнім президентом США Дональдом Трампом без жодних умов.