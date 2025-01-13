Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Волтц очікує на розмову Трампа з Путіним найближчим часом

 

Розмова новообраного президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним може відбутися у найближчі дні або тижні. Про це заявив висунутий Трампом на посаду радника з національної безпеки Майк Волц в інтервʼю американському телеканалу ABC News, у неділю, 12 січня.

У Трампа працюють над тристоронньою зустріччю щодо України

За словами Волца, підготовка зустрічі Трампа з Путіним "триває", а що стосується можливої зустрічі Трампа, Путіна та президента України Володимира Зеленського, то він зазначив, що очікує щонайменше на телефонну розмову між Трампом та Путіним найближчим часом.

"Ми ще не встановили рамки для цього (для тристоронньої зустрічі. - Ред.), але працюємо над цим. Але я очікую щонайменше дзвінка (між Трампом і Путіним. - Ред.) протягом наступних днів і тижнів", - сказав Волц.

Також він підкреслив, що для досягнення угоди щодо російсько-української війни важливо стабілізувати ситуацію на фронті. "Ми хотіли б побачити припинення вогню будь-якої хвилини будь-якого дня. Я думаю, що це б стало надзвичайно позитивним першим кроком для обох сторін", - сказав він.

Волц не вважає реалістичним повне відновлення територіальної цілісності України

Після припинення вогню можна було б розпочати якісь перемовини, додав Волц. "Усі знають, що це має закінчитися якимось дипломатичним шляхом. Я не думаю, що це реалістично - сказати, що ми виженемо росіян з кожного дюйму української землі, включаючи Крим", - сказав Волц. Він також заявив, що українці займають дуже "шляхетну та жорстку позицію, але потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів. Це не лише про боєприпаси, амуніцію". На думку Волца, Україна може отримати "сотні тисяч нових військових", знизивши мобілізаційний вік.

Нагадаємо, 9 січня Трамп заявив, що Путін хоче зустрітися з ним і що зустріч між ними готується. Наступного дня речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що нічого нового у планах Трампа зустрітися з Путіним немає.

Також 10 січня прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий до зустрічі з майбутнім президентом США Дональдом Трампом без жодних умов.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2692
  0,0149
 0,04
EUR
 1
 43,1273
  0,4465
 1,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1514  0,02 0,05 42,9700  0,02 0,04
EUR 43,3833  0,13 0,29 44,2662  0,16 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,00 0,00 42,3050  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес