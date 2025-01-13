Фінансові новини
- |
- 13.01.25
- |
- 19:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Майбутній віцепрезидент США каже, що щодо Гренландії «може бути укладена угода»
12:03 13.01.2025 |
Про це він сказав у інтерв'ю Fox News, передає "Європейська правда".
Венс заявив, що Штати вже мають певний військовий контингент на острові, і нагадав, що син Трампа нещодавно відвідав Гренландію.
"Нам не потрібно використовувати військову силу. Люди забувають, що у нас вже є війська в Гренландії", - сказав він.
За словами майбутнього віцепрезидента, місцеві жителі під час цього візиту висловили бажання "мати право розвивати власні ресурси". На думку республіканця, данська влада зробила недостатньо для безпеки регіону.
"Відверто кажучи, нинішнє керівництво, данський уряд, не дуже добре попрацювало над тим, щоб убезпечити Гренландію", - зазначив Венс.
Відтак він заявив, що це "хороша можливість" для США "взяти на себе ініціативу в убезпеченні Гренландії і експлуатації природних ресурсів".
"І це те, що Дональд Трамп вміє робити найкраще. Він вміє укладати угоди, і я думаю, що щодо Гренландії можна укласти угоду", - підсумував він.
Зазначимо, Трамп раніше відмовився виключити використання військової або економічної сили для отримання контролю над Гренландією, назвавши це питанням національної безпеки США.
Премʼєрка Данії Метте Фредеріксен після цього наголосила, що Гренландія належить її мешканцям. А прем'єр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а хоче бути незалежним.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Трамп визнав цю реальність»: Волц припустив, що Росію повністю не виженуть з України
ТОП-НОВИНИ
|Радник Трампа вважає, що в Україні треба знизити вік мобілізованих
|Британія слідом за США оголосила про санкції проти російських нафтових гігантів
|Понад 180 танкерів та найбільші страховики: США запровадили масштабні санкції проти «тіньового» флоту Росії
|Рада офіційно запускає процедуру звільнення міністра енергетики Галущенка - нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фіцо каже, що не хоче подальшої ескалації з Україною – кличе Зеленського на зустріч
|В Євросоюзі закликають знизити ціновий поріг G7 на російську нафту
|Фіцо стривожений, що його коаліція «йде до пекла»
|Умєров прибув із робочим візитом до Великої Британії, провів зустріч із британським колегою
|Індія відмовлятиметься від танкерів із російською нафтою, що потрапили під санкції США
|В Єгипті можуть створити український продовольчий хаб - Мінагрополітики
Бізнес
|Затримка введення досягне мінімальних значень: NVIDIA представила поліпшену технологію Reflex 2
|Штучний інтелект замінить понад 200 тисяч робочих місць у банківській сфері
|Попит на електромобілі в Україні у 2024 р. зріс на 38% - «Укравтопром»
|Індонезія заявила, що пропозиції Apple в 1 мільярд доларів мало для зняття заборони iPhone 16
|Гендиректор NVIDIA натякає, що компанія може вийти на ринок процесорів
|NVIDIA анонсувала GeForce RTX 50 для ноутбуків: RTX 5090 отримала 24 ГБ пам’яті GDDR7
|NVIDIA представила DLSS 4 з Multi Frame Generation — три додаткових кадри з одного, тільки для RTX 50xx