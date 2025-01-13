Аліс Вайдель - кандидатка АдН у канцлери. Чи є у неї шанси?

45-річна Аліс Вайдель (Alice Weidel) - представниця дуже незначної меншості. Вона - одна з дев'яти жінок у парламентській фракції правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Інші 69 депутатів - чоловіки. Частка жінок у цій фракції складає всього 11,5 відсотка. У решті фракцій Бундестагу ця частка становить від 25,4% у ХДС/ХСС до 59,3% у Зелених.

Утім з політичного погляду Вайдель - важкоатлет у переважно чоловічий АдН. На пару з Тіно Хрупаллою (Tino Chrupalla) вона співголовує як у партії, так і у фракції. На вибори 2021 року вони теж ішли спільно на чолі партійного списку. Результат з погляду АдН був таким, що розчаровує: 10,3% після 12,6% у 2017-му.

Рекорди на місцевих виборах і перше висування кандидата в канцлери

Утім із тих пір партія б'є один рекорд за іншим. На земельних виборах за неї голосують від 18,4% (у Гессені) до 32,8% (у Тюрингії). Загальнонімецький рейтинг АдН, яку Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) офіційно підозрює у правому екстремізмі, становить нині близько 20%. Це друге місце після нині опозиційних консерваторів із ХДС/ХСС.

Такі електоральні успіхи спонукали АдН уперше висунути власного кандидата в канцлери. На майбутніх дострокових парламентських виборах 23 лютого це буде саме Вайдель. Її кандидатуру затвердили на партійному з'їзді, який цими вихідними (11-12 січня) проходить у східнонімецькому місті Різа - на тлі масових протестів.

Підтримка Ілоном Маском і шанси стати "Трампом у спідниці"

У підтримці делегатів з'їзду вона могла не сумніватися. Особливо після того, як найбагатша людина в світі та соратник обраного президента США Дональда Трампа, мультимільярдер Ілон Маск влаштував їй яскраву рекламу в своїй соціальній мережі X, провівши 9 січня публічну бесіду з Вайдель і назвавши її "провідним кандидатом" на посаду канцлера ФРН.

Проте шансів стати "Трампом у спідниці" - наступним канцлером - у Вайдель, економістки з науковим ступенем, немає. Навіть якщо АдН виявиться за підсумками виборів найсильнішою політичною силою, вона не зможе знайти партію, готову увійти до коаліції, яку очолять праві популісти. Абсолютну більшість їм все ж не пророкують. Та й молодшим партнером у коаліцію правопопулістів категорично не готовий брати блок ХДС/ХСС, який є лідером соціологічних опитувань.

Кумир Вайдель - Маргарет Тетчер

Тож Вайдель залишається лише мріяти про те, щоб повторити кар'єру її кумира - Маргарет Тетчер. "Мені імпонує її біографія, її готовність плисти проти течії, навіть якщо це неприємно", - говорила співголова АдН в інтерв'ю таблоїду Bild про Тетчер, яка була прем'єр-міністеркою Великобританії з 1979 до 1990 року.

Тетчер називали "залізною леді", тому що вона, незважаючи на всі труднощі, жорстко дотримувалася свого радикально-ліберального економічного курсу - низьких податків, зменшення державних субсидій, приватизації. Такий підхід відповідає уявленням Вайдель, яка раніше займалася комерційним консалтингом.

Вайдель: Ми спробуємо реформувати ЄС

Коли у 2013 році Вайдель вступила до новоствореної АдН, це була націонал-ліберальна партія євроскептиків. З погляду Вайдель, щодо цього нічого не змінилося. "Ми спробуємо реформувати Європейський Союз", - сказала вона у серпні в інтерв'ю Welt am Sonntag. Якщо ж реформа Євросоюзу не вдасться, то, за її словами, кожній країні-учасниці має бути надане право вирішити на референдумі, залишатись в складі ЄС чи ні.

Хотіла виключити з партії "фашиста", а тепер бере під захист

Про зсув партії праворуч Вайдель і чути нічого не хоче, бере під захист навіть лідера екстремістського крила Бйорна Геке (Björn Höcke), хоча голова земельної організації АдН у Тюрингії був неодноразово засуджений за публічне використання заборонених у Німеччині нацистських гасел. Проте Вайдель стверджує, що Геке "робить у Тюрингії відмінну роботу", а судові процеси проти нього називає "сміхотворними та сумнівними".

Вайдель і Геке

Так кандидатка АдН у канцлери каже про людину, яку, згідно з рішенням суду, офіційно допускається називати "фашистом". Більше того, його власна партія у 2017 році звинувачувала Геке у "природній спорідненості з націонал-соціалізмом" і, за згодою Вайдель, хотіла виключити зі своїх лав. Однак клопотання правління АдН із цього приводу було відхилене арбітражним судом партії.

Любителька загострення риторики та провокаційних заяв

Вайдель охоче визнає, що любить робити провокаційні заяви. Так, виступаючи в 2018 році у Бундестазі, вона назвала всіх біженців і здобувачів притулку в Німеччині "поножовщиками, які отримують аліменти" ("alimentierte Messermänner"), а мусульманських дітей - "хустковими дівчатками" ("Kopftuchmädchen"). За це співголова фракції АдН отримала публічний осуд від Вольфґанґа Шойбле (Wolfgang Schäuble), який займав на той час посаду спікера Бундестагу.

"Загострення риторики - це такий стильовий метод розкручування дискусії", - виправдовувала вона через кілька днів свій виступ у парламенті в інтерв'ю Neuen Zürcher Zeitung. Словосполученням "хусткова дівчинка" вона, мовляв, хотіла привернути увагу до проблеми консервативного ісламу в Німеччині, який з її погляду суперечить німецькій конституції.

Лесбійка в партії з традиційними сімейними цінностями

Вайдель - провокаторка? Жінка, яка, можливо, стикається з забобонами в лавах власної партії? Вона живе в одностатевому шлюбі з ланкійкою і виховує двох усиновлених дітей. Такий спосіб життя дуже далекий від уявлень АдН про сімейний ідеал. У своїй партійній програмі АдН дотримується традиційних поглядів на сім'ю і шлюб: "У сім'ї мати і батько несуть довготривалу спільну відповідальність за своїх дітей".

Кандидатка АдН у канцлери, яка має два місця проживання - у Німеччині та у Швейцарії - абсолютно не уособлює світогляд своєї партії. Вайдель це не бентежить. Ще у 2017 році вона заявила: "Можливо, в когось і є забобони з цього приводу, але таке трапляється і в інших партіях".