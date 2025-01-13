Китай будує флот спеціальних барж, придатних для висадки військ на Тайвані, - Naval News

Китай будує щонайменше п'ять нових барж спеціального призначення. Вони, схоже, створені для десантних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Naval News.

Видання пише, що аналітики з питань оборони, які спостерігають за китайськими верфями, помітили зростання певного типу суден. Кілька спеціальних і незвичайних барж, принаймні 3, але, ймовірно, 5 або більше, були помічені на верфі Гуанчжоу на півдні Китаю.

У них незвично довгі дорожні мости, що виходять з носової частини. Така конфігурація конфігурація робить їх особливо актуальними для людей майбутньої висадки військ КНР на Тайвані. Крім цього, судна можуть дозволити вивантажити велику кількість танків на тайванські дороги. Для підтвердження аналізу Naval News ознайомилося з численними джерелами, які підтверджують будівництво кораблів, а також поспілкувалося з військовими експертами.

Баржі схожі на Mulberry Harbours

Як пише ЗМІ, кожна з помічених барж має дуже довгий проліт дороги, яка висувається попереду. Довжина дороги становить понад 120 метрів, що дає змогу використовувати її для виходу на прибережну дорогу або тверду поверхню за пляжем. У кормовій частині розташована відкрита платформа, яка дає змогу іншим суднам причалювати та розвантажуватися.

Деякі з барж мають опори "домкратного підйому", які можна опустити, щоб забезпечити стійку платформу навіть у погану погоду. У процесі експлуатації баржа діятиме як пірс, що дасть змогу розвантажувати вантажівки та цистерни з вантажних суден.

Баржі нагадують Mulberry Harbours (британську систему тимчасових берегових споруд, яку використовували на неоснащеному узбережжі), побудовані для вторгнення союзників у Нормандію під час Другої світової війни. Як і ті, ці були баржі були побудовані надзвичайно швидко і за новими проєктами. Хоча, мабуть, менший прототип з'явився вже у 2022 році, але партія нових барж з'явилася лише нещодавно.

Будівництво таких спеціалізованих барж є одним із показників, за якими спостерігають аналітики з питань оборони, щоб забезпечити раннє попередження про потенційне вторгнення.

Можливо, що ці судна можна пояснити тим, що вони виконують цивільну функцію. Але будівництво такої великої кількості, набагато більшої, ніж аналогічні цивільні судна, які фіксувалося раніше, робить цю версію неправдоподібною.

Існує кілька різних конструкцій цих барж, що також вказує на те, що вони не призначені для комерційного замовлення. Ці судна підходять тільки для переміщення великих обсягів важкого обладнання на берег за короткий проміжок часу. Також вони здаються значно габаритнішими для використання цивільними особами

Нагадаємо, що нещодавно в новорічному зверненні президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що ніхто не зможе зупинити "возз'єднання" Китаю з Тайванем. За його словами, ця подія неминуча.

"Люди по обидва боки Тайванської протоки - одна сім'я. Ніхто не може розірвати наші родинні зв'язки, і ніхто не може зупинити історичну тенденцію національного возз'єднання", - сказав він.