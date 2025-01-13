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АНАЛІТИКА

Оголошена кандидаткою у канцлери Німеччини від AfD Аліса Вайдель пообіцяла знову запустити «Північний потік»

 

Аліса Вайдель, висунута кандидаткою у канцлери від "Альтернативи для Німеччини" пообіцяла, що Німеччина знову отримуватиме російський газ через газопровід "Північний потік", повідомляє сайт німецького телеканалу n-tv.

"Ми повернемо "Північний потік" в експлуатацію", - вигукнула вона під оплески про газопровід до Росії, - йдеться у повідомленні n-tv.

Партія "Альтернатива для Німеччини" офіційно оголосила свого лідера 45-річну Алісу Вайдель кандидатом на посаду канцлера на партійній конференції в місті Різа, в Саксонії.

Як повідомлялося, Соціал-демократична партія Німеччини (SPD) на партійній конференції в суботу обрала чинного канцлера ФРН Олафа Шольца кандидатом на цю посаду на парламентських виборах 23 лютого 2025 року, передає видання Tagesschau.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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