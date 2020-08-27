Moody's ожидает падения ВВП G20 в 2020 г на 4,6%, роста в 2021 г на 5,3%

Падение реального ВВП в странах G20 в 2020 году составит 4,6%, прогнозирует международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service.

При этом в следующем году ожидается рост на 5,3%.

Хотя глобальная экономика восстанавливается, но ситуация остается неустойчивой и тесно связана со сдерживанием пандемии коронавируса COVID-19. Крайняя степень неопределенности в том, что касается дальнейшего распространения инфекции и темпов восстановления экономики, будет, по всей видимости, сдерживать долгосрочные инвестиционные и потребительские решения.

"Экономические данные показывают быстрое восстановление товарного потребления в ряде стран с развитой экономикой. Однако опасения относительно пандемии будут по-прежнему препятствовать полному выздоровлению", - говорится отчете.

Экономическая активность во всех государствах G20 за исключением Китая упадет в этом году, ожидают аналитики агентства. Снижение ВВП в странах с развитой экономикой в совокупности составит 6,5%. Даже после предполагаемого роста на 4,9% в 2021 году уровень реального ВВП в четвертом квартале следующего года будет на 1% ниже докоронавирусного показателя конца 2019 года.

Падение экономик emerging market по итогам текущего года ожидается в районе 1,4%, без учета КНР - на 5,6%. Большинство стран этой категории также не смогут вернуться к допандемическим показателям к концу следующего года, несмотря на ожидаемый подъем ВВП на 4,5%.

Moody's пересмотрело в сторону ухудшения оценки изменения ВВП в 2020 году для Японии (падение на 6,1%), Италии (-10,8%), Австралии (-5,3%), Южной Кореи (-0,8%), Мексики (-10%), Индонезии (-3,9%) и Аргентины (-12%) после получения актуальных данных за второй квартал, отмечается в сообщении.

Также предполагается более существенное снижение экономики еврозоны в 2020 году - на 9%, при этом в следующем году по-прежнему ожидается рост на 6,3%.

В то же время для КНР прогноз был улучшен. Китайская экономика в этом году, как ожидается, увеличится на 1,9%. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 7%.

Аналитики агентства не стали менять оценки изменения ВВП США (падение на 5,7% в 2020 году и повышение на 4,5% в следующем году), Германии (-6,7% и +5,4% соответственно), Великобритании (-10,1% и +7,1% соответственно) и РФ (-5,5% и +2,2%).