Команда Трампа готує «універсальні» мита в критичних галузях

Новообраний президент США Дональд Трамп, імовірно, пом'якшить свій радикальний підхід до митної політики, який він декларував під час передвиборчої кампанії, але не відмовиться від "універсальних" мит у критичних галузях. Про це з посиланням на власні джерела в понеділок повідомила газета Washington Post.

Перед виборами 2024 року Трамп обіцяв запровадити "універсальні" тарифи 10-20% на весь імпорт до США. Але зараз його команда розглядає більш помірний підхід.

Замість тарифів на всі товари вона планує зосередитись лише на критично важливих секторах для національної та економічної безпеки, які Трамп хотів розвивати в США. Серед них - оборонна промисловість (сталь, залізо, алюміній і мідь), медичні товари (шприци, голки, фармацевтичні матеріали), енергетика (батареї, рідкісноземельні мінерали, сонячні панелі).

Така зміна показує розуміння того, що універсальні тарифи на весь імпорт могли б призвести до різкого підвищення цін на харчові продукти та споживчу електроніку, що було б політично непопулярним.

Окремо Трамп погрожував запровадити тарифи в розмірі 25% на товари з Мексики та Канади й додаткові 10% на китайські товари, якщо вони не вживатимуть заходів проти міграції та наркотрафіку.

Критики, як ліберальні, так і консервативні, вважають що навіть такі помірніші версії митних планів все одно є екстремальними й можуть призвести до підвищення цін для американських споживачів і виробників.

Більшість американського імпорту припадає на проміжні товари в ланцюгах постачання, а не на готову продукцію, пояснила Кімберлі Клаузінг, яка працювала провідною економісткою у міністерстві фінансів президента Джо Байдена. "Так ми зробимо набагато дорожчою конкуренцію американської фірми з будь-якою іншою у світі, тому що нашим фірмам доведеться платити набагато більше за імпорт", - сказала вона.